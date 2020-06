Stasera in TV: 22 Giugno Film e Programmi

Anticipazioni TV

Film e programmi stasera in TV. Ecco cosa fanno questa sera in tv Lunedì 22 Giugno sui canali del digitale, Mediaset, Rai e SKY.

Ecco i Film e Programmi televisivi stasera in tv. La guida tv di oggi Lunedì 22 Giugno 2020 tutti palinsesti del digitale terrestre e di SKY. I film stasera in tv e i programmi stasera in tv.

Film in tv questa sera sui canali Rai, Mediaset, digitale terrestre e SKY

Le verità nascoste

(Thriller, 2000, durata: 126 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Un film di Robert Zemeckis con Harrison Ford, Michelle Pfeiffer, Diana Scarwid, Joe Morton, James Remar, Amber Valletta, Victoria Bidewell







Trama del film: Nel Vermont, in una bella casa sul lago, si trasferisce Norman Spencer (Harrison Ford), famoso scienziato e ricercatore universitario, e sua moglie Claire (Michelle Pfeiffer), violoncellista in pensione. Per la coppia ha inizio così una nuova fase della loro vita, poiché Caitlin, figliastra di Norman, li lascia per frequentare il college. Inoltre Claire, un anno prima, è stata coinvolta in un grave incidente automobilistico e soffre di vuoti di memoria e di attacchi di ansia: la nuova casa sembra quindi il posto giusto per vivere in serenità.....Leggi qui la trama completa di Le verità nascoste

Buon compleanno Mr. Grape

(Drammatico, 1993, durata: 116 Min) in onda alle 21.20 su Cielo

Un film di Lasse Hallström con Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Juliette Lewis, Mary Steenburgen, Darlene Cates, Laura Harrington









Trama del film Dopo la morte del padre, Glibert Grape (Johnny Depp) si è fatto carico del fratello minore Arnie (Leonardo DiCaprio), affetto da autismo. Le sorelle di Gilbert si occupano della casa, poiché la madre Bonnie, trascurata e obesa da quando il marito è venuto a mancare, si rifiuta di alzarsi dal suo divano da ben 7 anni. Così, Gilbert e Arnie hanno costruito un rapporto molto profondo. Nonostante Gilbert rischi di perdere il lavoro e di essere scoperto dal marito di Betty Craver (Mary Steenburgen), con la quale intrattiene una relazione clandestina, il ragazzo si occupa sempre di Arnie e tiene a bada il suo brutto vizio di arrampicarsi sul pluviometro della città.....Leggi qui la trama completa Buon compleanno Mr. Grape

Robin Hood

(Avventura, storico, azione, 2010, durata: 140 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film di Ridley Scott con Russell Crowe, Cate Blanchett, Scott Grimes, Kevin Durand, Mark Strong, Alan Doyle, Matthew Macfadyen, Danny Huston







Trama del film: . Alla fine del XII secolo l’Inghilterra ha invaso la Francia, per riacquistare i territori dell’Aquitania e della Normandia che gli appartengono di diritto. Dopo aver combattuto come crociato contro i saraceni e come soldato contro i francesi, il nobile Robin Longstride (Russell Crowe) vuole tornare in patria, riconsegnando alle autorità la corona del re inglese Riccardo Cuor di Leone (Danny Huston), morto con onore in battaglia. Robin e i fedeli amici Allan A’Dayle (Alan Doyle), Little John (Kevin Durand) e Will Scarlett (Scott Grimes) vengono coinvolti in un’imboscata tesa dal doppiogiochista Sir Godfrey (Mark Strong), segretamente fedele alla corona francese. Ignaro che re Riccardo è già deceduto in battaglia, Godfrey attacca il gruppo di soldati inglesi sperando di uccidere il sovrano. Quando, tuttavia, si accorge della sua assenza, lo spietato cavaliere scatena la sua ira e miete molto vittime tra cui il nobile Sir Robert Locksley...Leggi qui la trama completa di Robin Hood

Fuga da Reuma Park

(Commedia, 2016, durata: 90 Min) in onda alle 21.30 su Italia 1

Un film di Aldo, Giovanni, Giacomo, Morgan Bertacca con Aldo, Giovanni, Giacomo, Silvana Fallisi, Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Carlotta Natoli



Fuga da Reuma Park: Il trailer del film - HD



Trama del film: Il film diretto da Aldo, Giovanni e Giacomo e Morgan Bertacca, è ambientato nel 2041, durante la vigilia di Natale. L'anziano Aldo Baglio viene condotto dai figli Valentino e Salvatore (Valentino Picone e Salvatore Ficarra) in una casa di riposo milanese, il Reuma Park, un lunapark per anziani, governato da Ludmilla (Silvana Fallisi), una direttrice rigida e forzuta. Qui Aldo incontra due suoi vecchi amici: Giovanni Storti, ormai con una pessima memoria e che spesso parla con i piccioni, e Giacomo Poretti, invalido finito su una sedia a rotelle con una flebo perennemente accanto....Leggi qui la trama completa del film Fuga da Reuma Park

Un milione di modi per morire nel West

(Commedia, western, 2014, durata: 116 Min) in onda alle 21.20 su Italia 2

Un film di Seth MacFarlane con Seth MacFarlane, Neil Patrick Harris, Liam Neeson, Charlize Theron, Giovanni Ribisi, Amanda Seyfried



Un milione di modi per morire nel West: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del film: il film diretto da Seth MacFarlane, racconta la storia di Albert Stark (Seth MacFarlane), un'allevatore bovino che vive in una cittadina di frontiera dimenticata da Dio nel bel mezzo del selvaggio West. Arizona, 1882. Albert, dopo essersi ritirato da un duello, viene lasciato dalla sua spocchiosa fidanzata Louise (Amanda Seyfried), che coglie l'occasione per sostuirlo con un ricco e arrogante proprietario terriero...Leggi qui la trama completa del film Un milione di modi per morire nel West

La prima cosa bella

(Commedia, drammatico, 2010, durata: 116 Min) in onda alle 21.10 su Cine 34

Un film di Paolo Virzì con Valerio Mastandrea, Micaela Ramazzotti, Stefania Sandrelli, Claudia Pandolfi, Dario Ballantini, Marco Messeri



La prima cosa bella: Trailer del film diretto da Paolo Virzì



Trama del film: Anna Nigiotti nel 1971 era una giovane e bellissima mamma proclamata Miss del più popolare stabilimento balneare di Livorno, ignara di suscitare le attenzioni maliziose della popolazione maschile, i sospetti rabbiosi del marito Mario e la vergogna del primogenito Bruno. Oggi, ricoverata alle cure palliative, Anna sbalordisce i medici con la sua irresistibile e contagiosa vitalità e fa innamorare i degenti terminali. Bruno invece, ha ormai tagliato i ponti con la sua città, la sua famiglia, il suo passato...Leggi qui la trama completa del film La prima cosa bella

Altri film in onda questa sera:

I Migliori Film in onda Stasera su Sky

Programmi di stasera in TV

Quarta Repubblica programma di approfondimento di attualità, politica ed economia. Condotto da Nicola Porro. In onda alle 21.25 su Rete 4

Scopri tutti i film in tv stasera

Scopri tutte le serie tv in onda stasera

Scopri tutti gli altri programmi stasera in tv