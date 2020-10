Stasera in TV 21 Ottobre Film e Programmi

Anticipazioni TV

Film e programmi stasera in TV. Ecco cosa fanno questa sera in TV Oggi Mercoledì 21 Ottobre 2020 sui canali del digitale, Mediaset, Rai e SKY. Programmi TV: da Ulisse: il piacere della scoperta a Chi l'ha visto?

Ecco i Film e i Programmi televisivi stasera in tv. La guida tv di oggi Oggi Mercoledì 21 Ottobre 2020 tutti palinsesti del digitale terrestre e di SKY. I film stasera in tv e i programmi stasera in tv. Su Rai 1, andrà in onda il documentario condotto da Piero Angela Ulisse: il piacere della scoperta - Kennedy L'uomo che ha fatto sognare l'America ; su Rai 2, in prima visione tv, andrà in onda la fiction Mare Fuori - La vendetta per guarire condotto da Enrico Brignano; su Rai 3, torna l'appuntamento settimanale con Chi l'ha visto? condotto da Federica Sciarelli; su Canale 5, andrà in onda il match di calcio valido per la Champions League Inter Vs Borussia Monchengladbach ; su Italia 1, torna in onda il programma di inchieste e attualità Le Iene condotto da Nicola Savino e e Alessia Marcuzzi; su Rete 4, torna l'approfondimento giornalistico di Stasera Italia condotto da Barbara Palombelli.

Stasera in TV: Film su Rai, Mediaset, digitale terrestre

Cosa c'è da vedere stasera in tv? Ecco i film più interessanti proposti in prima serata:

Escobar - Il Fascino del male

(biografico, drammatico, 2017, durata: 123 Min) in onda alle 21.30 su TV8

Un film di Fernando León de Aranoa con Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard, David Ojalvo, David Valencia, Julieth Restrepo, Fredy Yate

Escobar - Il Fascino del male: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Trama del film: Il film prende le mosse dall'ascesa criminale di Escobar e arriva fino al 1993, anno della sua morte. Un percorso che si snoda lungo la vita privata e professionale del narcotrafficante, ripercorrendo i turbolenti anni Ottanta, il periodo del narcoterrorismo, la lotta contro la possibile estradizione negli Stati Uniti e il rapporto con la giornalista Virginia Vallejo....Leggi qui la trama di Escobar - Il Fascino del male

La scelta

(drammatico, 2015, durata: 86 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Michele Placido con Raoul Bova, Ambra Angiolini, Michele Placido, Valeria Solarino, Manrico Gammarota, Monica Contini, Gennaro Diana, Marcello Catalano, Vito Signorile

La scelta: Il trailer del film - HD

Trama del film: Laura (Ambra Angiolini) e Giorgio (Raoul Bova) si amano profondamente. Tuttavia, la loro relazione sta vivendo un momento molto difficile, poiché lei desidera diventare madre, mentre il compagno non si sente ancora pronto per un passo così importante. Dopo essere riuscita ad abbattere le ultime incertezze del partner, Laura e Giorgio iniziano a provare ad avere un figlio, che però sembra non arrivare mai....strong>Leggi qui la trama di La scelta

Altri film sul digitale terrestre in onda questa sera:

Film stasera in tv su Sky:

Programmi stasera in Tv:

Ulisse: il piacere della scoperta - Kennedy L'uomo che ha fatto sognare l'America . documentario condotto da Alberto Angela. In onda alle 21.25 su Rai 1

. documentario condotto da Alberto Angela. In onda Calcio - Champions League - Inter Vs Borussia Monchengladbach . In onda alle 21 su Canale 5

. In onda Chi l'ha visto? programma di inchieste dedicato alle persone scomparse e ai misteri insoluti. Condotto da Federica Sciarelli. In onda alle 21.20 su Rai 3

programma di inchieste dedicato alle persone scomparse e ai misteri insoluti. Condotto da Federica Sciarelli. In onda Le Iene Show programma di attualità e inchieste condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. In onda alle 21.25 su Italia 1.

programma di attualità e inchieste condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. In onda Temptation Island 2020 docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi. In onda alle 21.25 su Canale 5.

docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi. In onda Stasera Italia programma di attualità e politica. Condotto da Barbara Palombelli. In onda alle 21.25 su Rete 4

programma di attualità e politica. Condotto da Barbara Palombelli. In onda Atlantide documentario con Andrea Purgatori In onda alle 21.15 su La7

