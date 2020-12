Stasera in TV: Film e Programmi della Vigilia di Natale, 24 Dicembre 2020

Anticipazioni TV

Una Poltrona per due: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.35

(Commedia, 1983, durata: 117 Min)

Un film di John Landis con Eddie Murphy, Dan Aykroyd, Ralph Bellamy, Don Ameche, Denholm Elliott, Jamie Lee Curtis, Paul Gleason, Frank Oz, James Belushi, Bo Diddley, Stephen Stucker, Kristin Holby, James Eckhouse e Tom Davis



Una Poltrona per Due: Il Trailer originale del Film



Trama del Film Una Poltrona per due: I protagonisti della vicenda sono Louis Winthorpe III e Billie Ray Valentine, due uomini agli antipodi le cui vite sono destinate ad intrecciarsi sullo sfondo di una Filadelfia carica di addobbi e spirito natalizio.

Louis è un borioso agente di cambio per la prestigiosa azienda dei fratelli Randolph e Mortimer Duke. La sua vita di è consacrata all'apparenza e alla frivolezza delle relazioni interpersonali, di cui esempio calzante è il rapporto con la superficiale fidanzata Penelope.

Billie Ray, invece, è un senzatetto dotato di una sorprendente abilità oratoria e di un'immensa fantasia, che gli permette di trarre beneficio da ogni situazione che è costretto ad affrontare.

Il giorno della vigilia di Natale i due si incontrano, o per meglio dire si scontrano, a causa di un enorme equivoco. Ad assistere alla scena ci sono i fratelli Duke che, disquisendo circa i fattori intrinsechi e societari che possano spingere un uomo qualunque alla criminalità, decidono di coinvolgere gli ignari Louis e Billie in un esperimento sociale. Il piano è quello di offrire un lavoro di spicco a Billie e far crollare drasticamente la carriera e la reputazione di Winthorpe...

Il Grinch: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 19.30

(Commedia, 2000, durata: 104 Min)

Un film di Ron Howard con Jim Carrey, Christine Baranski, Taylor Momsen, Jeffrey Tambor, Molly Shannon, Bill Irwin, Clint Howard, Mindy Sterling, Rachel Winfree, Mary Stein, Josh Ryan Evans e Anthony Hopkins.



Il Grinch: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Il Grinch: I cittadini del paese di Chinonsò sono alle prese con la ricorrenza più importante dell’anno: il Natale. C'è però chi, tra gli abitanti, non ama affatto questa festività, anzi la detesta profondamente. Si tratta del Grinch, una creatura verde di cui tutti hanno timore, che vive in cima al Monte Briciolaio con il suo cane Max.

Un giorno, annoiato, il Grinch decide di scendere dalla montagna e fare qualche dispetto alla cittadina, tutta impegnata nei preparativi natalizi. Così si reca alle poste e comincia a confondere i pacchi fino a che non incrocia Cindy Chi Lou, una bambina di sei anni, dolce e sensibile. Quando la piccola lo guarda si spaventa a tal punto da cadere sul nastro trasportatore dei regali, mettendosi in pericolo.

Il Grinch la salva, poi però per non smentire il suo spirito indisponente, decide di impacchettarla come fosse un dono. Cindy rimane colpita dal suo gesto e comincia a pensare che in fondo non debba trattarsi di una creatura così malvagia. Quando, mossa dalla curiosità, comincia a chiedere in giro informazioni su di lui, scopre il vero motivo che lo ha portato ad allontanarsi da tutti gli abitanti di Chinonsò…

Heidi: il Film Stasera in Tv su Rai 1 alle 21.30

(Family, Avventura, 2015, durata: 106 Min)

Un film di Alain Gsponer con Bruno Ganz, Anuk Steffen, Katharina Schuttler, Jella Haase, Maxim Mehmet e Peter Lohmeyer.



Heidi: Clip italiana del film - HD



Trama del Film Heidi: Heidi è una bambina felice che vive in compagnia del nonno in una piccola casetta sulle montagne svizzere. Insieme al suo migliore amico Peter si diverte prendendosi cura delle caprette e godendosi la libertà della vita sui monti.

Ma queste giornate spensierate si interrompono quando la zia Dete, che già alcuni prima aveva tentato di portare in città la piccola, rimasta orfana, torna per riportare Heidi a Francoforte.

Lì dovrà fare compagnia a Klara, la figlia del ricco Signor Seseman, costretta su una sedia a rotelle, e insieme a lei imparare a leggere, scrivere e a comportarsi secondo le regole della società, sotto la supervisione della severa governante signorina Rottenmeier. In città Heidi conoscerà quindi un'amica inseparabile e l'amore per la lettura, ma la nostalgia delle sue amate montagne e di suo nonno si faranno sentire presto.

Alla ricerca di Dory: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20

(Animazione, Avventura, Commedia, Family, 2016, durata: 105 Min)

Un film di Andrew Stanton e Angus MacLane con le voci italiane di Carla Signoris, Luca Zingaretti, Stefano Masciarelli, Massimiliano Rosolino, Licia Colò e Baby K.



Alla ricerca di Dory: Nuovo trailer ufficiale italiano - HD



Trama del Film Alla ricerca di Dory: Dory è un simpatico pesce chirurgo blu. Quando era piccola, si separa accidentalmente dai suoi genitori. Una volta cresciuta, tenta di ritrovarli, ma a causa di un problema di perdita di memoria a breve termine, gradualmente li dimentica.

Un anno dopo aver incontrato il pesce pagliaccio Marlin e aver contribuito al ritrovamento del figlio Nemo, Dory vive ancora con loro sulla barriera corallina. A un certo punto, improvvisamente, si accende in lei il ricordo dei genitori e del luogo in cui viveva con loro: Morro Bay in California. Decide così di andare a cercarli.

Marlin e Nemo accompagnano Dory nel suo viaggio e con l'aiuto di Scorza, il loro amico tartaruga, cavalcano la corrente oceanica che li guida verso la loro destinazione...

Le avventure di Tintin - Il segreto dell'Unicorno: il Film Stasera in Tv su La7 alle 21.15

(Animazione, Avventura, Azione, 2011, durata: 107 Min)

Un film di Steven Spielberg con Jamie Bell, Andy Serkis, Daniel Craig, Simon Pegg, Nick Frost, Gad Elmaleh, Tony Curran, Mackenzie Crook, Toby Jones, Daniel Mays, Sebastian Roché, Sonje Fortag, Kim Stengel, Joe Starr e Enn Reitel



Le avventure di Tintin - Il segreto dell'Unicorno: Il nuovo trailer italiano del film



Trama del Film Le avventure di Tintin - Il segreto dell'Unicorno: Dopo aver comprato il modellino di una nave per pochi soldi a una bancarella, Tintin è sorpreso che l'inquietante Ivanovitch Sakharine sia così interessato all'oggetto, tanto da rapirlo insieme al suo fido cane Milou e portarlo con sé su un mercantile diretto in Marocco.

Il diabolico Sakharine ha corrotto l'equipaggio per farlo rivoltare contro il comandante della nave, il Capitano Haddock, ma quest'ultimo grazie all'aiuto di Tintin e Milou riesce a fuggire e tutti insieme arrivano in Marocco, presso la corte dello sceicco che detiene un altro modellino d'imbarcazione.

A quel punto il capitano spiega a Tintin che tre secoli prima il suo avo Sir Francis Haddock era stato costretto ad affondare la propria nave, l'Unicorno, dopo che fu attaccato dall'antenato pirata di Sakharine, ma riuscì a nascondere il proprio immenso tesoro. Le indicazioni per ritrovarlo sono scritte in tre pergamene, nascoste nei tre modellini della nave. Con l'aiuto dei maldestri agenti dell'Interpol Thompson e Thomson, Milou e Haddock, Tintin andrà alla ricerca della nave naufragata che nasconde il segreto di un'immensa fortuna e un'oscura maledizione...

Edward mani di forbice: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Fantasy, 1990, durata: 103 Min)

Un film di Tim Burton con Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest, Anthony Michael Hall, Vincent Price, Kathy Baker, Robert Oliveri, Conchata Ferrell, Caroline Aaron, Dick Anthony Williams.



Edward mani di forbice: Il trailer italiano del film di Tim Burton



Trama del Film Edward mani di forbice: La vicenda è narrata da un’anziana signora, che racconta alla nipotina la storia di Edward Mani di Forbice. Creato da uno stravagante inventore, che non riuscì mai a completare la sua opera, il ragazzo ha delle forbici al posto delle mani. Un giorno, la rappresentante cosmetica Peggy Boggs scova Edward nel cupo castello che tutti credevano abbandonato. Peggy decide allora di accoglierlo nella sua famiglia e il ragazzo si innamora a prima vista dell’incantevole figlia Kim. Mentre il suo incredibile talento con le forbici gli attira la simpatia di tutto il vicinato, la fanatica religiosa Esmeralda sospetta che il bizzarro ragazzo sia un essere demoniaco e la snob Joyce Monroe è pronta a tutto per convincerlo a mettersi in società con lei...

Die Hard - Trappola di cristallo: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Azione, Thriller, 1988, durata: 131 Min)

Un film di John McTiernan con Bruce Willis, Bonnie Bedelia, Alan Rickman, Reginald VelJohnson, Alexander Godunov e Paul Gleason.



Die Hard - Trappola di cristallo: il trailer del film



Trama del Film Die Hard - Trappola di cristallo: John McClane, poliziotto di New York, vola a Los Angeles alla vigilia di Natale per trascorrere le vacanze con la sua famiglia. Arrivato al Nakatomi Plaza, grattacielo di ultima generazione dove lavora la moglie Holly, viene accolto dal capo della multinazionale nippo-americana che lo invita a unirsi ai festeggiamenti natalizi dei dipendenti della compagnia.

Durante la festa, McClane si trova coinvolto in un attacco terroristico da parte di criminali tedeschi ben addestrati e agli ordini di un uomo privo di scrupoli, Hans Gruber. Lo scopo in apparenza è quello di costringere le autorità a liberare alcuni detenuti. In verità l'obiettivo di Gruber è quello di penetrare nel caveau dell'edificio e rubare titoli di stato dal valore di milioni di dollari.

I terroristi tengono tutti in ostaggio, ad eccezione di McClane, che riesce a rifugiarsi nei piani del palazzo non ancora ultimati. L'uomo cerca disperatamente di avvisare la polizia...

Il Signore degli Anelli - Le Due Torri: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Avventura, Fantasy, Azione, 2002, durata: 179 Min)

Un film di Peter Jackson con Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Sean Astin, Billy Boyd, Dominic Monaghan, Orlando Bloom, John Rhys-Davies, Liv Tyler, Cate Blanchett, Christopher Lee, David Wenham, Brad Dourif, Bernard Hill, Bruce Hopkins, Karl Urban, Miranda Otto, Andy Serkis, John Leigh, Jed Brophy, Bruce Allpress, John Bach, Nathaniel Lees, Joel Tobeck e Hugo Weaving.



Il Signore degli Anelli - Le Due Torri: Il trailer italiano del film di Peter Jackson



Trama del Film Il Signore degli Anelli - Le Due Torri: La storia riprende dalla conclusione de La compagnia dell'anello. Frodo (Elijah Wood) e Sam, fuggiti dall'attacco degli Uruk-hai, si dirigono a Mordor ma Gollum, bramoso di ottenere l'Unico Anello, li segue a distanza. I due hobbit lo catturano, con la promessa di liberarlo solo dopo che lì avrà condotti a Monte Fato. Avido di potere, Saruman mette a ferro e fuoco la regione di Rohan, segretamente aiutato da Grima Vermilinguo che ha stregato il re, Théoden.

Dopo aver permesso a Frodo di mettersi in salvo, Merry e Pipino sono finiti nelle mani degli Orchi ma, ai margini di Fangorn, scoppia una rissa tra i loro aguzzini e i due hobbit fuggono, imbattendosi negli Ent della foresta. Aragorn, Legolas e Gimli li stanno cercando ma nella foresta incontrano Gandalf, che credevano morto.

Lo stregone li invita a correre in soccorso di Rohan, per risvegliare il re dall'incantesimo...

