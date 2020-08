Stasera in TV 16 Agosto Film e Programmi

Anticipazioni TV

Film e programmi stasera in TV. Ecco cosa fanno questa sera in TV Oggi Domenica 16 Agosto 2020 sui canali del digitale, Mediaset, Rai e SKY. Programmi stasera in TV: da Non dirlo al mio capo a Council of Dads.

Ecco i Film e i Programmi televisivi stasera in tv. La guida tv di oggi Oggi Domenica 16 Agosto 2020 tutti palinsesti del digitale terrestre e di SKY. I film stasera in tv e i programmi stasera in tv. Su Rai 1 andrà in onda il nono episodio della seconda stagione di Non dirlo al capo con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale; su Rai 2 vi aspetta invece il primo episodio della decima stagione di NCIS: New Orleans, mentre su Rai 3 andrà in onda il film Black Butterfly con Jonathan Rhys Meyers e Antonio Banderas. Su Rete 4 sarà trasmesso lo show musicale Una serata bella per te, Mogol!; su Canale 5 va in onda la prima puntata del telefilm Council of Dads, mentre su Italia 1 l’appuntamento è con il film R.I.P.D. - Poliziotti all’aldilà con Ryan Reynolds e Jeff Bridges. Su Rai Movie vi aspetta il film Torno indietro e cambio vita con Raoul Bova e Ricky Memphis; su Tv8 troverete il quinto episodio della seconda stagione di Gomorra.

Stasera in TV: Film su Rai, Mediaset, digitale terrestre

Cosa c'è da vedere stasera in tv? Ecco i film più interessanti proposti in prima serata:

Black Butterfly

(Thriller, 2017, durata: 93 Min) in onda alle 21.25 su Rai 3

Un film di Brian Goodman con Jonathan Rhys Meyers, Piper Perabo, Antonio Banderas, Abel Ferrara, Nicholas Aaron, Vincent Riotta, Nathalie Rapti Gomez

Black Butterfly: Il trailer italiano del film - HD

Trama del film: Paul è uno scrittore squattrinato sull’orlo della banca rotta. Dopo essere stato piantato in asso dalla moglie, l’uomo non ha più risorse economiche e anche l’ispirazione sembra averlo abbandonato. Nella vita di Paul entra, improvvisamente, il misterioso forestiero Jack. Sperando che la sua vicinanza possa rinvigorire la sua vena poetica, lo scrittore accetta di ospitarlo in cambio di piccoli lavori di ristrutturazione della sua malandata casa. Ma l’apparenza spesso inganna e Jack si rivelerà essere estremamente pericoloso… Leggi qui la trama completa di Black Butterfly

R.I.P.D. - Poliziotti dall’aldilà

(Azione, poliziesco, 2013, durata: 96 Min) in onda alle 21.30 su Italia 1

Un film di Robert Schwentke con Ryan Reynolds, Jeff Bridges, Kevin Bacon, Mary-Louise Parker, Robert Knepper.

R.I.P.D. - Poliziotti dall'aldilà: Il trailer italiano del film con Ryan Reynolds e Jeff Bridges

Trama del film: Il Dipartimento di Rest In Peace, rispedisce sulla Terra due poliziotti con il compito di proteggere il mondo dall’attacco di creature che vogliono portare distruzione tra gli umani. Per questo difficile compiti, vengono scelti il veterano e sceriffo Roy Pulsifer e il giovane agente Nick Walker, che vuole approfittare del compito per rintracciare il suo assassino… Leggi la trama completa di R.I.P.D. - Poliziotti dall'aldilà

Altri film sul digitale terrestre in onda questa sera:

Film stasera in tv su Sky Cinema:

Programmi stasera in TV:

Non dirlo al mio capo , nel nono episodio della seconda stagione Nina e Enrico tornano a vivere insieme mentre ci saranno problemi tra Lisa e Diego. In onda alle 21.25 su Rai 1

Hawaii Five- O nel primo episodio della decima stagione continuano le indagini di Steve McGarrett e della sua squadra speciale. In onda alle 21.05 su Rai 2

Una serata bella per te, Mogol! il programma che omaggia il grande paroliere del panorama musicale italiano. In onda alle 21. 25 su Rete 4

Council of Dads , primo episiodio della serie televisiva con Sarah Wayne Callies e Clive Standen. In onda alle 21.20 su Italia 1

Atlantide - Storie di Uomini e Mondi , il programma di approfondimento culturale condotto da Andrea Purgatori. In onda alle 21.15 su La 7

Gomorra, quinto epidosio della seconda stagione della serie Tv prodotta ds Sky Atlantic. In onda alle 21.25 su Tv8

