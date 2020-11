Stasera in TV: Film e Programmi di Lunedì 16 Novembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Lunedì 16 Novembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Kingsman 2: Il Cerchio d'Oro, Mission: Impossible - Fallout, Il Duello, Baarìa, Madame Bovary, I soliti sospetti, Un sacco bello, Il mondo perduto: Jurassic Park .

Kingsman 2 Il Cerchio d'Oro: stasera in tv alle 21.20 su Rai 2

(Azione, Avventura, Commedia, 2017, durata: 141 Min)

Un film di Matthew Vaughn con Taron Egerton, Channing Tatum, Julianne Moore, Jeff Bridges, Colin Firth, Halle Berry, Pedro Pascal, Mark Strong, Sophie Cookson, Vinnie Jones, Elton John, Hanna Alström, Poppy Delevingne e Edward Holcroft.



Kingsman 2: Il Cerchio d'Oro: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Kingsman 2 Il Cerchio d'Oro: Un anno dopo aver sconfitto Richmond Valentine e aver sventato i suoi piani, Gary "Eggsy" Unwin si è unito ufficialmente a Kingsman, l'associazione di intelligence privata fondata al termine della Seconda Guerra Mondiale dall'elite britannica con lo scopo di proteggere il mondo.

Eggsy ha preso il nome e il ruolo del suo mentore defunto Harry Hart "Galahad", e ha intrapreso una relazione con Tilde, la Principessa di Svezia, dopo averla salvata.

Mentre Eggsy ritorna dalla sede dell'intelligence, gli viene tesa un'imboscata da Charlie Hesketh, un candidato Kingsman respinto, che aveva perso il braccio destro e riportato una severa lesione alle corde vocali durante l'incidente da Valentine. Eggsy sfugge a Charlie e ai suoi scagnozzi che intraprendono un inseguimento forsennato; Eggsy riesce a liberarsi del suo aggressore, ma il suo braccio cibernetico, reciso nella lotta, riesce ad infiltrarsi nei server Kingsman attraverso il computer dell'auto di Eggsy...

Mission: Impossible - Fallout: stasera in tv alle 21.20 su Italia 1

(Azione, Avventura, Thriller, 2018, durata: 147 Min)

Un film di Christopher McQuarrie con Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Alec Baldwin, Henry Cavill, Angela Bassett, Vanessa Kirby, Michelle Monaghan, Simon Pegg, Sean Harris, Ving Rhames e Joey Ansah.



Mission: Impossible - Fallout: Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD



Trama del Film Mission: Impossible - Fallout: Anche le migliori intenzioni possono tornare a darti la caccia. Mission: Impossible Fallout, sesto capitolo della saga diretto da Christopher McQuarrie, ritrova Ethan Hunt e il suo team IMF insieme ad alcuni alleati molto familiari in una corsa contro il tempo dopo una missione fallita....

Il Duello: stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie

(Drammatico, Western, 2016, durata: 110 Min)

Un film di Kieran Darcy-Smith con Woody Harrelson, Liam Hemsworth, Alice Braga, Emory Cohen, Felicity Price, William Sadler, Christopher James Baker, Christopher Berry, Benedict Samuel, Raphael Sbarge e Jason Carter.





Il Duello: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Il Duello: Il film segue la storia di un Texas Ranger chiamato a indagare su una serie di morti inspiegabili in una remota cittadina di frontiera. Texas, 1887. Abraham Brant, conosciuto da tutti come "il predicatore", è un despota dai fantomatici poteri divini che governa gli abitanti di Monte Hermon con soprusi e intimidazioni. Quando la voce su una serie di cadaveri ritrovati sulle rive del Rio grande giunge sino alla capitale del Texas, il governatore Ross invia il suo miglior ranger, David Kingston, per indagare sulla vicenda e risolvere il problema.

Giunto a destinazione insieme a sua moglie Marisol, David, celato sotto falsa identità, riconosce in Abraham l'uomo che vent'anni prima uccise suo padre durante un duello...

Baarìa: stasera in tv alle 21 su Iris

(Drammatico, 2009, durata: 150 Min)

Un film di Giuseppe Tornatore con Francesco Scianna, Margareth Madè, Raoul Bova, Laura Chiatti, Monica Bellucci, Enrico Lo Verso, Nicole Grimaudo, Gabriele Lavia, Giuseppe Fiorello, Giorgio Faletti, Paolo Briguglia, Vincenzo Salemme, Aldo, Luigi Lo Cascio, Leo Gullotta, Nino Frassica, Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Giovanni, Giacomo, Fiorello e Spiro Scimone.





Baarìa: Il trailer del film diretto da Giuseppe Tornatore



Trama del Film Baarìa: La storia racconta la vita di una famiglia di Bagheria - Baarìa in siciliano - attraverso tre generazioni, partendo dagli anni Trenta, durante il regime fascista, per arrivare agli anni Ottanta. Gli eventi storici s'intrecciano con le vicende del borgo siciliano: l'entrata in guerra dell'Italia, le spaccature politiche, le conquiste culturali, la riforma agraria e le rivoluzioni sociali.

Apre il racconto Ciccio, costretto a lavorare fin da bambino come contadino e pastorello. La scuola per lui non è contemplata, ma trova il tempo di dedicarsi alla sua passione per i libri, i poemi cavallereschi e i romanzi popolari. Ma il grande protagonista della storia è suo figlio Peppino Torrenuova che, fin dai banchi di scuola, rivela una natura ribelle e una spiccata intraprendenza in ogni circostanza....

Madame Bovary: stasera in tv alle 21.15 su Cielo

(Drammatico, Sentimentale, 2014, durata: 118 Min)

Un film di Sophie Barthes conMia Wasikowska, Rhys Ifans, Ezra Miller, Logan Marshall-Green, Henry Lloyd Hughes, Laura Carmichael, Olivier Gourmet, Paul Giamatti, Richard Cordery e Morfydd Clark.





Madame Bovary: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Madame Bovary: La protagonista della vicenda è la giovane Emma Rouault, figlia di un contadino di un piccolo villaggio della Normandia. Sebbene la ragazza sia cresciuta in condizioni umili e lontana dai fasti della mondanità, Emma sogna di vivere una vita lussuosa e appagante, fatta di incontri galanti e prestigiosi eventi mondani. Emma, infatti, identifica la condizione benestante con l'apice dell'appagamento di tutte le sue fantasie romantiche.

L'arrivo del nuovo medico Charles Bovary rappresenta la svolta nella vita di Emma. I due si sposano e la giovane viene iniziata ai salotti borghesi, dei quali tanto desiderava essere protagonista. Ma lo spirito di Emma, in eterna lotta tra il presente la prospettiva romantica di un futuro migliore, non riesce a provare gioia per la monotona vita coniugale con l'austero Charles....

I soliti sospetti, in onda alle 21.10 su Paramount Channel : film thriller del 1995 di Bryan Singer, con Gabriel Byrne, Kevin Spacey, Stephen Baldwin, Chazz Palminteri, Kevin Pollak, Pete Postlethwaite, Benicio Del Toro, Giancarlo Esposito, Ron Gilbert, Clark Gregg, Dan Hedaya, Suzy Amis, Paul Bartel, Frank Medrano e Carl Bressler.

: film thriller del 1995 di Bryan Singer, con Gabriel Byrne, Kevin Spacey, Stephen Baldwin, Chazz Palminteri, Kevin Pollak, Pete Postlethwaite, Benicio Del Toro, Giancarlo Esposito, Ron Gilbert, Clark Gregg, Dan Hedaya, Suzy Amis, Paul Bartel, Frank Medrano e Carl Bressler. Un sacco bello, in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 1980 di Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Isabella De Bernardi, Mario Brega, Renato Scarpa, Veronica Miriel, Luciano Bonanni, Filippo Trincia, Filippo Ciro, Sandro Ghiani, Fausto Di Bella, Pietro Zardini e Maria Mizar Ferrara.

: film commedia del 1980 di Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Isabella De Bernardi, Mario Brega, Renato Scarpa, Veronica Miriel, Luciano Bonanni, Filippo Trincia, Filippo Ciro, Sandro Ghiani, Fausto Di Bella, Pietro Zardini e Maria Mizar Ferrara. Il mondo perduto: Jurassic Park, in onda alle 21 su 20 : film fantasy d'avventura del 1997 di Steven Spilberg, con Jeff Goldblum, Julianne Moore, Pete Postlethwaite, Richard Attenborough, Vince Vaughn, Arliss Howard, Vanessa Lee Chester, Peter Stormare, Harvey Jason, Richard Schiff, Thomas F. Duffy, Joseph Mazzello, Ariana Richards, Thomas Rosales Jr. e Camilla Belle.

: film fantasy d'avventura del 1997 di Steven Spilberg, con Jeff Goldblum, Julianne Moore, Pete Postlethwaite, Richard Attenborough, Vince Vaughn, Arliss Howard, Vanessa Lee Chester, Peter Stormare, Harvey Jason, Richard Schiff, Thomas F. Duffy, Joseph Mazzello, Ariana Richards, Thomas Rosales Jr. e Camilla Belle. Superfantagenio, in onda alle 21.25 su Nove : film commedia fantasy del 1986 di Bruno Corbucci, con Bud Spencer, Luca Venantini, Venantino Venantini, Julian Voloshin, Janet Agren, Raffaele Mottola, Umberto Raho e Diamy Spencer.

: film commedia fantasy del 1986 di Bruno Corbucci, con Bud Spencer, Luca Venantini, Venantino Venantini, Julian Voloshin, Janet Agren, Raffaele Mottola, Umberto Raho e Diamy Spencer. Rosamunde Pilcher: Le ali della speranza, in onda alle 21.10 su La5 : film sentimentale del 2007 di Dieter Kehler, con Oliver Boysen, Oliver Tobias, Nina Bott, Patrick Gräser, Stefanie Poljakoff, Diana Korner, Claudia Rieschel, Simon Boer e Hanna Schwamborn.

: film sentimentale del 2007 di Dieter Kehler, con Oliver Boysen, Oliver Tobias, Nina Bott, Patrick Gräser, Stefanie Poljakoff, Diana Korner, Claudia Rieschel, Simon Boer e Hanna Schwamborn. Cappuccetto Rosso Sangue, in onda alle 21.10 su Italia 2 : film horror, thriller, fantasy del 2011 di Catherine Hardwicke, con Amanda Seyfried, Gary Oldman, Shiloh Fernandez, Julie Christie, Max Irons, Lukas Haas, Michael Shanks, Adrian Holmes, Darren Shahlavi, Jen Halley, Carmen Lavigne, Cole Heppell e Virginia Madsen.

: film horror, thriller, fantasy del 2011 di Catherine Hardwicke, con Amanda Seyfried, Gary Oldman, Shiloh Fernandez, Julie Christie, Max Irons, Lukas Haas, Michael Shanks, Adrian Holmes, Darren Shahlavi, Jen Halley, Carmen Lavigne, Cole Heppell e Virginia Madsen. Ignazio di Loyola, in onda alle 21.10 su TV2000: film storico, biografico, drammatico del 2016 di Paolo Dy, con Andreas Muñoz, Javier Godino, Julio Perillán, Pepe Ocio, Mario de la Rosa, Isabel García Lorca, Cristóbal Pinto, Ricardo Reguera, Lucas Fuica e Raghad Chaar.

