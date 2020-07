Stasera in TV 22 Luglio Film e Programmi

Anticipazioni TV

Film e programmi stasera in TV. Ecco cosa fanno questa sera in TV Oggi Mercoledì 22 Luglio 2020 sui canali del digitale, Mediaset, Rai e SKY. Programmi stasera in TV: da Superquark a Chi l'ha visto?

Ecco i Film e i Programmi televisivi stasera in tv. La guida tv di oggi Oggi Mercoledì 22 Luglio 2020 tutti palinsesti del digitale terrestre e di SKY. I film stasera in tv e i programmi stasera in tv. Su Rai 1, torna Piero Angela con la nuova stagione di Superquark, lo storico programma di scienza, natura e tecnologia; su Rai 2, in onda il quindicesimo episodio della sedicesima stagione del telefilm N.C.I.S.; su Rai 3, torna il consueto appuntamento con Chi l'ha visto? condotto da Federica Sciarelli; su Canale 5, in onda il terzo episodio della prima stagione della fiction turca Come sorelle; su Italia 1, il nono episodio della settima stagione del telefilm Chicago P.D.; su Iris, in onda il film di Michael Mann Alì sul leggendario pugile Muhammad Ali interpretato da Will Smith.

Stasera in TV: Film su Rai, Mediaset, digitale terrestre

Cosa c'è da vedere stasera in tv? Ecco i film più interessanti proposti in prima serata:

Alì

(Drammatico, azione, 2001, durata: 158 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Michael Mann con Will Smith, Jamie Foxx, Jon Voight, Mario Van Peebles, Ron Silver, Jeffrey Wright, Mykelti Williamson, Jada Pinkett Smith









Trama del film: Il film racconta dieci anni della vita di Muhammad Ali, la leggenda del pugilato mondiale, dalla conquista del primo titolo nell’incontro contro Sonny Liston, all’incontro disputato in Zaire contro George Foreman, 25 febbraio 1964. Contro tutte le previsioni, Cassius Clay (Will Smith) alla settima ripresa sconfigge Sonny Liston, il campione della mafia, conquistando il titolo mondiale dei pesi massimi. Cassius Clay ha ventidue ani e, con l’entusiasmo della sua giovane età, conclude l’incontro urlando Sono il re del mondo! Sono il re del mondo.....Leggi qui la trama completa di Alì

Ma che colpa abbiamo noi

(Commedia, 2002, durata: 120 Min) in onda alle 21.10 su Cine34

Un film di Carlo Verdone con Carlo Verdone, Margherita Buy, Anita Caprioli, Antonio Catania, Lucia Sardo, Stefano Pesce, Massimiliano Amato





Ma che colpa abbiamo noi: il trailer del film



Trama del film: Otto persone, di età e storie diverse, vivono a Roma uniti solo dal fatto di frequentare lo stesso gruppo analitico. Si tratta di tre donne e quattro uomini le cui vicende mostrano in maniera divertente, passando da scene corali ad altre più intimistiche, la fragilità ma anche la voglia di cambiare e la capacità di reagire tipiche dei nostri contemporanei.... Leggi qui la trama completa di Ma che colpa abbiamo noi

Altri film sul digitale terrestre in onda questa sera:

Film stasera in tv su Sky Cinema

Il giocatore - Rounders (commedia, 1998, durata: 120 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Suspense

(commedia, 1998, durata: 120 Min) in onda Il Dubbio (drammatico, thriller, 2012, durata: 104 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Due

(drammatico, thriller, 2012, durata: 104 Min) in onda Ma cosa ci dice il cervello (commedia, 2019, durata: 100 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno

Programmi stasera in TV

SuperQuark programma televisivo di divulgazione culturale ideato e condotto da Piero Angela. In onda alle 21.25 su Rai1

programma televisivo di divulgazione culturale ideato e condotto da Piero Angela. In onda Chi l'ha visto? programma dedicato dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti. Condotto da Federica Sciarelli. In onda alle 21.20 su Rai 3

Scopri tutti i film in tv stasera

Scopri tutte le serie tv in onda stasera

Scopri tutti gli altri programmi stasera in tv