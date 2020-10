Stasera in TV 31 Ottobre Film e Programmi

Anticipazioni TV

Film e programmi stasera in TV. Ecco cosa fanno questa sera in TV Oggi Sabato 31 Ottobre 2020 sui canali del digitale, Mediaset, Rai e SKY. Programmi TV: da Ballando con le stelle 2020 a Tu si que vales

Ecco i Film e i Programmi televisivi stasera in tv. La guida tv di oggi Oggi Sabato 31 Ottobre 2020 tutti palinsesti del digitale terrestre e di SKY. I film stasera in tv e i programmi stasera in tv. Su Rai 1, in onda il talent show Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci; su Rai 2 andrà in onda il quattordicesimo episodio della terza stagione del telefilm S.W.A.T.; su Rai 3 andrà in il programma di approfondimento Sapiens Un solo pianeta con Mario Tozzi; su Canale 5, in onda il talent show Tu si que vales con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari; su Italia 1, in onda la commedia Canterville - Un fantasma per antenato; su Rete 4, in onda il film d'azione 58 minuti per morire - Die Harder con Bruce Willis; su Spike, il film cult di Francis Ford Coppola, Dracula di Bram Stoker con Gary Oldman.

Stasera in TV: Film su Rai, Mediaset, digitale terrestre

Cosa c'è da vedere stasera in tv? Ecco i film più interessanti proposti in prima serata:

Dracula di Bram Stoker

(drammatico, horror, sentimentale, thriller, 1992, durata: 123 Min) in onda alle 21.30 su Spike

Un film di Francis Ford Coppola con Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanu Reeves, Richard E. Grant, Cary Elwes, Billy Campbell, Sadie Frost

Trama del film: Nel 1462 il mondo cristiano è minacciato dalle conquiste dei turchi. A difesa della Chiesa si schiera il Vlad ‘Draculia’ III di Valacchia (Gary Oldman), cavaliere del Sacro Ordine del Dragone. Dopo aver compiuto gesta gloriose in guerra, Vlad torna in Transilvania e scopre che sua moglie Elisabetta, avendo ricevuto una falsa informazione circa la sua morte, si è tolta la vita per non sopportare tale dolore. La disperazione del cavaliere è amplificata dalla consapevolezza che la Chiesa non concede il suo perdono ai suicidi. Folle d’ira, Vlad cede al male e diventa un vampiro, rinnegando la fede per la quale aveva combattuto. Circa quattro secoli dopo, Dracula incarica l’avvocato Jonathan Harker (Keanu Reeves) di gestire i suoi investimenti a Londra......Leggi qui la trama di Dracula di Bram Stoker

The Last Exorcism - Liberaci dal male

(horror, 2013, durata: 88 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Ed Gass-Donnelly con Ashley Bell, Julia Garner, Spencer Treat Clark, David Jensen, Tarra Riggs, Louis Herthum, Muse Watson

The Last Exorcism - Liberaci dal male: Il trailer italiano del film in HD

Trama del film: Nell Sweetzer (Ashley Bell), la ragazza al centro dell'esorcismo raccontato nel primo capitolo, viene ritrovata in uno stato inquietante e catatonico, e dopo il ricovero in ospedale viene affidata alle cure di una casa famiglia che accoglie ragazze problematiche. Grazie al direttore della struttura Frank Merle (Muse Watson), Nell ritrova un suo equilibrio, ambientandosi nella casa e riuscendo anche a trovare un impiego come cameriera di un albergo......Leggi qui la trama di The Last Exorcism - Liberaci dal male

Altri film sul digitale terrestre in onda questa sera:

Film stasera in tv su Sky:

L'uomo con i pugni di ferro (arti-marziali, azione, 2012, durata: 95 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Action

Resta anche domani (drammatico, fantasy, 2014, durata: 107 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Romance

Un Viaggio a Quattro Zampe (avventura, family, 2019, durata: 105 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Family

Programmi stasera in Tv:

Ballando con le stelle 2020 talent show condotto da Milly Carlucci. In onda alle 20.35 su Rai 1

Sapiens Un solo pianeta condotto da Mario Tozzi. In onda alle 21.45 su Rai 3

Tu si que vales talent show con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. In onda alle 21.20 su Canale 5

Grande Fratello Vip 2020 reality-show condotto da Alfonso Signorini. In onda alle 21.10 su La5

Ultimo - Il capitano documentario. In onda alle 21.25 su Nove

