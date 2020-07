Stasera in TV 20 Luglio Film e Programmi

Anticipazioni TV

Stasera in TV: Film su Rai, Mediaset, digitale terrestre

Cosa c'è da vedere stasera in tv? Ecco i film più interessanti proposti in prima serata:

Finalmente la felicità

(Commedia, 2011, durata: 93 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film di Leonardo Pieraccioni con Leonardo Pieraccioni, Rocco Papaleo, Ariadna Romero, Thyago Alves, Andrea Buscemi, Shel Shapiro





Finalmente la felicità: Il trailer del film di Leonardo Pieraccioni



Trama del film: Benedetto Parisi (Leonardo Pieraccioni) vive nella città toscana di Lucca e di mestiere fa il musicista. Le sue giornate scorrono come al solito, finché non riceve, con sua grande sorpresa, l’invito a C’è Posta per Te, il noto show televisivo di Maria De Filippi....Leggi qui la trama completa di Finalmente la felicità

Desconocido - Resa dei conti

(Drammatico, thriller, 2015, durata: 102 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Un film di Dani de la Torre con Luis Tosar, Javier Gutiérrez, Goya Toledo, Elvira Mínguez, Fernando Cayo, Paula Del Rìo, Antonio Mourelos, Luis Zahera





Desconocido - Resa dei conti: Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del film: Il film diretto da Dani de la Torre, è un thriller che vede protagonista Carlos (Luis Tosar), un ambizioso e rispettato funzionario di banca, molto assorbito dal proprio lavoro. Una mattina, a causa di un imprevisto lavorativo, decide di accompagnare i figli a scuola, impegno solitamente svolto dalla moglie....Leggi qui la trama completa di Desconocido - Resa dei conti

I Guardiani del Destino

(Fantascienza, sentimentale, 2011, durata: 102 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di George Nolfi con Emily Blunt, Matt Damon, Anthony Mackie, Daniel Dae Kim, Terence Stamp, John Slattery, Shohreh Aghdashloo





I Guardiani del Destino: Il trailer italiano in ESCLUSIVA



Trama del film: Il film scritto e diretto da George Nolfi, vede protagonista David Norris (Matt Damon), uomo brillante candidato come senatore per lo Stato di New York. La sua carriera è costellata di traguardi: è stato uno studente encomiabile e un ottimo giocatore di basket della Fordham University. Nonostante l'uomo sia tra i favoriti nei sondaggi elettorali, non riesce a vincere le elezioni per colpa di una foto compromettente apparsa su un tabloid....Leggi qui la trama completa di I Guardiani del Destino

Altri film sul digitale terrestre in onda questa sera:

Film stasera in tv su Sky Cinema

Il giocatore - Rounders (commedia, 1998, durata: 120 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Suspense

(commedia, 1998, durata: 120 Min) in onda Zero Dark Thirty (drammatico, azione, 2012, durata: 157 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Due

(drammatico, azione, 2012, durata: 157 Min) in onda Yesterday (commedia, 2019, durata: 116 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno

Programmi stasera in TV

Made in Sud 2020 show comico condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta. In onda alle 21.20 su Rai 2

show comico condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta. In onda Eden Un pianeta da salvare . Rotocalco televisivo dedicato al mondo della natura. In onda alle 21.15 su La7

. Rotocalco televisivo dedicato al mondo della natura. In onda Quarta Repubblica programma d'attualità, politica ed economia. Condotto da Nicola Porro. In onda alle 21.25 su Rete 4

