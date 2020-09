Stasera in TV 22 Settembre Film e Programmi

Anticipazioni TV

Film e programmi stasera in TV. Ecco cosa fanno questa sera in TV Oggi Martedì 22 Settembre 2020 sui canali del digitale, Mediaset, Rai e SKY. Programmi TV: da Un'ora sola Vi vorrei a Chi vuol essere milionario?

Ecco i Film e i Programmi televisivi stasera in tv. La guida tv di oggi Oggi Martedì 22 Settembre 2020 tutti palinsesti del digitale terrestre e di SKY. I film stasera in tv e i programmi stasera in tv. Su Rai 1, in onda la prima puntata della prima stagione della serie Imma Tataranni Sostituto Procuratore ; su Rai 2, andrà in onda lo show di Enrico Brignano Un'ora sola Vi vorrei; su Rai 3, torna l'approfondimento con l'attualità e la cronaca di Cartabianca con Bianca Berlinguer; su Canale 5, andrà in onda il game show condotto da Gerry Scotti Chi vuol essere milionario?; su Italia 1, l'evento musicale Battiti Live - Vodafone Compilation; su Rete 4, torna l'approfondimento settimanale con la politica e l'attualità, Fuori dal coro condotto da Mario Giordano.

Stasera in TV: Film su Rai, Mediaset, digitale terrestre

Cosa c'è da vedere stasera in tv? Ecco i film più interessanti proposti in prima serata:

The Imitation Game

(biografico, drammatico, thriller, 2014, durata: 114 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Morten Tyldum con Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles Dance, Matthew Goode, Mark Strong, Rory Kinnear, Tuppence Middleton,

The Imitation Game: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Trama del film: Il protagonista della vicenda è il matematico Alan Turing (Benedict Cumberbatch) che si mette al servizio del governo inglese, impegnato a decriptare i messaggi segreti dei nazisti, per porre fine al conflitto mondiale. Decodificare i risultati della macchina Enigma è un’impresa impossibile ma le grandi abilità di Turing convincono il Comandante Alastair Denniston ad inserirlo nell’équipe di esperti matematici....Leggi qui la trama di The Imitation Game

Brick Mansions

(azione, drammatico, 2014, durata: 90 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Camille Delamarre con Paul Walker, Robert Maillet, RZA, David Belle, Carlo Rota, Kwasi Songui, Andreas Apergis

Brick Mansions: Nuovo trailer italiano - HD

Trama del film: Il film diretto da Camille Delamarre, è ambientato in una Detroit del futuro, corrotta, violenta e in mano alla malavita. Un intero quartiere popolare e semi-apocalittico funge da dimora per i criminali più violenti della città.....Leggi qui la trama completa di Brick Mansions

Altri film sul digitale terrestre in onda questa sera:

Film stasera in tv su Sky:

C'è tempo (commedia, 2019, durata: 107 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Family

Sacrifice (azione drammatico, thriller, 2018, durata: 100 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Action

Il viaggio (drammatico, 2016, durata: 94 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Drama

Programmi stasera in TV:

Un'ora sola Vi vorrei, show condotto da Enrico Brignano. In onda alle 21.20 su Rai 1

Cartabianca, programma di attualità e cronaca. In onda alle 21.25 su Rai 3

Chi vuol essere milionario? game show condotto da Gerry Scotti. In onda alle 21.20 su Canale 5

Battiti Live - Vodafone Compilation evento musicale. In onda alle 21.25 su Italia1

Name That Tune - Indovina la canzone game show alle 21.30 su Tv 8

Fuori dal coro programma d'informazione e attualità condotto dal giornalista Mario Giordano. In onda alle 21.25 su Rete 4

Grande Fratello Vip reality show condotto da Alfonso Signorini. In onda alle 21.10 su La5

