Stasera in TV: Film e Programmi di Giovedì 12 Novembre 2020

Film Stasera in TV di Giovedì 12 Novembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Stronger - Io sono più forte, Harry Potter e la Pietra Filosofale, Innocenti bugie, Il genio della truffa, La rivolta delle ex, Blade, Storia di noi due, Attacco al Potere.

I Migliori Film in TV in prima serata

Stronger - Io sono più forte

(drammatico, biografico, 2017, durata: 119 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Un film di David Gordon Green con Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, Clancy Brown, Miranda Richardson, Frankie Shaw, Maggie Castle, Carlos Sanz, Danny McCarthy e Owen Burke.



Stronger - Io sono più forte: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Stronger - Io sono più forte: Ispirato a una storia vera di rinascita e altruismo, Stronger vede Jake Gyllenhaal nel ruolo di uno dei sopravvissuti all'attentato alla maratona di Boston del 2013.

Per riconquistare il cuore di Erin, una delle atlete in gara nella storica corsa, il 27enne Jeff Bauman decide di aspettare la ragazza alla fine del percorso, di accoglierla in prossimità della linea d'arrivo con un romantico cartello fatto a mano. Quando la folla di sportivi e spettatori viene sorpresa dallo scoppio di due ordigni piazzati a pochi metri dal traguardo, Jeff si risveglia in ospedale, dove scopre di aver perso entrambe le gambe nell'esplosione. Nonostante le difficoltà e lo sconforto, il ragazzo decide di collaborare con le forze dell'ordine impegnate nella caccia agli attentatori...

Harry Potter e la Pietra Filosofale

(Avventura, Fantasy, 2001, durata: 152 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film di Chris Columbus con Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Richard Harris, Maggie Smith, Alan Rickman, Ian Hart, Robbie Coltrane, Richard Griffiths, Fiona Shaw, David Bradley, Warwick Davis, John Cleese, John Hurt, Julie Walters, Zoë Wanamaker, Tom Felton e Harry Melling.



Harry Potter e la Pietra Filosofale: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Harry Potter e la Pietra Filosofale: Harry Potter, vive insieme ai prepotenti e insensibili zii materni, Vernon e Petunia Dursley e al suo viziato cugino Dudley. Harry è disprezzato dai suoi unici parenti, che hanno accettato malvolentieri di accoglierlo in casa, dal momento che la sua presenza non fa che ricordare a Petunia la sua stravagante sorella Lily e suo marito James, rimasti morti in un incidente.

Harry viene trattato con odio e indifferenza dagli zii soprattutto a causa delle stranezze che contraddistinguono Harry, il quale è costretto a dormire in un ripostiglio sotto le scale e ad indossare solo i vestiti smessi del cugino.

Nemmeno l'imminente arrivo del suo undicesimo compleanno entusiasma il ragazzo, ormai abituato a festeggiare senza regali o biglietti di auguri. Ma in quel giorno la sua vita cambierà per sempre: Harry viene infatti a scoprire che in realtà lui è un mago famoso sopravvissuto al più potente e terribile mago di tutti i tempi, Voldemort, che ha ucciso i suoi genitori anche loro maghi.

Così Harry parte alla volta di Hogwarts...

Innocenti bugie

(Commedia, Azione, 2010, durata: 109 Min) in onda alle 21.30 su TV8

Un film di James Mangold conCameron Diaz, Tom Cruise, Peter Sarsgaard, Paul Dano, Maggie Grace, Marc Blucas, Viola Davis, Jordi Mollà, Dale Dye, Liam Ferguson e Alex Revan.





Innocenti bugie: Il trailer del film con Cameron Diaz e Tom Cruise



Trama del Film Innocenti bugie: Il film racconta la storia di June Havens, una casalinga di provincia, la cui vita viene improvvisamente sconvolta dall'incontro con il misterioso Roy Miller.

June conosce Roy su un volo per Boston, ma non sa che è in verità una spia segreta dell'FBI. Durante il viaggio, i due iniziano a conversare, confidandosi l'un l'altra, tanto che la donna pensa di aver trovato l'uomo perfetto. Non appena June si reca in bagno, però, diversi uomini sull'aero attaccano Roy, ma la spia li mette facilmente fuori combattimento. La maggior parte dei passeggeri, infatti, si riveleranno essere agenti armati e intenzionati ad arrestarlo.

Per protegger June, la spia fa atterrare l'aereo e la narcotizza, spiegandole prima cosa sta accadendo...

Il genio della truffa

(Commedia, Drammatico, 2003, durata: 120 Min) in onda alle 21.30 su Spike

Un film di Ridley Scott con Nicolas Cage, Sam Rockwell, Alison Lohman, Bruce Altman, Tim Maculan, Bruce McGill, Beth Grant, Daniel Villarreal e Melora Walters.





Il genio della truffa: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Il genio della truffa: Il film segue le vicende di Roy Waller e Frank Mercer , una coppia di truffatori professionisti. Se nel mondo dei raggiri Roy è assolutamente a suo agio, nella quotidianità deve combattere con tantissime paranoie: è agorafobico e pieno di ossessioni. La situazione gli sfugge di mano, quando un giorno si accorge che il medico che gli prescrive le medicine per le sue nevrosi non è reperibile, costringendolo ad andare dal dottor Harris Klein, che gli prescrive nuovi farmaci e asseconda la sua volontà di ricontattare la ex moglie. Quando l'uomo lo fa, però, scopre di avere una figlia quattordicenne di nome Angela, che gli stravolge completamente la vita.

Passa qualche giorno e, per quanto Roy cerchi di non far capire il suo losco lavoro alla ragazzina, questa lo scopre e chiede al padre di poter partecipare anche lei...

La rivolta delle ex

(Commedia, sentimentale, 2009, durata: 98 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Mark Waters con Jennifer Garner, Matthew McConaughey, Michael Douglas, Emma Stone, Noureen DeWulf, Anne Archer, Noa Tishby, Daniel Sunjata, Lacey Chabert e Christa B. Allen.





La rivolta delle ex: Il trailer italiano ufficiale del film con Jennifer Garner e Matthew McConaughey



Trama del Film La rivolta delle ex: Il film racconta la storia di Connor Mead, fotografo delle star e latin lover. L'uomo ama divertirsi, senza mai rinunciare alla sua libertà, ed è per questo che tutte le sue relazioni sono disimpegnate. Connor frequenta e rompe con le ragazze di continuo ed è sempre alla continua ricerca di nuova fiamma; ciò fa sì che la lista delle sue conquiste sia sempre più lunga e ricca.

Quando Connor si reca nella tenuta del defunto zio Wayne per il ricevimento nuziale di suo fratello, incontra Jenny, una sua vecchia amica di cui è innamorato da decenni, nonché sua ex fiamma sedotta e abbandonata. Quella stessa notte, il fotografo riceva la visita del fantasma dello zio morto, un donnaiolo festaiolo e da sempre un esempio per Connor, che gli annuncia che tre spiriti andranno a fargli visita: la ragazza passata, presente e futura...

Altri film da vedere questa sera in TV:

Blade, in onda alle 21.10 su Italia 2 : film horror d'azione del 1998 di Stephen Norrington, con Wesley Snipes, Stephen Dorff, Kris Kristofferson, N'Bushe Wright, Donal Logue, Arly Jover, Kevin Patrick Walls, Udo Kier e Traci Lords.

: film horror d'azione del 1998 di Stephen Norrington, con Wesley Snipes, Stephen Dorff, Kris Kristofferson, N'Bushe Wright, Donal Logue, Arly Jover, Kevin Patrick Walls, Udo Kier e Traci Lords. Storia di noi due, in onda alle 21.10 su Paramount Channel : film commedia sentimentale del 1999 di Rob Reiner, con Bruce Willis, Michelle Pfeiffer, Colleen Rennison, Paul Reiser, Rita Wilson, Betty White, Red Buttons, Julie Hagerty, Tim Matheson, Jayne Meadows, Jake Sandvig e Tom Poston.

: film commedia sentimentale del 1999 di Rob Reiner, con Bruce Willis, Michelle Pfeiffer, Colleen Rennison, Paul Reiser, Rita Wilson, Betty White, Red Buttons, Julie Hagerty, Tim Matheson, Jayne Meadows, Jake Sandvig e Tom Poston. Attacco al Potere, in onda alle 21.10 su Rai Movie : film thriller d'azione del 1998 di Edward Zwick, con Denzel Washington, Bruce Willis, Annette Bening, Tony Shalhoub, Sami Bouajila, William Hill, Said Faraj, Donna Hanover, Will Lyman, Dakin Matthews, Victor Slezak e David Proval.

: film thriller d'azione del 1998 di Edward Zwick, con Denzel Washington, Bruce Willis, Annette Bening, Tony Shalhoub, Sami Bouajila, William Hill, Said Faraj, Donna Hanover, Will Lyman, Dakin Matthews, Victor Slezak e David Proval. Asso, in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 1981 di Castellano e Pipolo, con Adriano Celentano, Edwige Fenech, Renato Salvatori, Pippo Santonastaso, Gianni Magni, Elisabetta Viviani e Sylva Koscina.

: film commedia del 1981 di Castellano e Pipolo, con Adriano Celentano, Edwige Fenech, Renato Salvatori, Pippo Santonastaso, Gianni Magni, Elisabetta Viviani e Sylva Koscina. Anastasia, in onda alle 21.10 su TV2000 : film drammatico del 1956 di Anatole Litvak, con Ingrid Bergman, Yul Brynner, Helen Hayes, Akim Tamiroff, Martita Hunt, Felix Aylmer, Sacha Pitoëff e Ivan Desny.

: film drammatico del 1956 di Anatole Litvak, con Ingrid Bergman, Yul Brynner, Helen Hayes, Akim Tamiroff, Martita Hunt, Felix Aylmer, Sacha Pitoëff e Ivan Desny. La spada della vendetta, in onda alle 21.20 su Cielo : film d'azione e d'avventura del 2015 di Jim Weedon, con Stanley Weber, Annabelle Wallis, Karel Roden e Ed Skrein.

: film d'azione e d'avventura del 2015 di Jim Weedon, con Stanley Weber, Annabelle Wallis, Karel Roden e Ed Skrein. Katie Fforde: La donna al suo fianco, in onda alle 21.20 su Rai Premium: film drammatico sentimentale del 2016 di Carlo Rola, con Kate Avallone, Jim Boeven e Regula Grauwiller.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

