Stasera in TV 8 Ottobre Film e Programmi

Anticipazioni TV

Film e programmi stasera in TV. Ecco cosa fanno questa sera in TV Oggi Giovedì 8 Ottobre 2020 sui canali del digitale, Mediaset, Rai e SKY. Programmi TV: da Chi vuol essere milionario? a Le Iene.

Ecco i Film e i Programmi televisivi stasera in tv. La guida tv di oggi Oggi Giovedì 8 Ottobre 2020 tutti palinsesti del digitale terrestre e di SKY. I film stasera in tv e i programmi stasera in tv. Su Rai 1, in onda l'undicesimo episodio della seconda stagione di Nero a metà con Claudio Amendola; su Rai 2 andrà il programma di approfondimento Seconda linea condotto da Alessandro Giuli e Francesca Fagnani; su Rai 3, in prima visione tv, la commedia biografica La battaglia dei sessi con Emma Stone; su Canale 5, in onda il game show condotto da Gerry Scotti Chi vuol essere milionario?; su Italia 1, lo show condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino Le Iene; su Rete 4, torna il programma di attualità condotto da Paolo Del Debbio Dritto e rovescio .

Stasera in TV: Film su Rai, Mediaset, digitale terrestre

Cosa c'è da vedere stasera in tv? Ecco i film più interessanti proposti in prima serata:

La battaglia dei sessi

(biografico, commedia, 2017, durata: 121 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Un film di Jonathan Dayton, Valerie Faris con Emma Stone, Steve Carell, Elisabeth Shue, Andrea Riseborough, Natalie Morales, Alan Cumming

La battaglia dei sessi: Il trailer italiano del film - HD

Trama del film: Il film racconta il leggendario incontro sportivo tra la campionessa di tennis Billie Jean King e lo sfidante Bobby Riggs, passato alla storia come La battaglia dei sessi. 1973, l'attempato Riggs (Steve Carell) sfila ancora sul campo come una star in passerella, con le ricche doti di intrattenitore affascina i media e il pubblico presente, e lancia dichiarazioni che non può rimangiare: "Non dico che le donne non dovrebbero stare in campo, altrimenti chi raccatterebbe le palle!". La sfida è aperta...Leggi qui la trama di La battaglia dei sessi

Cose nostre - Malavita

(drammatico, thriller, 2013, durata: 112 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Luc Besson con Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones, Dianna Agron, Jon Freda, Dominic Chianese, Domenick Lombardozzi

Cose nostre - Malavita: Il nuovo trailer italiano del film di Luc Besson con Robert De Niro

Trama del film: La famiglia Manzoni è nel programma protezione testimoni da quando il capo famiglia Giovanni (Robert De Niro), ex mafioso italiano, ha testimoniato contro il pericoloso malavitoso Don Lucchese. Insieme alla moglie Maggie (Michelle Pfeiffer) e ai figli Belle (Dianna Agron) e Warren (John D’Leo), Giovanni si trasferisce sotto copertura nel remoto paesino di Chalong-sur-Avre, in Normandia....Leggi qui la trama di Cose nostre - Malavita

Altri film sul digitale terrestre in onda questa sera:

Film stasera in tv su Sky:

Programmi stasera in TV:

Seconda linea programma di approfondimento. Condotto da Alessandro Giuli e Francesca Fagnani. In onda alle 21.20 su Rai 2

programma di approfondimento. Condotto da Alessandro Giuli e Francesca Fagnani. In onda Chi vuol essere milionario? game show condotto da Gerry Scotti. In onda alle 21.20 su Canale 5

game show condotto da Gerry Scotti. In onda Le Iene show condotto da Alessia Marcuzzi e e Nicola Savino. In onda alle 21.20 su Italia 1

show condotto da Alessia Marcuzzi e e Nicola Savino. In onda Dritto e Rovescio programma di attualità, cronaca e politica condotto da Paolo Del Debbio. In onda alle 21.20 su Rete 4

programma di attualità, cronaca e politica condotto da Paolo Del Debbio. In onda Temptation Island 2020 docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi. In onda alle 21.10 su La5.

docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi. In onda Gino cerca chef talent show con Gino D’Acampo. In onda alle 21.25 su Nove

Scopri tutti i film in tv stasera

Scopri tutte le serie tv in onda stasera

Scopri tutti gli altri programmi stasera in tv