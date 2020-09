Stasera in TV 23 Settembre Film e Programmi

Anticipazioni TV

Film e programmi stasera in TV. Ecco cosa fanno questa sera in TV Oggi Mercoledì 23 Settembre 2020 sui canali del digitale, Mediaset, Rai e SKY. Programmi TV: da Ulisse: il piacere della scoperta a Temptation Island.

Ecco i Film e i Programmi televisivi stasera in tv. La guida tv di oggi Oggi Mercoledì 23 Settembre 2020 tutti palinsesti del digitale terrestre e di SKY. I film stasera in tv e i programmi stasera in tv. Su Rai 1, in onda Ulisse: il piacere della scoperta - Raffaello Sanzio, artista divino documentario condotto da Alberto Angela; su Rai 2, andrà in onda la fiction Mare Fuori - Vite spezzate; su Rai 3, torna l'appuntamento settimanale di Chi l'ha visto? condotto da Federica Sciarelli; su Canale 5, andrà in onda la seconda puntata del docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi, Temptation Island 2020 ; su Italia 1, il film d'azione con Sylvester Stallone, Rambo 2 - La vendetta; su Rete 4, torna l'approfondimento settimanale con l'attualità, Stasera Italia - Speciale condotto da Barbara Palombelli; su TV8, in onda il film poliziesco Cani sciolti con Denzel Washington.

L'ultimo dominatore dell'aria

(avventura, family, fantasy, 2010, durata: 103 Min) in onda alle 21.30 su Spike

Un film di M. Night Shyamalan con Dev Patel, Jackson Rathbone, Cliff Curtis, Nicola Peltz, Seychelle Gabriel, Noah Ringer, Jessica Andres, Shaun Toub

L'ultimo dominatore dell'aria: Il terzo trailer in esclusiva

Trama del film: In un mondo fantastico, gli umani hanno il potere di dominare gli elementi dell'aria, della terra, dell'acqua e del fuoco. Coloro che possiedono questo dono sono chiamati dominatori. Solo uno di loro, chiamato Avatar e discendente della tribù dei Nomadi dell'Aria, può dominare contemporaneamente tutti e quattro gli elementi.....Leggi qui la trama di L'ultimo dominatore dell'aria

Cani sciolti

(azione, poliziesco, drammatico, 2013, durata: 109 Min) in onda alle 21.30 su TV8

Un film di Baltasar Kormákur con Mark Wahlberg, Denzel Washington, James Marsden, Bill Paxton, Paula Patton, Edward James Olmos

Cani sciolti: Il trailer ufficiale italiano del film - HD

Trama del film: Durante l’ultimo anno di servizio, l’agente della DEA Bobby Trench (Denzel Washington) e l’ufficiale della marina statunitense Marcus Stigman (Mark Wahlberg) hanno lavorato sotto copertura per infiltrarsi in un potente giro di narcotrafficanti. Nonostante abbiano scoperto Leggi qui la trama completa di Cani sciolti

Altri film sul digitale terrestre in onda questa sera:

Film stasera in tv su Sky:

Escape Plan 3 - L'ultima Sfida (azione, thriller, 2019, durata: 97 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Action

The Company Men (drammatico, 2010, durata: 109 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Drama

Ancora auguri per la tua morte (horror, thriller, 2019, durata: 100 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Suspense

Programmi stasera in TV:

Ulisse: il piacere della scoperta - Raffaello Sanzio, artista divino , documentario condotto da Alberto Angela. In onda alle 21.25 su Rai 1

, documentario condotto da Alberto Angela. In onda Chi l'ha visto? , programma di cronaca dedicato alle persone scomparse e ai misteri ancora insoluti. Condotto da Federica Sciarelli. In onda alle 21.20 su Rai 3

, programma di cronaca dedicato alle persone scomparse e ai misteri ancora insoluti. Condotto da Federica Sciarelli. In onda Temptation Island 2020 docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi. In onda alle 21.20 su Canale 5

docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi. In onda Stasera Italia - Speciale programma di attualità condotto da Barbara Palombelli. In onda alle 21.25 su Rete 4

