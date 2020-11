Stasera in TV: Film e Programmi di Domenica 15 Novembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Domenica 15 Novembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Predestination, X-Men: Apocalisse, Arrivano i Prof, Il Lato Positivo - Silver Linings Playbook, Il paradiso all'improvviso, Ladri di biciclette, Ieri, oggi, domani, ...Altrimenti ci arrabbiamo!.

I Migliori Film in TV in prima serata

Predestination: stasera in tv alle 21.15 su Cielo

(Thriller, Fantascienza, 2014, durata: 97 Min)

Un film di Michael e Peter Spierig con Ethan Hawke, Noah Taylor, Sarah Snook, Christopher Sommers, Madeleine West, Freya Stafford, Cate Wolfe e Christopher Kirby.



Trama del Film Predestination: Il film racconta la storia di una gente governativo, che utilizza i viaggi nel tempo per dare la caccia a un terrorista, noto come Frizzle Bomber. Il criminale gli è sfuggito più volte nel corso ed essendo questo il suo ultimo incarico, l'agente è costretto a tornare nel passato per cercare di arrestarlo e salvare la vita di migliaia di persone in pericolo.

Durante uno dei loro scontri l'uomo è rimasto sfigurato dall'assassino e ora gli è stato trapiantato un nuovo volto che gli permette di lavorare sotto copertura in un bar...

X-Men: Apocalisse: stasera in tv alle 21.20 su Italia 1

(Azione, Avventura, Fantasy, 2016, durata: 147 Min)

Un film di Bryan Singer con Jennifer Lawrence, James McAvoy, Michael Fassbender, Oscar Isaac, Evan Peters, Sophie Turner, Nicholas Hoult, Olivia Munn, Rose Byrne, Tye Sheridan, Kodi Smit-McPhee, Alexandra Shipp, Lucas Till, Josh Helman, Ben Hardy, Lana Condor, Warren Scherer, Rochelle Okoye, Monique Ganderton, Fraser Aitcheson, Hugh Jackman e Stan Lee.



Trama del Film X-Men: Apocalisse: Al tempo dell'Antico Egitto, il dominio del temibile mutante En Sabah Nur sul Cairo decade a causa del tradimento dei suoi fedeli. Secoli più tardi, nel 1983 Nur riesce a fuggire dalla sua prigione e decide di vendicarsi, progettando di distruggere l’umanità e di creare il mondo a sua immagine. Per riuscire nel suo intento, Nur ribattezzato Apocalisse ha intenzione di arruolare un gruppo di validi mutanti. Per questo, dopo aver assoldato Ororo Munroe che è in grado di controllare gli agenti atmosferici, si reca in un rinomato fight club di Berlino Est.

Qui si trova anche Raven che, per aver salvato la vita del presidente americano dieci anni prima, viene trattata da tutti come una vera e propria eroina. Dopo aver liberato Nightcrawler dalle grinfie di Nur, Raven fa ritorno in patria per avvertire Charles Xavier che il mondo è in pericolo...

Arrivano i Prof: stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie

(Commedia, 2018, durata: 100 Min)

Un film di Ivan Silvestrini con Claudio Bisio, Lino Guanciale, Maurizio Nichetti, Maria Di Biase, Shalana Santana, Pietro Ragusa, Alessio Sakara, Andrea Pennacchi, Giusy Buscemi, Francesco Procopio, Christian Ginepro, Irene Vetere e Rocco Hunt.





Trama del Film Arrivano i Prof: Mentre (quasi) tutti festeggiano le promozioni all'esame di maturità, al liceo Alessandro Manzoni c'è grande preoccupazione: solo il 12% degli studenti è riuscito a conseguire il diploma. Il Manzoni ha un primato assoluto: è il peggior liceo d'Italia. Non sapendo più che soluzioni adottare, il Preside accoglie la proposta del Provveditore e decide di fare un ultimo, estremo, rischioso tentativo: reclutare i peggiori insegnanti in circolazione selezionati dall'algoritmo ministeriale nella speranza che dove hanno fallito i migliori, possano riuscire i peggiori. Obiettivo: avere almeno il 50% di promossi...

Il Lato Positivo - Silver Linings Playbook: stasera in tv alle 21.10 su Paramount Channel

(Commedia, Drammatico, 2012, durata: 122 Min)

Un film di David O. Russell con Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Julia Stiles, Taylor Schilling, Chris Tucker, Shea Whigham, Dash Mihok, John Ortiz, Anupam Kher, Jacki Weaver, Bonnie Aarons e Brea Bee.





Trama del Film Il Lato Positivo - Silver Linings Playbook: Patrick Solatano è un ex insegnante liceale, ricoverato in una clinica psichiatrica a causa del disturbo bipolare da cui è affetto, emerso dopo aver sorpreso la moglie Nikki insieme al suo amante nella loro casa. Grazie all'intervento della madre Dolores, Patrick viene dimesso anzitempo e torna a casa dei suoi genitori, dal momento che ha perso tutto ciò che aveva.

Pat è ancora innamorato di Nikki e decide così di impegnarsi per trasformarsi nell'uomo che lei aveva sempre desiderato ma, nonostante la sua determinazione per riconquistarla, Pat non può avvicinarsi all'ex moglie dal momento che contro di lui c'è un ordine restrittivo.

Le buone intenzioni di Pat per ricostruire la propria vita non danno i risultati sperati, almeno fino a quando non incontra Tiffany, la sua bella e misteriosa vicina di casa, donna squilibrata e anche lei problematica...

Il paradiso all'improvviso: stasera in tv alle 21 su Cine34

(Commedia, 2003, durata: 93 Min)

Un film di Leonardo Pieraccioni con Leonardo Pieraccioni, Angie Cepeda, Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Anna Maria Barbera, Gea Martire, Giulia Montanarini, Fabrizio Pizzuto, Claudia Baroncini, Franco Javarone, Augustine Jayakumar Arumugan, Aldo Pellegrini e Nunzia Schiano.





Trama del Film Il paradiso all'improvviso: Il film vede protagonista Lorenzo Buccianti, un single incallito che vive per il suo lavoro e ama divertirsi in compagnia di Mirna, la sua amante, e i suoi amici Giandomenico Bardella e Taddeo Borromini, entrambi col vizietto di scommettere. Lorenzo ha un'azienda che produce effetti climatici artificiali e, proprio per questo, è spesso in viaggio. La sua vita cambia quando un giorno si reca a Ischia con la sua assistente Nina (Anna Maria Barbera) per un affare e qui incontra la sua cliente, Amaranta. La ragazza, che deve compiere venticinque anni, ha deciso di organizzare un weekend romantico con il suo fidanzato Guglielmo. Questo, però, proprio all'ultimo non si presenta.

È allora che Lorenzo si propone di prendere il suo posto e farle compagnia...

Altri film da vedere questa sera in TV:

Ladri di biciclette, in onda alle 21 su Iris : film drammatico del 1948 di Vittorio De Sica, con Lamberto Maggiorani, Enzo Staiola, Lianella Carell, Elena Altieri, Gino Saltamerenda, Vittorio Antonucci, Giulio Chiari, Mario Meniconi, Ida Bracci Dorati, Fausto Guerzoni, Carlo Jachino, Sergio Leone, Massimo Randisi, Checco Rissone, Michele Sakara, Peppino Spadaro, Nando Bruno, Eolo Capritti, Giovanni Corporale, Emma Druetti, Giulio Battiferri e Memmo Carotenuto.

: film drammatico del 1948 di Vittorio De Sica, con Lamberto Maggiorani, Enzo Staiola, Lianella Carell, Elena Altieri, Gino Saltamerenda, Vittorio Antonucci, Giulio Chiari, Mario Meniconi, Ida Bracci Dorati, Fausto Guerzoni, Carlo Jachino, Sergio Leone, Massimo Randisi, Checco Rissone, Michele Sakara, Peppino Spadaro, Nando Bruno, Eolo Capritti, Giovanni Corporale, Emma Druetti, Giulio Battiferri e Memmo Carotenuto. ...Altrimenti ci arrabbiamo!, in onda alle 21.25 su Rete 4 : film commedia del 1974 di Marcello Fondato, con Bud Spencer, Terence Hill, John Sharp, Donald Pleasence, Patty Shepard, Manuel de Blas, Luis Barbero, Deogracias Huerta e Giancarlo Bastianoni.

: film commedia del 1974 di Marcello Fondato, con Bud Spencer, Terence Hill, John Sharp, Donald Pleasence, Patty Shepard, Manuel de Blas, Luis Barbero, Deogracias Huerta e Giancarlo Bastianoni. Ieri, oggi, domani, in onda alle 21.10 su Rai Storia : film commedia del 1963 di Vittorio De Sica, con Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Aldo Giuffré, Silvia Monelli, Agostino Salvietti, Tecla Scarano, Carlo Croccolo, Pasquale Cennamo, Lino Mattera, Armando Trovajoli, Tina Pica, Giovanni Ridolfi, Gennaro Di Gregorio e Antonio Cianci.

: film commedia del 1963 di Vittorio De Sica, con Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Aldo Giuffré, Silvia Monelli, Agostino Salvietti, Tecla Scarano, Carlo Croccolo, Pasquale Cennamo, Lino Mattera, Armando Trovajoli, Tina Pica, Giovanni Ridolfi, Gennaro Di Gregorio e Antonio Cianci. La mia regina, in onda alle 21.05 su TV2000 : film drammatico storico del 1997 di John Madden, con Judi Dench, Billy Connolly, Richard Pasco, Geoffrey Palmer, Anthony Sher, Bridget McConnell, Georgie Glen, Catherine O'Donnel, Sara Stewart, Finty Williams, Clair Nicolson, Mattie Ladburty, David Westhead e Gerard Butler.

: film drammatico storico del 1997 di John Madden, con Judi Dench, Billy Connolly, Richard Pasco, Geoffrey Palmer, Anthony Sher, Bridget McConnell, Georgie Glen, Catherine O'Donnel, Sara Stewart, Finty Williams, Clair Nicolson, Mattie Ladburty, David Westhead e Gerard Butler. The Perfect Guy, in onda alle 21.20 su Rai 4 : film thriller del 2015 di David M. Rosenthal, con Sanaa Lathan, Michael Ealy, Morris Chestnut, Scott L. Caldwell, Charles S. Dutton, John Getz, Tess Harper, Kathryn Morris e Rutina Wesley.

: film thriller del 2015 di David M. Rosenthal, con Sanaa Lathan, Michael Ealy, Morris Chestnut, Scott L. Caldwell, Charles S. Dutton, John Getz, Tess Harper, Kathryn Morris e Rutina Wesley. Non sono pronta per Natale, in onda alle 21.10 su La5 : film commedia sentimentale del 2015 di Sam Irvin, con Alicia Witt, George Stults, Brigid Brannagh, Mia Bagley, Dan Lauria e Maxwell Caulfield.

: film commedia sentimentale del 2015 di Sam Irvin, con Alicia Witt, George Stults, Brigid Brannagh, Mia Bagley, Dan Lauria e Maxwell Caulfield. Mercenary for Justice, in onda alle 21 su 20: film thriller d'azione del 2006 di Don E. FauntLeRoy, con Steven Seagal, Roger Guenveur Smith e Luke Goss.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

