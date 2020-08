Stasera in TV 26 Agosto Film e Programmi

Anticipazioni TV

Film e programmi stasera in TV. Ecco cosa fanno questa sera in TV Oggi Mercoledì 26 Agosto 2020 sui canali del digitale, Mediaset, Rai e SKY. Programmi TV: da SuperQuark a Il Terzo Indizio

Ecco i Film e i Programmi televisivi stasera in tv. La guida tv di oggi Oggi Mercoledì 26 Agosto 2020 tutti palinsesti del digitale terrestre e di SKY. I film stasera in tv e i programmi stasera in tv. Su Rai 1, andrà in onda il programma di divulgazione culturale e scientifica SuperQuark con Piero Angela; su Rai 2, ci aspetta il settimo episodio della ventiquattresima stagione del telefilm Squadra Speciale Cobra; su Rai 3 in onda il film drammatico The Square 2017 di Ruben Östlund; su Canale 5, va in onda l'ottavo episodio della prima stagione della fiction turca Come sorelle ; su Italia 1; in onda il thriller Codice 999 con Kate Winslet; su Rete 4, in onda il programma di attualità e inchieste Il terzo indizio condotto da Barbara De Rossi.

Stasera in TV: Film su Rai, Mediaset, digitale terrestre

Cosa c'è da vedere stasera in tv? Ecco i film più interessanti proposti in prima serata:

The Square

(drammatico, 2017, durata: 105 Min) in onda alle 21.15 su Rai 3

Un film di Ruben Östlund con Elisabeth Moss, Dominic West, Claes Bang, Terry Notary, Linda Anborg, Annica Liljeblad

The Square: Il trailer italiano del film - HD

Trama del film: L'uomo lavora al Palazzo Reale di Stoccolma che, abolita la monarchia svedese, è stato trasformato in un museo d'arte contemporanea. Un giorno arriva una nuova installazione che in forma d'arte deve rappresentare la fiducia, l'altruismo e la condivisione, incentrata su un oggetto: The Square. Si tratta di un piccolo spazio di forma quadrata, aperto ma con dei confini tracciati a terra sul manto stradale fatto di pietre. È come se fosse una sorta di piccolo santuario dentro il quale tutti hanno i medesimi diritti e doveri.....Leggi qui la trama completa di The Square

The Eagle

(drammatico, storico, 2011, durata: 114 Min) in onda alle 21.30 su Spike

Un film di Kevin Macdonald con Mark Strong, Channing Tatum, Jamie Bell, Donald Sutherland, Denis O'Hare, Douglas Henshall, Paul Ritter

The Eagle: Nuovo trailer italiano

Trama del film: Nell’anno 140 d.C., venti anni dopo la misteriosa scomparsa della Nona Legione tra le montagne scozzesi, il giovane centurione romano Marcus Aquila (Channing Tatum) arriva in Britannia per presidiare una guarnigione. Il padre di Marcus era colui che era a capo della legione che scomparì anni prima: il giovane soldato spera quindi di riabilitare l’onore della propria famiglia servendo la patria. Dopo aver sventato un attacco dentro la guarnigione romana da parte di una tribù di Celti, Marcus viene premiato per il proprio coraggio, ma viene anche congedato dal servizio militare a causa di una grave ferita riportata alla gamba durante l’assalto....Leggi qui la trama completa di The Eagle

Altri film sul digitale terrestre in onda questa sera:

Film stasera in tv su Sky Cinema:

Mia e il Leone Bianco (drammatico, family, 2018, durata: 98 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno

(drammatico, family, 2018, durata: 98 Min) in onda Gli Intoccabili (drammatico, 1987, durata: 116 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Collection

(drammatico, 1987, durata: 116 Min) in onda Sorry We Missed You (drammatico, 2019, durata: 100 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema due

Programmi stasera in TV:

SuperQuark Documentario condotto da Piero Angela. In onda alle 21.20 su Rai 1

Documentario condotto da Piero Angela. In onda Il terzo indizio - programma d'inchieste e attualità condotto da Barbara Rossi. In onda alle 21.20 su Rai 3

Scopri tutti i film in tv stasera

Scopri tutte le serie tv in onda stasera

Scopri tutti gli altri programmi stasera in tv