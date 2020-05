Stasera in TV: Film e Programmi di Domenica 31 Maggio 2020

Anticipazioni TV

Ecco i Film e Programmi televisivi stasera in tv. La guida tv di oggi Domenica 31 Maggio 2020 tutti palinsesti del digitale terrestre e di SKY. I film stasera in tv e i programmi stasera in tv.

Film in tv questa sera sui canali Rai, Mediaset, digitale terrestre e SKY

Jurassic Park

(Avventura, azione, fantascienza, horror, 1993, durata: 126 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Steven Spielberg con Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Bob Peck, Martin Ferrero, Joseph Mazzello, Ariana Richard







Trama del film: La vicenda ha inizio quando l’eccentrico miliardario John Hammond (Richard Attenborough) invita il paleontologo Alan Grant (Sam Niel) e la paleobotanica Ellie Sattler (Laura Dern) su Isla Nubur. Qui i due scienziati sono sorpresi e scossi nel trovare un parco divertimenti popolato da veri dinosauri. Grazie alla clonazione, infatti, Hammond ha finanziato un progetto volto a riportare in vita gli animali estinti, rinchiudendoli poi in un sistema di gabbie elettrificate....Leggi qui la trama completa di Jurassic Park

Premonitions

(Thriller, 2015, durata: 101 Min) in onda alle 21.20 su Rai 4

Un film di Afonso Poyart con Anthony Hopkins, Colin Farrell, Abbie Cornish, Jeffrey Dean Morgan, Angela Kerecz, Marley Shelton



Premonitions: Trailer Ufficiale in Italiano - HD



Trama del film: Quando l'Agente Speciale dell'FBI Joe Merriwether (Jeffrey Dean Morgan) si ritrova perplesso di fronte ad una serie di omicidi, decide di chiedere aiuto ad un suo ex collega in pensione, medico psicanalista e sensitivo, il dottor John Clancy (Anthony Hopkins). Il solitario Clancy, che ha smesso di praticare e si è appartato dal mondo dopo la morte di sua figlia e la successiva fine del suo matrimonio, non vuole avere niente a che fare con il caso, né usare le sue capacità....Leggi qui la trama completa di trama del film Premonitions

Colossal

(Fantascienza, azione, thriller, 2016, durata: 89 Min) in onda alle 21.30 su Spike

Un film di Nacho Vigalondo con Anne Hathaway, Dan Stevens, Jason Sudeikis, Austin Stowell, Tim Blake Nelson, Agam Darshi



Colossal: Teaser trailer



Trama del film: Gloria (Anne Hathaway) è una scrittrice senza lavoro con problemi di alcolismo. La sua vita sregolata la condanna alla solitudine, lasciata dal suo fidanzato Tim che la caccia anche dalla loro casa di New York. Non avendo più un posto in cui vivere, la donna decide di tornare nel New England, dove è cresciuta...Leggi qui la trama completa di Colossal

Lezioni di piano

(drammatico, 1993, durata: 120 Min) in onda alle 21.30 su Cielo

Un film di Jane Campion con Holly Hunter, Harvey Keitel, Anna Paquin, Sam Neill, Kerry Walker, Geneviève Lemon, Tungia Baker, Ian Mune







Trama del film: Film drammatico del 1993, ambientato nella metà dell’Ottocento in una città umida e fangosa sulla costa occidentale della Nuova Zelanda. È qui che approda Ada McGrath (Holly Hunter), una donna scozzese affetta da mutismo selettivo. Infatti, Ada non parla più dall’età di sei anni e l’unico modo in cui riesce a esprimersi, è attraverso la musica del suo pianoforte. Quando viene data in sposa da suo padre a un commerciante neozelandese di nome Alisdair Stewart (Sam Neill), la giovane, insieme alla figlia Flora (Anna Paquin) e al suo adorato pianoforte, intraprende un lungo viaggio per giungere all’isola. Una volta in spiaggia, l’equipaggio della nave le abbandona insieme ai loro possedimenti. Il giorno seguente, Alisdair giunge insieme ad alcuni Maori per accogliere la futura moglie...Leggi qui la trama completa di Lezioni di piano

Come ti rovino le vacanze

(Commedia, 2015, durata: 117 Min) in onda alle 21.30 su Italia 1

Un film diJohn Francis Daley, Jonathan M. Goldstein con Ed Helms, Christina Applegate, Leslie Mann, Beverly D'Angelo, Chevy Chase, Chris Hemsworth, Charlie Day



Come ti rovino le vacanze: Nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del film: La storia ruota attorno alle sfortunate vicende della famiglia Griswold, diretta al parco divertimenti Walley World per salire sull'attrazione Velociraptor e godersi una vacanza diversa dal solito. L’idea è di Rusty (Ed Helms), giovane pilota di una linea low-cost, deciso a sorprendere la moglie Debbie (Christina Applegate) e guadagnare punti agli occhi dei suoi due figli, James e Kevin....Leggi qui la trama completa di Come ti rovino le vacanze

La Pazza Gioia

(Comemdia, 2016, durata: 118 Min) in onda alle 21.15 su Rai Storia

Un film di Paolo Virzì con Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Valentina Carnelutti, Tommaso Ragno, Bob Messini, Sergio Albelli



La Pazza Gioia: Il trailer del film - HD



Trama del film: il film di Paolo Virzì, ha inizio a a Villa Biondi, un centro di recupero per donne affette da problemi mentali. Due delle pezienti, Beatrice Morandini Valdirana (Valeria Bruni Tedeschi) e Donatella Morelli (Micaela Ramazzotti) fanno amicizia e decidono di fuggire insieme dal centro per darsi, appunto, alla pazza gioia: prima a bordo di un bus, poi rubando un'auto e infine a piedi, inizia così un road movie alla Thelma & Louise tra le colline e il mare della Toscana...Leggi qui la trama completa del film La Pazza Gioia

Altri film in onda questa sera:

I Migliori Film in onda Stasera su Sky

Programmi di stasera in TV

Un giorno in pretura Rai - Cella liscia n 3, La stanza del piacere (Inchieste). Programma sui casi di cronaca più noti. Condotto da Roberta Petrelluzzi in onda alle 21.20 su Rai 3

Rai - Cella liscia n 3, La stanza del piacere (Inchieste). Programma sui casi di cronaca più noti. Condotto da Roberta Petrelluzzi in onda Live - Non è la d'Urso talk show condotto da Barbara d'Urso in onda alle 21.20 su Canale 5

talk show condotto da Barbara d'Urso in onda Little Big Italy - Cartagena cooking show condotto da Francesco Panella. In onda alle 20.05 su Nove

