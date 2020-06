Stasera in TV: 23 Giugno Film e Programmi

Anticipazioni TV

Ecco i Film e i Programmi televisivi stasera in tv. La guida tv di oggi Martedì 23 Giugno 2020 tutti palinsesti del digitale terrestre e di SKY. I film stasera in tv e i programmi stasera in tv. Su Rai 1, l'esordio alla regia di Fabio Fulco con la pellicola Il crimine non va in pensione; in prima serata su Cielo, Era mio Padre con Tom Hanks e Paul Newman; su Canale 5, in onda la storia di una grande amicizia, quella tra il servo indiano Abdul e la Regina Vittoria; su Rai 2, un nuovo appuntamento con Made in Sud 2020 mentre, su Italia 1, ci aspetta una nuova, irriverente puntata di Le Iene Show con Nicola Savino e Alessia Marcuzzi. Ecco tutti i film e i programmi in prima serata.

Stasera in TV: Film su Rai, Mediaset, digitale terrestre

Cosa c'è da vedere stasera in tv? Ecco i film più interessanti proposti in prima serata:

Il crimine non va in pensione

(Commedia, 2017, durata: 95 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Fabio Fulco con Fabio Fulco, Stefania Sandrelli, Gianfranco D'Angelo, Maurizio Mattioli, Franco Nero, Orso Maria Guerini



Il crimine non va in pensione: Il trailer del film - HD



Trama del film: Le giornate scorrono tranquille nel centro anziani “La Serenissima”, almeno fino a quando una notizia improvvisa ne sconvolge l’atmosfera pacata. Edda, una bella signora di circa 73 anni, ospite del centro, è ricoverata in ospedale a causa di un malore dovuto al forte stress per aver perso i suoi risparmi scommettendo illegalmente....Leggi qui la trama completa di Il crimine non va in pensione

Era mio Padre

(Drammatico, 2002, durata: 117 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Sam Mendes con Tom Hanks, Paul Newman, Daniel Craig, Tyler Hoechlin, Jude Law, Stanley Tucci, Jennifer Jason Leigh



Era mio Padre: Il Trailer Ufficiale del Film - HD





Trama del film La vicenda, ambientata in Illinois nel 1931, ha per protagonista Michael "Mike" Sullivan (Tom Hanks). Pur lavorando come gangster per il malavitoso irlandese John Rooney (Paul Newman), l’uomo conduce un’esistenza apparentemente normale con la moglie Annie (Jennifer Jason Leigh) e i figli Peter e Michael Jr (Tyler Hoechlin)...Leggi qui la trama completa di Era mio Padre

Scontro tra Titani

(Avventura, fantasy, storico, 2010, durata: 118 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Louis Leterrier con Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Jason Flemyng, Gemma Arterton, Alexa Davalos



Scontro tra Titani: Il nuovo trailer del film



Trama del film: Il protagonista è Perseo (Sam Worthington), un semidio nato da una storia clandestina tra Zeus (Liam Neeson) e un’umana. Chiuso in una cassa e gettato in mare dal patrigno Acrisio (Jason Flemyng), che aveva scoperto la sua vera origine, Perseo viene salvato e cresciuto da un’umile famiglia di pescatori...Leggi qui la trama completa di Scontro tra Titani

Vittoria e Abdul

(Drammatico, 2017, durata: 112 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film di Stephen Frears con Judi Dench, Eddie Izzard, Ali Fazal, Michael Gambon, Olivia Williams, Tim Pigott-Smith, Simon Callow



Vittoria e Abdul: Il trailer italiano del film - HD



Trama del film: Il film è ispirato alla storia vera dell'improbabile amicizia tra il commesso indiano Abdul e la regina Vittoria, durante gli ultimi anni del suo regno. Abdul Karim (Ali Fazal) ha solo 24 anni quando sbarca in Inghilterra per servire a tavola durante il Giubileo d'oro della Regina (Judi Dench)....Leggi qui la trama completa di Vittoria e Abdul

Altri film sul digitale terrestre in onda questa sera:

Film stasera in tv su Sky Cinema

Thelma (thriller, fantasy, sentimentale, 2017, durata: 116 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Due

(thriller, fantasy, sentimentale, 2017, durata: 116 Min) in onda Criminal (azione, thriller, 2016, durata: 117 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno

(azione, thriller, 2016, durata: 117 Min) in onda Momenti di gloria (drammatico, 1981, durata: 124 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Collection

Programmi stasera in TV

Made in Sud 2020 show condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta. In onda alle 21.20 su Rai 2

show condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta. In onda Cartabianca approfondimento sulla cronaca e attualità, condotto da Bianca Berlinguer. In onda alle 21.20 su Rai 3

approfondimento sulla cronaca e attualità, condotto da Bianca Berlinguer. In onda Le Iene Show programma di cronaca e attualità e inchieste. Condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. In onda alle 21.15 su Italia 1

programma di cronaca e attualità e inchieste. Condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. In onda Fuori dal coro programma di attualità, politica e cronaca condotto da Mario Giordano. In onda alle 21.15 su Rete 4.

