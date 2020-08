Stasera in TV 3 Agosto Film e Programmi

Anticipazioni TV

Film e programmi stasera in TV. Ecco cosa fanno questa sera in TV Oggi Lunedì 3 Agosto 2020 sui canali del digitale, Mediaset, Rai e SKY. Programmi stasera in TV: da Battiti Live a Eden.

Ecco i Film e i Programmi televisivi stasera in tv. La guida tv di oggi Oggi Lunedì 3 Agosto 2020 tutti palinsesti del digitale terrestre e di SKY. I film stasera in tv e i programmi stasera in tv. Su Rai 1, l’appuntamento è con il quinto episodio della seconda stagione della fiction Il giovane Montalbano, intitolato Il ladro onesto; su Rai 2, vi aspetta invece la 23esima puntata della nona stagione del telefilm Hawaii Five O, mentre su Rai 3 va in onda la serie TV britannica Bodyguard, con la Star de Il Trono di Spade Richard Madden. Su Rete 4 andrà in onda il film d’azione con Sylvester Stallone, Cobra; su Canale 5 vi aspetta invece Leonardo Pieraccioni con il suo film Il pesce innamorato mentre su Italia 1 invece l’appuntamento è con la nuova edizione di Battiti Live, in cui vedremo alcuni dei più celebri esponenti della musica italiana e internazionale esibirsi nella kermesse musicale dell'estate italiana. Su Iris vi aspetta il film fantasy, cult degli Anni 80, Howard e il destino del mondo, su Nove invece andrà in onda il film con Adam Sandler e Kate Beckinsale, Cambia la tua vita con un click.

Stasera in TV: Film su Rai, Mediaset, digitale terrestre

Cosa c'è da vedere stasera in tv? Ecco i film più interessanti proposti in prima serata:

Howard e il destino del mondo

(Fantasy, 1986, durata: 106 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Willard Huyck con Peter Baird, Ed Gale, Jeffrey Jones, Jim Robbins, Tim Rose, Steven Sleap.

Howard e il destino del mondo: Il Trailer Ufficiale del Film

Trama del film: Il film racconta le avventure di un papero alieno di nome Howard che, in seguito a un esperimento mal riuscito con uno spettroscopio laser, viene catapultato dal suo pianeta a Cleveland. L’arrivo sulla Terra.... Leggi qui la trama completa di Howard e il destino del mondo

Cambia la tua vita con un click

(Commedia, fantasy, 2006, durata: 110 Min) in onda alle 21.30 su Nove

Un film di Frank Coraci con Adam Sandler, Kate Beckinsale, Christopher Walken, Henry Winkler, David Hasselhoff, Julie Kavner.

Trama del film: Michael Newman è un architetto molto preso dal suo lavoro, sposato con Donna Newman con la quale ha due figli. Un giorno Michael va al negozio "Bed Bath & Beyond" per acquistare un telecomando universale e viene attratto da una sezione del negozio chiamata "Oltre", dove un uomo di nome Morty offre a Michael un telecomando gratuito... Leggi qui la trama completa di Cambia la tua vita con un click

Altri film sul digitale terrestre in onda questa sera:

Film stasera in tv su Sky Cinema:

Tolkien (biografico, drammatico, 2019, durata: 112 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Due

(biografico, drammatico, 2019, durata: 112 Min) in onda Tutto il mio folle amore (drammatico, 2019, durata: 97 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno

(drammatico, 2019, durata: 97 Min) in onda Captive State (fantascienza, thriller, 2019, durata: 109 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Suspense

Programmi stasera in TV:

Battiti Live , l’evento musicale che si svolge nelle principali piazze della Puglia e della Basilicata, dove si esibiranno i più grandi artisti italiani. In onda alle 21.15 su Italia 1

, l’evento musicale che si svolge nelle principali piazze della Puglia e della Basilicata, dove si esibiranno i più grandi artisti italiani. In onda Eden - Un pianeta da salvare, il programma di attualità condotto da Licia Colò, che vi porta alla scoperta delle bellezze naturali del nostro pianeta. In onda alle 21.15 su La7

