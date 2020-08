Stasera in TV 7 Agosto Film e Programmi

Anticipazioni TV

Film e programmi stasera in TV. Ecco cosa fanno questa sera in TV Oggi Venerdì 7 Agosto 2020 sui canali del digitale, Mediaset, Rai e SKY. Programmi stasera in TV: da I migliori anni a Juventus Vs Lione.

Ecco i Film e i Programmi televisivi stasera in tv. La guida tv di oggi Oggi Venerdì 7 Agosto 2020 tutti palinsesti del digitale terrestre e di SKY. I film stasera in tv e i programmi stasera in tv. Su Rai 1, vi aspetta il meglio delle otto stagioni del programma condotto da Carlo Conti, I Migliori Anni; su Rai 2 l’appuntamento è invece con il thriller Il circolo degli inganni mentre su Rai 3 va in onda il programma di approfondimento La Grande Storia - Nazismo: l'orrore e la speranza. Su Rete 4 andrà in onda il film con Adriano Celentano e Ornella Muti, Innamorato pazzo; su Canale 5 vi aspetta la partita di Champions League, Juventus Vs Lione, mentre su Italia 1 andrà in onda il film con Keira Knightley e Mark Ruffalo, Tutto può cambiare. Su 20 l’appuntamento è con il film Kick-Ass 2 mentre su La5 vi aspetta il film sulla danza con Melissa McCarthy e Susan Sarandon, Tammy.

Stasera in TV: Film su Rai, Mediaset, digitale terrestre

Cosa c'è da vedere stasera in tv? Ecco i film più interessanti proposti in prima serata:

Tutto può cambiare

(Commedia, drammatico, musicale, 2014, durata: 104 Min) in onda alle 21.30 su Italia 1

Un film di John Carney con Keira Knightley, Mark Ruffalo, Hailee Steinfeld, Catherine Keener, Adam Levine, Mos Def.

Tutto può cambiare: Il nuovo trailer italiano del film - HD

Trama del film: Il film vede protagonisti Gretta e il fidanzato Dave, una giovane coppia che si trasferisce a New York per coronare il sogno artistico: fare carriera nel mondo della musica. Un giorno all’uomo viene offerto un importante... Leggi qui la trama completa di Tutto può cambiare

Kick-Ass 2

(Azione, commedia, 2013, durata: 103 Min) in onda alle 21.05 su 20

Un film di Jeff Wadlow con Chloë Grace Moretz, Aaron Taylor-Johnson, Christopher Mintz-Plasse, John Leguizamo, Jim Carrey, Nicolas Cage.

Kick-Ass 2: Il nuovo trailer italiano ufficiale in HD

Trama del film: Il film torna a seguire le vicende di Dave Lizewski, che ha deciso di non vestire più i panni di Kick-Ass, rinunciando una volta per tutte a combattere il crimine. Il suo esempio come super eroe, nel frattempo, ha spinto altri cittadini a... Leggi qui la trama completa di Kick-Ass 2

Altri film sul digitale terrestre in onda questa sera:

Film stasera in tv su Sky Cinema:

Un'Avventura (musicale, sentimentale, 2019, durata: 105 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Romance

(musicale, sentimentale, 2019, durata: 105 Min) in onda Pallottole in Libertà (commedia, drammatico, 2018, durata: 108 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Comedy

(commedia, drammatico, 2018, durata: 108 Min) in onda 7 Uomini A Mollo (commedia, 2018, durata: 122 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Due

Programmi stasera in TV:

I Migliori Anni , il meglio delle 8 stagione del programma dei ricordi condotto da Carlo Conti. In onda alle 21.25 su Rai 1

, il meglio delle 8 stagione del programma dei ricordi condotto da Carlo Conti. In onda La Grande Storia - Nazismo: l'orrore e la speranza , lo speciale che vi porterà nei luoghi che hanno fatto il Novecento e non solo attraverso immagini esclusive e le voci dei protagonisti. In onda alle 21.20 su Rai 3

, lo speciale che vi porterà nei luoghi che hanno fatto il Novecento e non solo attraverso immagini esclusive e le voci dei protagonisti. In onda Calcio - Champions League: Juventus Vs Lione . In onda alle 21 su Canale 5

. In onda X Factor - Il Sogno , una maratona dei momenti più emozionanti delle ultime otto edizioni del talent show. In onda alle 21.25 su TV8

, una maratona dei momenti più emozionanti delle ultime otto edizioni del talent show. In onda Fratelli di Crozza - Classic, una selezione del meglio dello show satirico di Maurizio Crozza. In onda alle 21.35 su Nove

