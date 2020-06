Stasera in TV: Film e Programmi di Giovedì 18 Giugno

Anticipazioni TV

Push

(azione, fantascienza, thriller, 2009, durata: 111 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Paul McGuigan con Dakota Fanning, Camilla Belle, Chris Evans, Djimon Hounsou, Cliff Curtis, Joel Gretsch, Neil Jackson



Push: il trailer del film Paul McGuigan con Dakota Fanning, Camilla Belle e Chris Evans



Trama del film: La Division è una strana agenzia paragovernativa che trasforma geneticamente alcuni individui, creando così un esercito di psicoguerrieri, eliminando senza pietà quanti rifiutano di sottoporsi ai loro esperimenti. Nick Gant (Chris Evans), un telecinetico di seconda generazione, o “mover”, è nascosto da quando, dieci anni prima, la Division ha ucciso suo padre....Leggi qui la trama completa di Push

G.I. Joe - La nascita dei Cobra

(Azione, avventura, 2009, durata: 118 Min) in onda alle 21.30 su Spike

Un film di Stephen Sommers con Dennis Quaid, Channing Tatum, Sienna Miller, Joseph Gordon-Levitt, Marlon Wayans, Rachel Nichols









Trama del film Quando il proprietario della MARS James McCullen (Christopher Eccleston), discendente dell’omonimo commerciante d’armi che nel XVII secolo sconvolse gli equilibri d’Europa, vende la sua nuova letale arma alla Nato, i G.I. Joe vengono incaricati dal governo di trasportarla al sicuro. Quando la Baronessa (Sienna Miller), nome in codice di Ana Lewis, attacca Duke (Channing Tatum) e Ripcord (Marlon Wayans) la missione rischia di essere compromessa. Riconoscendo nel nemico la sua ex-fiamma, infatti, Duke è disorientato e solo l’intervento dei compagni di squadra Scarlett (Rachel Nichols), Snake Eyes (Ray park) e Heavy Duty (Adewale Akinnuoye-Agbaje) volgerà l’esito dello scontro a favore dei G.I. Joe....Leggi qui la trama completa G.I. Joe - La nascita dei Cobra

Vento di primavera

(Drammatico, 2010, durata: 125 Min) in onda alle 21.10 su Tv2000

Un film di Roselyne Bosch con Jean Reno, Mélanie Laurent, Gad Elmaleh, Hugo Leverdez, Joseph Weismann, Oliver Cywie, Mathieu Di Concerto



Vento di primavera: Il trailer del film



Trama del film: La Francia è sotto l'occupazione tedesca. Gli ebrei vengono prima costretti a portare la stella gialla, poi vengono allontanati da ogni luogo pubblico, dal loro impiego, dalle scuole. Nel quartiere di Montmartre vivono molte famiglie ebree tra cui quella di Joseph, 10 anni. Nella notte tra il 15 e il 16 Luglio, oltre 13.000 ebrei furono arrestati a Parigi. Vennero divisi in 2 categorie: le famiglie con figli e le persone nubili. Le prime, radunate nello stadio del velodromo d’inverno, il Vel d’Hiv di Parigi. I secondi smistati nel campo di Drancy, alla periferia della capitale francese, in attesa di essere deportati ad Auschwitz. Ma un mattino Joseph e gli altri bambini vengono separati dai genitori....Leggi qui la trama completa di Vento di primavera

Paradise Beach - Dentro L'Incubo

(Drammatico, thriller, 2016, durata: 86 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Jaume Collet-Serra con Blake Lively, Óscar Jaenada



Paradise Beach - Dentro L'Incubo: Il trailer italiano del film - HD



Trama del film: La protagonista della vicenda è Nancy Adams (Blake Lively), una studentessa di medicina che cerca disperatamente di superare il lutto per la prematura morte di sua madre. Dopo aver ritrovato vecchie foto della madre, che la ritraggono intenta a fare surf sulle onde dell’idilliaca Paradise Beach, Nancy parte alla volta dell’isolata spiaggia che raggiunge grazie all’aiuto di Carlos (Óscar Jaenada Gajo). Indossata la muta, Nancy si immerge nelle acque cristalline del mare e fa amicizia con due giovani surfisti trascorrendo con loro tutto il giorno....Leggi qui la trama completa del film Paradise Beach - Dentro L'Incubo

5 appuntamenti per farla innamorare

(Commedia, sentimentale, 2009, durata: 98 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Nia Vardalos con Nia Vardalos, John Corbett, Stephen Guarino, Amir Arison, Zoe Kazan, Gary Wilmes, Mike Starr, Judah Friedlander,



5 appuntamenti per farla innamorare: Il trailer del film



Trama del film: Protagonista del film è Genevieve. Lei Adora il romanticismo, adora i fiori, adora il giorno di San Valentino. E tutto ciò si addice perfettamente alla proprietaria del delizioso negozio di fiori, "Roses for Romance", nel cuore di Brooklyn. Il suo unico problema, è che detesta le relazioni stabili. Ferita troppe volte in passato, quando si tratta di affari di cuore Genevieve non permette mai a nessun uomo di entrare nella sua vita. Per lei frequentare uomini è un gioco, ed è molto brava in questo...Leggi qui la trama completa del film 5 appuntamenti per farla innamorare

Altri film in onda questa sera:

I Migliori Film in onda Stasera su Sky

L'altra donna del re (storico, thriller, drammatico, 2008, durata: 115 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Due

(storico, thriller, drammatico, 2008, durata: 115 Min) in onda Papillon (drammatico, 2017, durata: 103 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Drama

(drammatico, 2017, durata: 103 Min) in onda Backtrace (azione, thriller, 2018, durata: 103 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Action

Programmi di stasera in TV

Ogni cosa e' illuminata programma che affronta temi di ecologia, tecnologia, cultura, sostenibilità. Condotto da Camila Raznovich. In onda alle 21.20 su Rai 3

programma che affronta temi di ecologia, tecnologia, cultura, sostenibilità. Condotto da Camila Raznovich. In onda Emigratis programma d'intrattenimento condotto dal duo comico Pio e Amedeo. In onda alle alle 21.30 su Italia 1

programma d'intrattenimento condotto dal duo comico Pio e Amedeo. In onda alle Dritto e rovescio approfondimento giornalistico condotto da Paolo Del Debbio. In onda alle alle 21.25 su Rete 4

approfondimento giornalistico condotto da Paolo Del Debbio. In onda alle Restaurant Swap Cambio ristorante cooking show condotto da Gino D'Acampo. In onda alle alle 21.25 su Nove

