Stasera in TV 9 Luglio Film e Programmi

Anticipazioni TV

Film e programmi stasera in TV. Ecco cosa fanno questa sera in TV Oggi Oggi Giovedì 9 Luglio 2020 sui canali del digitale, Mediaset, Rai e SKY. Programmi stasera in TV: Temptation Island.

Ecco i Film e i Programmi televisivi stasera in tv. La guida tv di oggi Oggi Giovedì 9 Luglio 2020 tutti palinsesti del digitale terrestre e di SKY. I film stasera in tv e i programmi stasera in tv. Su Rai 1, va in onda l'undicesimo episodio della quinta stagione di Che Dio ci aiuti con Elena Sofia Ricci; su Rai 2, in onda il diciottesimo episodio della nova stagione del telefilm Hawaii Five-O; su Rai 3, in onda il docufilm dedicato a Mia Martini, Mia Martini - Fammi sentire bella; su Canale 5, va in onda la seconda puntata del docu-reality Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia; su Rai Movie, va in onda la storia vera di del rapimento del nipote del magnate del petrolio Jean Paul Getty nel film Tutti i soldi del mondo con Michelle Williams e Mark Wahlberg; su 20, va in onda la commedia di Glenn Ficarra, Focus - Niente è come sembra con Will Smith e Margot Robbie.

Stasera in TV: Film su Rai, Mediaset, digitale terrestre

Cosa c'è da vedere stasera in tv? Ecco i film più interessanti proposti in prima serata:

Tutti i soldi del mondo

(Drammatico, thriller, 2013, durata: 132 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Ridley Scott con Michelle Williams, Mark Wahlberg, Romain Duris, Christopher Plummer, Charlie Plummer, Timothy Hutton



Tutti i soldi del mondo: Nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del film: Il film diretto da Ridley Scott, è l'adrenalinica ricostruzione di un fatto di cronaca realmente accaduto e divenuto un caso mediatico internazionale: il rapimento di Paul Getty III...Leggi qui la trama completa di Tutti i soldi del mondo

Focus - Niente è come sembra

(Commedia, giallo, drammatico, 2015, durata: 104 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Glenn Ficarra, John Requa con Will Smith, Margot Robbie, B.D. Wong, Rodrigo Santoro, Adrian Martinez, Dominic Fumusa, Stephanie Honoré





Focus - Niente è come sembra: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del film: Nicky Spurgeon (Will Smith) è un uomo di grande fascino che di professione fa il truffatore, avendo ereditato il talento e i trucchi del mestiere dalla famiglia esperta in imbrogli. La sua specialità consiste nel distrarre le sue vittime, facendole focalizzare su un dettaglio, mentre lui può concentrarsi sul vero obiettivo: il bottino da sottrarre, agendo indisturbato....Leggi qui la trama completa di Focus - Niente è come sembra

Altri film sul digitale terrestre in onda questa sera:

Film stasera in tv su Sky Cinema

Il mistero di Donald C. (drammatico, avventura, 2018, durata: 101 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Drama

(drammatico, avventura, 2018, durata: 101 Min) in onda 5 è il numero perfetto (drammatico, 2019, durata: 100 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Due

(drammatico, 2019, durata: 100 Min) in onda Mother's Day (commedia, 2016, durata: 118 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno

Programmi stasera in TV

Temptation Island docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. In onda alle 21.20 su Canale 5

docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. In onda In onda programma di attualità condotto da David Parenzo e Luca Telese. In onda alle 20.35 su La7

Scopri tutti i film in tv stasera

Scopri tutte le serie tv in onda stasera

Scopri tutti gli altri programmi stasera in tv