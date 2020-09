Stasera in TV 9 Settembre Film e Programmi

Anticipazioni TV

Film e programmi stasera in TV. Ecco cosa fanno questa sera in TV Oggi Mercoledì 9 Settembre 2020 sui canali del digitale, Mediaset, Rai e SKY. Programmi TV: da Chi l'ha Visto? ad Atlantide.

Ecco i Film e i Programmi televisivi stasera in tv. La guida tv di oggi Oggi Mercoledì 9 Settembre 2020 tutti palinsesti del digitale terrestre e di SKY. I film stasera in tv e i programmi stasera in tv. Su Rai 1, in onda il film biografico Il diritto di contare ; su Rai 2 andrà in onda il diciassettesimo episodio della terza stagione di The Good Doctor; su Rai 3 torna l'appuntamento settimanale con Chi l'ha Visto? condotto da Federica Sciarelli; su Canale 5, in onda il film in prima visione tv, Ocean's 8 con Cate Blanchett e Rihanna; su Italia 1, il film d'azione Suicide Squad con Will Smith e Margot Robbie; su Rete 4, in onda la commedia italiana Nati con la camicia con Bud Spencer e Terence Hill.

Stasera in TV: Film su Rai, Mediaset, digitale terrestre

Cosa c'è da vedere stasera in tv? Ecco i film più interessanti proposti in prima serata:

Suicide Squad

(azione, fantasy, 2016, durata: 130 Min) in onda alle 21.30 su Italia 1

Un film di David Ayer con Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Cara Delevingne, Viola Davis, Scott Eastwood

Suicide Squad: Blitz trailer italiano ufficiale - HD

Trama del film: Quando il mondo è sconvolto dalla morte di Superman, il governo deve correre ai ripari. L’agente Amanda Waller (Viola Davis) affida al colonello Rick Flag (Joel Kinnaman) il compito di liberare e addestrare una squadra di super cattivi, rinchiusi in isolamento nel carcere Belle Reve. In quanto criminali, infatti, essi potranno essere sfruttati per i loro poteri e sacrificati là dove la missione lo richiederà...Leggi la trama di Suicide Squad

Ocean's 8

(azione, thriller, 2018, durata: 110 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film di Gary Ross con Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Rihanna, Helena Bonham Carter

Ocean's 8: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Trama del film: Dopo aver scontato in prigione la sua condanna di cinque anni, otto mesi e dodici giorni, Debbie Ocean (Sandra Bullock) torna in libertà pronta a mettere a segno il suo prossimo colpo. La sorella di Danny, infatti, ha avuto molto tempo per organizzare la truffa perfetta, pianificando di rubare una lussuosa collana di diamanti che l’attrice Daphne Kluger (Anne Hathaway) indosserà all’esclusivo MET Gala. Per realizzare il colpo del secolo, Debbie ha bisogno delle migliori truffatrici in circolazione....Leggi qui la trama completa di Ocean's 8

Altri film sul digitale terrestre in onda questa sera:

Film stasera in tv su Sky Cinema:

Programmi stasera in TV:

Chi l'ha visto? condotto da Federica Sciarelli. In onda alle 21.20 su Rai 3

condotto da Federica Sciarelli. In onda RTL 102.5 Power Hits Estate evento musicale. In onda alle 20.30 su TV8

evento musicale. In onda Atlantide documentario condotto da Andrea Purgatori. In onda alle 21.15 su La7

