Stasera in TV 26 Luglio Film e Programmi

Film e programmi stasera in TV. Ecco cosa fanno questa sera in TV Oggi Domenica 26 Luglio 2020 sui canali del digitale, Mediaset, Rai e SKY. Programmi stasera in TV: da Novantesimo Minuto a Freedom - Oltre il confine

Ecco i Film e i Programmi televisivi stasera in tv. La guida tv di oggi Oggi Domenica 26 Luglio 2020 tutti palinsesti del digitale terrestre e di SKY. I film stasera in tv e i programmi stasera in tv. Su Rai 1, va in onda il terzo episodio della seconda stagione della fiction Non dirlo al mio capo con Vanessa Incontrada; su Rai 2, la rubrica sportiva Novantesimo Minuto condotta da Paola Ferrari; Su Rai 3 va in onda A raccontare comincia tu - Sophia Loren , Raffaella Carrà incontra Sophia Loren; Su Canale 5, va in onda il film drammatico Lion - La strada verso casa con Nicole Kidman; Su Italia 1, il film d'avventura Tutti pazzi per l'oro con Kate Hudson rMatthew McConaughey; su Rete 4, torna il viaggio alla ricerca della conoscenza condotto da Roberto Giacobbo, Freedom - Oltre il confine.

Stasera in TV: Film su Rai, Mediaset, digitale terrestre

Cosa c'è da vedere stasera in tv? Ecco i film più interessanti proposti in prima serata:

Lion - La strada verso casa

(Drammatico, 2016, durata: 121 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film di Garth Davis con Nicole Kidman, Dev Patel, Rooney Mara, David Wenham, Nawazuddin Siddiqui, Eamon Farren, Tannishtha Chatterjee





Lion - La strada verso casa: Il trailer italiano del film - HD

Trama del film: Il film diretto da Garth Davis, racconta la storia di Saroo, un bambino di cinque anni che vive con la sua povera famiglia a Khandwa, un piccolo villaggio dell'India centrale. Insieme a suo fratello più grande trascorre le giornate a raccogliere metalli per poi rivenderli e guadagnare qualche soldo...Leggi qui la trama completa di Lion - La strada verso casa

Gomorroide

(Commedia, 2017, durata: 111 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Francesco De Fraia, Raffaele Ferrante, Domenico Manfredi con Francesco De Fraia, Raffaele Ferrante, Domenico Manfredi, Gianni Ferreri, Lavinia Biagi, Francesco Procopio





Gomorroide: Il trailer del film - HD



Trama del film: Il film diretto da I Ditelo Voi, racconta la storia di Francesco (Francesco De Fraia), Mimmo (Domenico Manfredi) e Lello (Raffaele Ferrante), tre attori che lavorano insieme sul set di "Gomorroide", telefilm comico di grande successo, parodia della spietata organizzazione criminale napoletana. I tre attori che interpretano i crudeli e bizzarri camorristi, grazie alla popolarità del film, diventano delle vere e proprie star: Francesco è il playboy vincitore di un Reality Show che ama le donne e il lusso, Lello è il pignolo attore di teatro sperimentale tormentato dall'idea che una fan possa assassinarlo, e Mimmo è un cabarettista con una "passione segreta" che lo ha portato quasi sul lastrico...Gomorroide

Altri film sul digitale terrestre in onda questa sera:

Film stasera in tv su Sky Cinema

Spider-Man: Un Nuovo Universo (animazione, azione, family, fantascienza, 2018, durata: 117 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Family

(animazione, azione, family, fantascienza, 2018, durata: 117 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Family
Another Happy Day (drammatico, 2011, durata: 119 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Drama

(drammatico, 2011, durata: 119 Min) in onda The Lodge (thriller, horror, 2019, durata: 100 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Suspense

Programmi stasera in TV

A raccontare comincia tu - Sophia Loren Raffaella Carrà incontra Sophia Loren. In onda alle 21.20 su Rai 3

Freedom - Oltre il confine programma divulgativo alla ricerca della conoscenza condotto da Roberto Giacobbo. In onda alle 21.25 su Rete 4

Novantesimo Minuto storica rubrica di Rai Sport condotta da Paola Ferrari e Alberto Rimedio con Mario Sconcerti. In onda alle 21.05 su Rai 2

Cambio moglie docu-reality. In onda alle 21.25 su Nove

Atlantide programma di approfondimento storico e culturale condotto da Andrea Purgatori. In onda alle 21.15 su La7

