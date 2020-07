Stasera in TV 6 Luglio Film e Programmi

Anticipazioni TV

Film e programmi stasera in TV. Ecco cosa fanno questa sera in TV Oggi Lunedì 6 Luglio 2020 sui canali del digitale, Mediaset, Rai e SKY. Programmi stasera in TV: da Made in Sud a Le Iene.

Ecco i Film e i Programmi televisivi stasera in tv. La guida tv di oggi Oggi Lunedì 6 Luglio 2020 tutti palinsesti del digitale terrestre e di SKY. I film stasera in tv e i programmi stasera in tv. Su Rai 1, va in onda il sesto episodio della prima stagione de Il giovane Montalbano con Michele Riondino; Su Rai 2, torna il consueto appuntamento con lo show comico condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta, Made in Sud 2020 ; Su Rai 3, in onda il thriller statunitense Black Butterfly con Jonathan Rhys Meyers; Su Canale 5, omaggio a Ennio Morricone con la pellicola drammatica di Tornatore Baarìa, con cui il maestro vinse il David di Donatello come miglior colonna sonora; su Italia 1, le Iene dedicano uno speciale a Chico Forti, l'imprenditore che nel 2000, negli Stati Uniti, è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike; su Rete 4, torna l'appuntamento con Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro; su Rai Movie, in onda l'evento in diretta dal Maxxi di Roma, i Nastri D'Argento 2020, premio cinematografico fondato dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici;

Stasera in TV: Film su Rai, Mediaset, digitale terrestre

Cosa c'è da vedere stasera in tv? Ecco i film più interessanti proposti in prima serata:

Baarìa

(Drammatico, 2009, durata: 150 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film diGiuseppe Tornatore con Francesco Scianna, Margareth Madè, Raoul Bova, Laura Chiatti, Monica Bellucci, Enrico Lo Verso, Nicole Grimaudo





Baarìa: Il trailer del film diretto da Giuseppe Tornatore



Trama del film: La storia racconta la vita di una famiglia di Bagheria - Baarìa in siciliano - attraverso tre generazioni, partendo dagli anni Trenta, durante il regime fascista, per arrivare agli anni Ottanta. Gli eventi storici s'intrecciano con le vicende del borgo siciliano: l'entrata in guerra dell'Italia, le spaccature politiche, le conquiste culturali, la riforma agraria e le rivoluzioni sociali...Leggi qui la trama completa di Baarìa

Black Butterfly

(Thriller, 2017, durata: 93 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Un film di Brian Goodman con Jonathan Rhys Meyers, Piper Perabo, Antonio Banderas, Abel Ferrara, Nicholas Aaron, Vincent Riotta



Black Butterfly: Il trailer italiano del film - HD



Trama del film: Diretto da Brian Goodman, racconta una storia piena di mistero, con protagonisti uno scrittore sull'orlo della bancarotta e un serial killer che arriva per sconvolgere una tranquilla cittadina di campagna....Leggi qui la trama completa di Black Butterfly

Ghost

(Drammatico, 1990, durata: 116 Min) in onda alle 21.35 su Nove

Un film di Jerry Zucker con Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg, Tony Goldwyn, Susan Breslau, Martina Deignan, Rick Aviles







Trama del film: Sam Wheat (Patrick Swayze) lavora in banca e convive felicemente in un loft a New York con la sua fidanzata Molly Jensen (Demi Moore), una promettente artista....Leggi qui la trama completa di Ghost

Altri film sul digitale terrestre in onda questa sera:

Film stasera in tv su Sky Cinema

Tutti Pazzi a Tel Aviv (commedia, 2018, durata: 100 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Due

(commedia, 2018, durata: 100 Min) in onda 18 Regali (drammatico, 2020, durata: 115 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno

(drammatico, 2020, durata: 115 Min) in onda The Fast and the Furious: Tokyo Drift (azione, 2006, durata: 104 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Collection

Programmi stasera in TV

Made in Sud 2020 show comico condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta,. In onda alle 21.20 su Rai 2

show comico condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta,. In onda Le Iene - speciale dedicato a Chico Forti . In onda alle 21.15 su Italia 1

. In onda Quarta Repubblica programma d'attualità, politica ed economia. Condotto da Nicola Porro. In onda alle 21.25 su Rete 4

programma d'attualità, politica ed economia. Condotto da Nicola Porro. In onda Nastri d'Argento 2020 in diretta dal Maxxi di Roma, i Nastri D'Argento 2020. In onda alle 21.10 su Rai Movie

in diretta dal Maxxi di Roma, i Nastri D'Argento 2020. In onda Eden Un pianeta da salvare programma televisivo dedicato al mondo della natura. In onda alle 21.15 su La7

