Stasera in TV 17 Agosto Film e Programmi

Film e programmi stasera in TV. Ecco cosa fanno questa sera in TV Oggi Lunedì 17 Agosto 2020 sui canali del digitale, Mediaset, Rai e SKY. Programmi stasera in TV: Eden.

Ecco i Film e i Programmi televisivi stasera in tv. La guida tv di oggi Oggi Lunedì 17 Agosto 2020 tutti palinsesti del digitale terrestre e di SKY. I film stasera in tv e i programmi stasera in tv. Su Rai 1 andrà in onda la fiction diretta da Gianluca Maria Tavarelli La mossa del cavallo - C'era una volta Vigata con Michele Riondino; su Rai 2 vi aspetta invece il primo episodio della decima stagione di Hawaii Five-O, su Rai 3 andrà in onda il thriller di Roman Polanski Quello che non so di lei con Emmanuelle Seigner ed Eva Green; su Canale 5 va in onda il film d'avventura Windstorm - Liberi nel vento diretto da Katja Von Garnier; su Italia 1 va in onda il film diretto da Stephen Sommers La Mummia .

Windstorm - Liberi nel vento

(avventura, drammatico, family, 2013, durata: 101 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film di Katja Von Garnier con Hanna Binke, Marvin Linke, Cornelia Froboess, Nina Kronjager, Jürgen Vogel, Amber Bongard, Detlev Buck

Trama del film: A causa dei suoi scarsi risultati scolastici, Mika (Hanna Binke) viene costretta dai suoi genitori a saltare il campeggio e a passare l'estate presso la fattoria della sua severa nonna, lontana da ogni tipo di svago. Qui fa la conoscenza di Sam (Marvin Linke), un giovane stalliere, e di Windstorm, un cavallo selvaggio ritenuto ormai indomabile e destinato proprio per questo motivo al macello…Leggi qui la trama completa di Windstorm - Liberi nel vento

Quello che non so di lei

(Drammatico, thriller, 2017, durata: 110 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Un film di Roman Polanski con Emmanuelle Seigner, Eva Green, Vincent Perez, Dominique Pinon, Brigitte Roüan, Noémie Lvovsky.

Trama del film: La storia è incentrata su Delphine Dayrieux (Emmanuelle Seigner), scrittrice di notevole talento che con il suo primo romanzo ha già raggiunto il successo. Il best seller è autobiografico e interamente incentrato sulla figura di sua madre. Dopo la pubblicazione Delphine comincia a ricevere delle lettere anonime e minacciose che la accusano di aver esposto la sua famiglia, dandola in pasto al pubblico.…Leggi la trama completa di Quello che non so di lei

Spider-Man 3 (Azione, 2006, durata: 140 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Action

(Azione, 2006, durata: 140 Min) in onda Gloria Bell (Drammatico, 2018, durata: 102 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Drama

(Drammatico, 2018, durata: 102 Min) in onda Good Boys - Quei cattivi ragazzi (Commedia, 2019, durata: 95 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Comedy

Eden Un pianeta da salvare . Rotocalco televisivo dedicato al mondo della natura. In onda alle 21.15 su La7

. Rotocalco televisivo dedicato al mondo della natura. In onda Calcio - Uefa Europa League - Inter Vs Shakhtar D. In onda alle 20.55 su Tv8

