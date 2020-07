Stasera in TV 15 Luglio Film e Programmi

Anticipazioni TV

Film e programmi stasera in TV. Ecco cosa fanno questa sera in TV Oggi Mercoledì 15 Luglio 2020 sui canali del digitale, Mediaset, Rai e SKY. Programmi stasera in TV: da SuperQuark a Chi l'ha visto?

Ecco i Film e i Programmi televisivi stasera in tv. La guida tv di oggi Oggi Mercoledì 15 Luglio 2020 tutti palinsesti del digitale terrestre e di SKY. I film stasera in tv e i programmi stasera in tv. Su Rai 1, torna Piero Angela con una nuova stagione di Superquark, lo storico programma di scienza, natura e tecnologia; su Rai 2, in onda il tredicesimo episodio della sedicesima stagione del telefilm N.C.I.S.; su Rai 3, torna il consueto appuntamento con Chi l'ha visto? condotto da Federica Sciarelli; su Canale 5, in onda il secondo episodio della prima stagione della fiction turca Come sorelle; su Italia 1, il sesto episodio della settima stagione del telefilm Chicago P.D.; su Rai Movie, in onda il film di Ferzan Ozpetek Mine vaganti con Riccardo Scamarcio e Alessandro Preziosi.

Stasera in TV: Film su Rai, Mediaset, digitale terrestre

Cosa c'è da vedere stasera in tv? Ecco i film più interessanti proposti in prima serata:

Mine vaganti

(Commedia, drammatico, 2010, durata: 110 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Ferzan Ozpetek con Riccardo Scamarcio, Alessandro Preziosi, Nicole Grimaudo, Lunetta Savino, Ennio Fantastichini, Elena Sofia Ricci, Carolina Crescentini





Mine vaganti: Il trailer del film diretto da Ferzan Ozpetek, con Riccardo Scamarcio



Trama del film: "Non farti mai dire dagli altri chi devi amare, e chi devi odiare. Sbaglia per conto tuo, sempre." È il monito che l'anziana nonna rivolge al nipote Tommaso (Riccardo Scamarcio) rientrato a casa da Roma deciso ad affermare le proprie scelte personali anche a costo di scontrarsi con la famiglia...Leggi qui la trama completa di Mine vaganti

Dear John

(Drammatico, guerra, sentimentale, 2009, durata: 105 Min) in onda alle 21.30 su TV8

Un film di Lasse Hallström con Channing Tatum, Amanda Seyfried, Scott Porter, Richard Jenkins, Henry Thomas, D.J. Cotrona, Maxx Hennard.





Dear John: Il trailer del film



Trama del film: Questa storia d'amore vede come protagonisti due giovani, John Tyree e Savannah Lynn Curtis. John vive con il padre (la madre se n'è andata quando era bambino) in un piccolo paese della Carolina del Nord...Leggi qui La trama completa di Dear John

Altri film sul digitale terrestre in onda questa sera:

Film stasera in tv su Sky Cinema

Programmi stasera in TV

SuperQuark programma televisivo di divulgazione culturale ideato e condotto da Piero Angela. In onda alle 21.25 su Rai1

programma televisivo di divulgazione culturale ideato e condotto da Piero Angela. In onda Chi l'ha visto? programma dedicato dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti. Condotto da Federica Sciarelli. In onda alle 21.20 su Rai 3

