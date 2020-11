Stasera in TV: Film e Programmi di Domenica 8 Novembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: X-Men - Giorni di un futuro passato, Good People, La verità, vi spiego, sull'amore, Remember Me, Chloe - Tra seduzione e inganno, ...Continuavano a chiamarlo Trinità. Programmi Stasera in TV: L'Allieva 3, Che Tempo Che Fa, NCIS, Live Non è la D'Urso, Non è l'Arena, Masterchef Italia.

Film Stasera in TV di Domenica 8 novembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: X-Men - Giorni di un futuro passato, Good People, La verità, vi spiego, sull'amore, Remember Me, Chloe - Tra seduzione e inganno, ...Continuavano a chiamarlo Trinità.

I Migliori Film in TV in prima serata

X-Men - Giorni di un futuro passato

(Azione, Fantascienza, 2014, durata: 131 Min) in onda alle 21.15 su Italia 1

Un film di Bryan Singer con Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy, Jason Flemyng, Ian McKellen, Patrick Stewart, Nicholas Hoult, Hugh Jackman, Anna Paquin, Ellen Page, Peter Dinklage, Halle Berry, James Marsden, BooBoo Stewart, Evan Peters, Shawn Ashmore, Lucas Till, Daniel Cudmore, Omar Sy, Bingbing Fan e Adan Canto.



X-Men - Giorni di un futuro passato: Trailer finale ufficiale italiano - HD



Trama del Film X-Men - Giorni di un futuro passato: In un distopico 2024, i mutanti sono minacciati da un gruppo di robot chiamati 'Sentinelle' che hanno il compito di sterminarli senza pietà. Il gruppo di ribelli Free Mutants incontra gli X-Men sopravvissuti al massacro in un monastero della Cina. Con i mutanti c'è anche Magneto che ha deciso di riconciliarsi con il Professor X ed aiutare il suo popolo. Per cambiare gli eventi del presente, i mutanti devono sfruttare i poteri di Kitty per tornare indietro nel tempo ed impedire a Mystica di uccidere il professor Bolivar Trask, ideatore delle Sentinelle...

Good People

(Drammatico, Thriller, 2014, durata: 90 Min) in onda alle 21.20 su Rai 4

Un film di Henrik Ruben Genz con James Franco, Kate Hudson, Tom Wilkinson, Omar Sy, Sam Spruell, Diarmaid Murtagh e Michael Jibson.



Good People: Il primo trailer del film, versione originale



Trama del Film Good People: racconta la storia di una coppia americana trasferitasi a Londra. Tom Wright è un architetto che si occupa di ristrutturare appartamenti, mentre la moglie Anna è una maestra di scuola elementare. I due coniugi stanno attraversando un periodo molto difficile: sono infatti sommersi dai debiti, oltre a essere frustrati poiché non riescono ad avere un figlio.

Un giorno, Tom e Anna scoprono nel loro seminterrato il cadavere dell’affittuario Ben, un delinquente che faceva affari con il narcotrafficante Jack Witkowski. Dopo l'intervento della polizia - che conclude che il decesso è avvenuto per overdose d'eroina - la coppia scopre nel solaio una borsa contenente 220.000 sterline...

La verità, vi spiego, sull'amore

(Commedia, 2017, durata: 92 Min) in onda alle 21.210 su Rai Movie

Un film di Max Croci con Ambra Angiolini, Carolina Crescentini, Edoardo Pesce, Massimo Poggio, Giuliana De Sio, Pia Engleberth e Maurizio di Carmine.





La verità, vi spiego, sull'amore: Il nuovo trailer del film - HD



Trama del Film La verità, vi spiego, sull'amore: La vita di Dora è finita sottosopra quando il compagno Davide l'ha lasciata dopo sette anni di relazione e due figli: Pietro di cinque anni e Anna, di uno. Sopraffatta dalla routine bambini/lavoro, Dora si rifiuta di elaborare il lutto sentimentale, finché non arriva il momento di raccontare la verità a Pietro, il quale crede ancora che il papà sia via solo per lavoro. Dora, spronata dall'amica Sara, trova finalmente la forza di reagire. Il primo passo sarà riappropriarsi del proprio tempo assumendo l'insolito babysitter Simone, poeta-bidello e nuovo fidanzato di Sara.

Remember Me

(Drammatico, Sentimentale, 2010, durata: 113 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Allen Coulter con Robert Pattinson, Emilie de Ravin, Pierce Brosnan, Chris Cooper, Lena Olin, Tate Ellington, Gregory Jbara e Wilmer Calderon.





Remember Me: Il trailer del film



Trama del Film Remember Me: Il protagonista della vicenda è il newyorchese Tyler Hawkins, un ragazzo tormentato dai fantasmi del suo passato. In occasione del suo ventunesimo compleanno, infatti, Tyler ha rinvenuto il corpo esanime di suo fratello che ha deciso improvvisamente di togliersi la vita. Incapace di superare la tragedia, Tyler ha assunto un comportamento scapestrato e violento che gli ha procurato non pochi problemi con le forze dell'ordine. Il ragazzo, inoltre, trasferisce la sua frustrazione nel burrascoso rapporto con il padre Charles, un ricco avvocato che riesce sempre a toglierlo dai guai. Secondo Tyler, sarebbe stato proprio lo status sociale creato dalla ricchezza del padre ad indurre suo fratello a sentirsi un emarginato, fino a portarlo a compiere il gesto estremo. Un giorno, Tyler si invaghisce di Ally, figlia del poliziotto che lo ha arrestato nel corso di una delle solite risse...

Chloe - Tra seduzione e inganno

(Drammatico, Thriller, 2009, durata: 119 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Atom Egoyan con Liam Neeson, Amanda Seyfried, Julianne Moore, Max Thieriot, Meghan Heffern, Laura DeCarteret, R.H. Thomson, Mishu Vellani e Nina Dobrev.





Chloe - Tra seduzione e inganno: Il trailer del film con Liam Neeson, Amanda Seyfried e Julianne Moore



Trama del Film Chloe - Tra seduzione e inganno: Il film racconta la storia di Catherine, una donna che lavora come ginecologa e conduce una vita tranquilla e apparentemente perfetta, nonostante qualche diverbio col figlio in piena adolescenza.

Quando organizza una festa a sorpresa per il marito David, lui perde il volo da New York e si ritrova impossibilitato a tornare a casa per prendere parte ai festeggiamenti. Il giorno dopo Catherine nota sul telefono del marito un messaggio ricevuto da una delle sue studentesse e una foto che li ritrae insieme. La cosa la insospettisce e crede che David la tradisca, ma per esserne sicura decide di ingaggiare Chloe, un'escort incaricata di sedurre l'uomo e provarne la fedeltà.

Catherine non immagina neppure che presto si ritroverà intrappolata in un vortice di desiderio sessuale, che metterà in pericolo tutta la sua famiglia...

Altri film da vedere questa sera in TV:

...Continuavano a chiamarlo Trinità , in onda alle 21.25 su Rete 4 : film western del 1972 di Enzo Barboni, con Bud Spencer, Terence Hill, Franco Ressel, Yanti Somer, Enzo Tarascio, Alfio Caltabiano, Pupo De Luca, Emilio Delle Piane, Enzo Fiermonte, Jessica Dublin e Dana Ghia.

, : film western del 1972 di Enzo Barboni, con Bud Spencer, Terence Hill, Franco Ressel, Yanti Somer, Enzo Tarascio, Alfio Caltabiano, Pupo De Luca, Emilio Delle Piane, Enzo Fiermonte, Jessica Dublin e Dana Ghia. Il principe e il pirata, in onda alle 21 su Cine 34 : film commedia del 2001 di Leonardo Pieraccioni, con Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini, Luisa Ranieri, Melanie Gerren, Lucio Allocca, Claudio Angelini, Giorgio Picchianti, Silvan, Laura Pestellini e Pietro Pulcini.

: film commedia del 2001 di Leonardo Pieraccioni, con Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini, Luisa Ranieri, Melanie Gerren, Lucio Allocca, Claudio Angelini, Giorgio Picchianti, Silvan, Laura Pestellini e Pietro Pulcini. Il conte di Montecristo, in onda alle 21 su Iris : film drammatico d'avventura del 2002 di Kevin Reynolds, con Guy Pearce, James Caviezel, Henry Cavill, Dagmara Dominczyk, James Frain, Richard Harris, Michael Wincott, Albie Woodington, Patrick Godfrey e Luis Guzmán.

: film drammatico d'avventura del 2002 di Kevin Reynolds, con Guy Pearce, James Caviezel, Henry Cavill, Dagmara Dominczyk, James Frain, Richard Harris, Michael Wincott, Albie Woodington, Patrick Godfrey e Luis Guzmán. La Lista di Natale, in onda alle 21.10 su La5 : film commedia sentimentale del 2014 di Fred Olen Ray, con Ellen Hollman, Beth Broderick, Aaron Hill, Richard Karn, Marion Ross, John Burke, Michael Gaglio e Lauren Nash.

: film commedia sentimentale del 2014 di Fred Olen Ray, con Ellen Hollman, Beth Broderick, Aaron Hill, Richard Karn, Marion Ross, John Burke, Michael Gaglio e Lauren Nash. Le bugie scorrono nel sangue, in onda alle 21.20 su Rai Premium : film thriller del 2019 di Rebekah McKendry, con Robin Riker, Brooke Newton, Matthew Lawrence, Mary O'Neil, Jacob Young, Austin Highsmith e Caroline Williams.

: film thriller del 2019 di Rebekah McKendry, con Robin Riker, Brooke Newton, Matthew Lawrence, Mary O'Neil, Jacob Young, Austin Highsmith e Caroline Williams. Lo straniero - The Foreigner, in onda alle 21 su 20 : film d'azione del 2003 di Michael Oblowitz, con Steven Seagal, Max Ryan, Anna-Louise Plowman, Dianna Camacho, Veronica Smirnova, Sherman Augustus e Jeffrey Pierce.

: film d'azione del 2003 di Michael Oblowitz, con Steven Seagal, Max Ryan, Anna-Louise Plowman, Dianna Camacho, Veronica Smirnova, Sherman Augustus e Jeffrey Pierce. Pane, amore e..., in onda alle 21.10 su Rai Storia: film commedia del 1955 di Dino Risi, con Vittorio De Sica, Sophia Loren, Lea Padovani, Antonio Cifariello, Mario Carotenuto e Tina Pica.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: