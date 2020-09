Stasera in TV 6 Settembre Film e Programmi

Anticipazioni TV

Film e programmi stasera in TV. Ecco cosa fanno questa sera in TV Oggi Domenica 6 Settembre 2020 sui canali del digitale, Mediaset, Rai e SKY. Programmi TV: dalla finale della Supercoppa Italiana di pallavolo a MasterChef Italia 9.

Ecco i Film e i Programmi televisivi stasera in tv. La guida tv di oggi Oggi Domenica 6 Settembre 2020 tutti palinsesti del digitale terrestre e di SKY. I film stasera in tv e i programmi stasera in tv. Su Rai 1, in onda la commedia italiana diretta da Simone Spada Hotel Gagarin con Claudio Amendola; su Rai 2 andrà in onda la finale di Pallavolo Femminile per la Supercoppa Italiana 2020; su Rai 3 in onda il film d'azione Nella tana dei lupi con Gerard Butler; su Canale 5, in onda il settimo episodio della prima stagione del telefilm L'ora della verità; su Italia 1 andrà in onda il film d'azione Baywatch con Dwayne Johnson e Zac Efron; su Rete 4, in onda la commedia italiana Faccio un salto all'Avana con Enrico Brignano.

Stasera in TV: Film su Rai, Mediaset, digitale terrestre

Cosa c'è da vedere stasera in tv? Ecco i film più interessanti proposti in prima serata:

Nella tana dei lupi

(azione, drammatico, 2018, durata: 140 Min) in onda alle 21.30 su Rai 3

Un film di Christian Gudegast con Gerard Butler, Pablo Schreiber, 50 Cent, O’Shea Jackson Jr., Brian Van Holt, Eric Braeden, Maurice Compte

Nella tana dei lupi: Secondo Trailer Italiano del Film - HD

Trama del film: Nel film diretto da Christian Gudegast, la più famigerata banda di rapinatori degli Stati Uniti sta preparando il colpo del secolo ai danni dell'inespugnabile Federal Reserve Bank di Los Angeles, città che vanta il più alto tasso di rapine al mondo... Leggi qui la trama completa di Nella tana dei lupi

Baywatch

(commedia, azione, 2017, durata: 116 Min) in onda alle 21.30 su Italia 1

Un film di Seth Gordon con Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Priyanka Chopra, Hannibal Buress, Kelly Rohrbach, Ilfenesh Hadera

Baywatch: Nuovissimo trailer italiano - HD

Trama del film: Il film diretto da Seth Gordon, segue le vicende di un’affiatata squadra di bagnini sulle lunghe spiagge di Emerald Bay, in Florida. Alla guida del gruppo c’è il tenente Mitch Buchannon (Dwayne Johnson), insieme alle due fedeli colleghe Stephanie Holden (Ilfenesh Hadera) e C.J. Parker (Kelly Rohrbach)....Leggi qui la trama completa di Baywatch

Altri film sul digitale terrestre in onda questa sera:

Film stasera in tv su Sky Cinema:

Appena un minuto (commedia, 2019, durata: 93 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Comedy

(commedia, 2019, durata: 93 Min) in onda Cattivissimo Me (animazione, family, 2010, durata: 95 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Collection

(animazione, family, 2010, durata: 95 Min) in onda L'Ufficiale e la Spia (drammatico, thriller, biografico, 2019, durata: 126 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Due

Programmi stasera in TV:

Pallavolo Femminile - Supercoppa Italiana 2020 - Finale . In onda alle 21.05 su Rai 2

. In onda L'ora della verità' Stagione 1 - Episodio 7. In onda alle 21.20 su Canale 5

Stagione 1 - Episodio 7. In onda Svizzera Vs Germania Calcio - UEFA Nations League. In onda alle 20.40 su 20

Calcio - UEFA Nations League. In onda MasterChef Italia 9 Cooking show con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. In onda alle 21.30 su TV8

Cooking show con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. In onda Big Bang Theory Stagione 4 - Episodio 8. In onda alle 21.20 su Italia 2

