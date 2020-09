Stasera in TV 14 Settembre Film e Programmi

Anticipazioni TV

Film e programmi stasera in TV. Ecco cosa fanno questa sera in TV Oggi Lunedì 14 Settembre 2020 sui canali del digitale, Mediaset, Rai e SKY. Programmi TV: da Presa diretta al Grande Fratello Vip 5.

Ecco i Film e i Programmi televisivi stasera in tv. La guida tv di oggi Ogg Lunedì 14 Settembre 2020 tutti palinsesti del digitale terrestre e di SKY. I film stasera in tv e i programmi stasera in tv. Su Rai 1, torna la serie de Il Commissario Montalbano - Una faccenda delicata con Luca Zingaretti; su Rai 2 andrà in onda la commedia sentimentale Il fidanzato di mia sorella con Pierce Brosnan e Jessica Alba; su Rai 3, torna l'appuntamento con l'attualità con Presa diretta condotto da Riccardo Iacona; su Canale 5, in onda la prima puntata del reality show Grande Fratello Vip 5 condotto da Alfonso Signorini; su Italia 1, in onda il film d'azione Attacco al potere 2 con Gerard Butler; su Rete 4, torna il programma di politica e attualità condotto da Nicola Porro Quarta repubblica .

Stasera in TV: Film su Rai, Mediaset, digitale terrestre

Cosa c'è da vedere stasera in tv? Ecco i film più interessanti proposti in prima serata:

Attacco al Potere 2

(azione, thriller, 2016, durata: 100 Min) in onda alle 21.30 su Italia 1

Un film di Babak Najafi con Gerard Butler, Morgan Freeman, Aaron Eckhart, Radha Mitchell, Angela Bassett

Attacco al Potere 2: Il nuovo trailer italiano ufficiale del film - HD

Trama del film: Sventato l'attacco terroristico nordcoreano ai danni del Presidente degli Stati Uniti Benjamin Asher (Aaron Eckhart), l'agente Mike Banning (Gerard Butler) è stato reintegrato nella scorta personale del presidente e vive un momento di estrema serenità personale, aspettando con ansia la nascita del suo primo figlio. La morte del Primo Ministro britannico James Wilson richiama l'attenzione politica mondiale e i membri del G8 sono invitati a presenziare ai funerali nella Cattedrale di St.Paul a Londra.....Leggi qui la trama di Attacco al Potere 2

Il Commissario Montalbano: una faccenda delicata

(giallo, 2016, durata: 105 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Alberto Sironi con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Sonia Bergamasco, Miriam Dalmazio, Paolo Graziosi

Trama del film: In Il Commissario Montalbano una faccenda delicata, il film di Alberto Sironi con Luca Zingaretti, sono passati mesi dalla morte di François, Livia (Sonia Bergamasco) sembra avere finalmente superato il difficile lutto, pare tornata quella di sempre....Leggi qui la trama completa di Il Commissario Montalbano: una faccenda delicata

Altri film sul digitale terrestre in onda questa sera:

Film stasera in tv su Sky Cinema:

Programmi stasera in TV:

Presa diretta programma di attualità condotto da Riccardo Iacona. In onda alle 21.20 su Rai 3

Grande Fratello Vip 5 reality show condotto da Alfonso Signorini con Antonella Elia e Pupo. In onda alle 21.25 su Canale 5
Quarta repubblica programma di politica, economia e attualità condotto da Nicola Porro. In onda alle 21.25 su Rete 4

Gomorra la serie Stagione 3 - Episodio 3. In onda alle 21.30 su TV8

