Stasera in TV: Film e Programmi di Lunedì 15 Giugno 2020

Anticipazioni TV

Scopri tutti i film e programmi televisivi stasera in tv. Cosa danno questa sera in televisione in prima serata sui canali Mediaset e Rai. La guida tv di oggi Lunedì 15 Giugno per scoprire cosa c’è da vedere su tutti palinsesti del digitale terrestre e di SKY.

Ecco i Film e Programmi televisivi stasera in tv. La guida tv di oggi Lunedì 15 Giugno 2020 tutti palinsesti del digitale terrestre e di SKY. I film stasera in tv e i programmi stasera in tv.

Film in tv questa sera sui canali Rai, Mediaset, digitale terrestre e SKY

Una doppia verità

(Thriller, drammatico, 2016, durata: 93 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Courtney Hunt con Keanu Reeves, Renée Zellweger, Gugu Mbatha-Raw, Gabriel Basso, Erica McDermott, James Belushi,



Una doppia verità: Nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del film: Sorpreso sulla scena del crimine, vicino al corpo senza vita di suo padre e per di più con un coltello insanguinato in mano, il giovane Mike Lassiter (Gabriel Basso) viene immediatamente accusato di omicidio volontario. Una doppia verità racconta le fasi del processo e le indagini condotte dall'avvocato difensore Richard Ramsey (Keanu Reeves) nel tentativo di scagionare il ragazzo...Leggi qui la trama completa di Una doppia verità

Tutte lo vogliono

(Commedia, 2015, durata: 100 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Alessio Maria Federici con Enrico Brignano, Vanessa Incontrada, Giulio Berruti, Ilaria Spada, Gianna Paola Scaffidi, Andrea Perroni, Giovanna Rei



Tutte lo vogliono: Il trailer del film - HD





Trama del film: Chiara (Vanessa Incontrada) ha una professione con un nome attraente, anche se inquietante: fa la "food designer", cioè prepara cibo bello da guardare, in società con una madre terribilmente snob e vagamente ingombrante...Leggi qui la trama completa di Tutte lo vogliono

Ghost Movie

(Commedia, parodia, 2013, durata: 86 Min) in onda alle 21.20 su Italia 2

Un film di Michael Tiddes con Marlon Wayans, Essence Atkins, David Koechner, Cedric The Entertainer, Nick Swardson, Alanna Ubach



Ghost Movie: Il trailer italiano del film



Trama del film: Malcolm e Kisha sono fidanzati e presto vivranno insieme nella grande e bellissima casa da sogno dove già abitano Malcolm insieme alla colf Rosa e all'adorato cagnolino, che fa subito una brutta fine, investito dalla macchina della fidanzatina imbranata...Leggi qui la trama completa di Ghost Movie

Transformers 2: La vendetta del caduto

(Fantascienza, azione, 2009, durata: 150 Min) in onda alle 21.30 su Italia 1

Un film di Michael Bay con Shia LaBeouf, Megan Fox, John Turturro, Rainn Wilson, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, Isabel Lucas







Trama del film: Nel 17000 a.C., i Sette Prime viaggiarono nell'universo per creare l’Energon, un minerale che funge da energia primaria per tutti i Transformers. Per crearlo usarono macchine, chiamate Sun Harvester, in grado di assorbire le stelle distruggendole. Uno dei Prime, The Fallen, sfidò la regola di non distruggere mai la stella di un pianeta con la vita, posizionando una di quelle macchine sulla Terra. The Fallen venne affrontato dagli altri Prime che lo imprigionarono prima che potesse innescare la macchina attraverso la Matrice del Comando. Il resto dei Prime quindi si sacrificò per nascondere la Matrice in una posizione sconosciuta....Leggi qui la trama completa di Transformers 2: La vendetta del caduto

Sol levante

(Giallo, 1993, durata: 129 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Un film di Philip Kaufman con Sean Connery, Wesley Snipes, Harvey Keitel, Cary-Hiroyuki Tagawa, Kevin Anderson, Mako, Ray Wise, Eleanor Clift







Trama del film: Film diretto da Philip Kaufman, racconta la storia del tenente Web Smith (Wesley Snipes), incaricato insieme all'agente Tom Graham (Harvey Keitel) di indagare sull'omicidio di una ragazza. Il cadavere della vittima è stato rinvenuto dopo un party aziendale, tenutosi nella sala del consiglio di una importante società in un grattacielo di Los Angeles. I due agenti sono guidati dal capitano John Connor (Sean Connery), che li informa che la festa era dovuta all'acquisto da parte di una società giapponese di una corporation americana e che hanno già un primo sospettato. Si tratta di Eddy Sakamura, che appare nei video di sorveglianza, ma che muore durante un inseguimento....Leggi qui la trama completa del film Sol levante

Cappuccetto Rosso Sangue

(Horror, thriller, fantasy, 2011, durata: 100 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Catherine Hardwicke con Amanda Seyfried, Gary Oldman, Shiloh Fernandez, Julie Christie, Max Irons, Lukas Haas, Michael Shanks



Cappuccetto Rosso Sangue: Terzo trailer italiano



Trama del film: Valerie è una bella ragazza tormentata da una scelta d'amore. E' innamorata di Peter, un vero e proprio outsider, ma i suoi genitori hanno già organizzato un matrimonio di interesse con il benestante Henry...Leggi qui la trama completa del film Cappuccetto Rosso Sangue

Altri film in onda questa sera:

I Migliori Film in onda Stasera su Sky

Escape Room (horror, 2019, durata: 99 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Suspense

(horror, 2019, durata: 99 Min) in onda First Man - Il Primo Uomo (biografico, drammatico, 2018, durata: 138 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Drama

(biografico, drammatico, 2018, durata: 138 Min) in onda Pupazzi alla Riscossa - UglyDolls (animazione, avventura, 2019, durata: 87 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Family

Programmi di stasera in TV

Ciao Darwin 7 - La resurrezione Game show condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. In onda alle 21.20 su Canale 5

Game show condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. In onda Quarta Repubblica (Approfondimento) programma d'attualità, politica ed economia. Condotto da Nicola Porro. In onda alle 21.25 su Rete 4

programma d'attualità, politica ed economia. Condotto da Nicola Porro. In onda L'Aria che tira - Speciale programma d'attualità e politica condotto da Myrta Merlino. In onda alle 21.15 su Nove

Scopri tutti i film in tv stasera

Scopri tutte le serie tv in onda stasera

Scopri tutti gli altri programmi stasera in tv