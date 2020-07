Stasera in TV 27 Luglio Film e Programmi

Anticipazioni TV

Film e programmi stasera in TV. Ecco cosa fanno questa sera in TV Oggi Lunedì 27 Luglio 2020 sui canali del digitale, Mediaset, Rai e SKY. Programmi stasera in TV: da A Sud di Made in Sud a Quarta Repubblica.

Ecco i Film e i Programmi televisivi stasera in tv. La guida tv di oggi Oggi Lunedì 27 Luglio 2020 tutti palinsesti del digitale terrestre e di SKY. I film stasera in tv e i programmi stasera in tv. Su Rai 1, va in onda un nuovo episodio seconda stagione della fiction Il giovane Montalbano, intitolato La transazione; su Rai 2 ci aspetta invece l’appuntamento con A Sud di Made in Sud, che racchiude i migliori momenti del noto programma comico partenopeo; su Rai 3 va in onda la serie TV britannica Bodyguard, con la Star de Il Trono di Spade Richard Madden; su Canale 5 l’appuntamento è con Leonardo Pieraccioni, regista e protagonista del film Una moglie bellissima; su Italia 1 andrà in onda invece la nuova edizione di Battiti Live, in cui vedremo alcuni dei più celebri esponenti della musica italiana e internazionale esibirsi nella kermesse musicale dell'estate italiana; su Rete 4, Nicola Porro vi aspetta per parlare di attualità e politica nel suo programma, Quarta repubblica; su 20, va in onda invece il film Il Luogo delle Ombre con Anton Yelchin e Willem Dafoe mentre su Nove l’appuntamento è con il grande classico romantico del 1987, con Jennifer Grey e Patrick Swayze, Dirty Dancing - Balli Proibiti.

Stasera in TV: Film su Rai, Mediaset, digitale terrestre

Cosa c'è da vedere stasera in tv? Ecco i film più interessanti proposti in prima serata:

Dirty Dancing - Balli Proibiti

(Commedia, Sentimentale, 1987, durata: 105 Min) in onda alle 21.35 su Nove

Un film di Emile Ardolino con Jennifer Grey, Patrick Swayze, Jerry Orbach, Cynthia Rhodes, Jack Weston, Jane Brucker.



Dirty Dancing - Balli Proibiti: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del film: Ambientato nell'estate del 1963, il film racconta la storia di Frances "Baby" Houseman, una diciassettenne di buona famiglia, annoiata dalla sua vita e che non fa altro che pensare al suo futuro universitario. Nel corso della sua vacanza fa però conoscenza du Johnny Castle, l’affascinante maestro di ballo che anima le serate di danza nel resort... Leggi qui la trama completa di Dirty Dancing - Balli Proibiti

Il Luogo delle Ombre

(Thriller, Fantasy, 2014, durata: 97 Min) in onda alle 21.05 su 20

Un film di Stephen Sommers con Anton Yelchin, Willem Dafoe, Addison Timlin, Nico Tortorella, Melissa Ordway, Patton Oswalt.



Il Luogo delle Ombre: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del film: Il film racconta di un mondo fantastico e sovrannaturale, abitato da anime che che cercano costantemente di interagire con il mondo vivente. Non parlano, ma cercano di comunicare con Odd Thomas (Anton Yelchin), il cuoco di un fast food di una sperduta cittadina, eleggendolo a proprio - seppur riluttante - confidente... Leggi qui la trama completa di Il Luogo delle Ombre

Altri film sul digitale terrestre in onda questa sera:

Film stasera in tv su Sky Cinema

Downton Abbey (drammatico, 2019, durata: 122 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno

(drammatico, 2019, durata: 122 Min) in onda 18 Regali (drammatico, 2020, durata: 115 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema #IoRestoACasa 1

(drammatico, 2020, durata: 115 Min) in onda 007 Spectre (azione, avventura, thriller, 2015, durata: 150 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Action

Programmi stasera in TV

A Sud di Made in Sud , edizione con la raccolta dei momenti più belli dell’ultima edizione del noto programma comico. In onda alle 21.20 su Rai 2

, edizione con la raccolta dei momenti più belli dell’ultima edizione del noto programma comico. In onda Battiti Live , l’evento musicale che si svolge nelle principali piazze della Puglia e della Basilicata, dove si esibiranno i più grandi artisti italiani. In onda alle 21.15 su Italia 1

, l’evento musicale che si svolge nelle principali piazze della Puglia e della Basilicata, dove si esibiranno i più grandi artisti italiani. In onda Quarta repubblica , il programma di approfondimento e politica condotto da Nicola Porro. In onda alle 21.25 su Rete 4

, il programma di approfondimento e politica condotto da Nicola Porro. In onda Eden - Un pianeta da salvare, il programma di attualità condotto da Licia Colò, che vi porta alla scoperta delle bellezze naturali del nostro pianeta. In onda alle 21.15 su La7

