Stasera in TV 8 Settembre Film e Programmi

Anticipazioni TV

Film e programmi stasera in TV. Ecco cosa fanno questa sera in TV Oggi Martedì 8 Settembre 2020 sui canali del digitale, Mediaset, Rai e SKY. Programmi TV: da Boss in incognito RAI a Cartabianca.

Ecco i Film e i Programmi televisivi stasera in tv. La guida tv di oggi Oggi Martedì 8 Settembre 2020 tutti palinsesti del digitale terrestre e di SKY. I film stasera in tv e i programmi stasera in tv. Su Rai 1, in onda il film biografico Enrico Piaggio: Un sogno italiano con Alessio Boni; su Rai 2 andrà in onda il docu-reality Boss in incognito RAI condotto da Gabriele Corsi; su Rai 3 torna l'appuntamento con la politica e l'attualità di Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer; su Canale 5, in onda il film Windstorm 4 – Il vento sta cambiando; su Italia 1, andrà in onda la partita di calcio valida per la UEFA Nations League, Francia Vs Croazia; su Rete 4, in onda il programma di attualità, politica ed economia Fuori dal coro condotto da Mario Giordano, su TV8, il film western di Quentin Tarantino Django Unchained con Leonardo di Caprio e Christoph Waltz.

Stasera in TV: Film su Rai, Mediaset, digitale terrestre

Cosa c'è da vedere stasera in tv? Ecco i film più interessanti proposti in prima serata:

Django Unchained

(azione, western, drammatico, 2012, durata: 165 Min) in onda alle 21.30 su TV8

Un film di Quentin Tarantino con Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jonah Hill, Kerry Washington

Django Unchained: Il nuovo trailer italiano del film

Trama del film: Il film diretto da Quentin Tarantino, vede protagonista lo schiavo Django (Jamie Foxx), la cui vita cambia improvvisamente grazie all'incontro con il dottor King Schultz (Christoph Waltz), ex dentista e cacciatore di taglie originario della Germania...Leggi la trama di Django Unchained

Gli ultimi saranno ultimi

(commedia, drammatico, 2015, durata: 103 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Massimiliano Bruno con Paola Cortellesi, Alessandro Gassmann, Fabrizio Bentivoglio, Ilaria Spada, Stefano Fresi

Gli ultimi saranno ultimi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del film: Il film di Massimiliano Bruno tratto dall'omonimo spettacolo teatrale dello steso Bruno, insieme Paola Cortellesi, Riccardo Milani e Furio Andreotti, racconta la storia di Luciana Colacci (Paola Cortellesi) una donna semplice che sogna una vita dignitosa insieme a suo marito Stefano (Alessandro Gassmann)....Leggi qui la trama completa di Gli ultimi saranno ultimi

Altri film sul digitale terrestre in onda questa sera:

Film stasera in tv su Sky Cinema:

The Wife - Vivere nell'ombra (drammatico, 2017, durata: 100 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Drama

(drammatico, 2017, durata: 100 Min) in onda Quel bravo ragazzo (commedia, 2016, durata: 157 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Comedy

(commedia, 2016, durata: 157 Min) in onda Cattivissimo Me 3 (animazione, commedia, avventura, family, 2017, durata: 96 Min) in onda alle 21 su Collection

Programmi stasera in TV:

Boss in incognito RAI - docu-reality condotto da Gabriele Corsi. In onda alle 21.20 su Rai 2

docu-reality condotto da Gabriele Corsi. In onda Cartabianca programma di cronaca e attualità condotto da Bianca Berlinguer . In onda alle 21.20 su Rai 3

programma di cronaca e attualità condotto da Bianca Berlinguer . In onda Francia Vs Croazia Calcio - UEFA Nations League. In onda alle 20.40 su Italia 1

Calcio - UEFA Nations League. In onda Fuori dal coro programma di attualità, politica ed economia condotto da Mario Giordano. In onda alle 21.30 su Rete 4

programma di attualità, politica ed economia condotto da Mario Giordano. In onda Di Martedì programma di attualità e politica condotto da Giovanni Floris. In onda alle 21.15 su La7

Scopri tutti i film in tv stasera

Scopri tutte le serie tv in onda stasera

Scopri tutti gli altri programmi stasera in tv