Stasera in TV 10 Luglio Film e Programmi

Film e programmi stasera in TV. Ecco cosa fanno questa sera in TV Oggi Venerdì 10 Luglio 2020 sui canali del digitale, Mediaset, Rai e SKY. Programmi stasera in TV: da I migliori anni a Stasera Italia.

Ecco i Film e i Programmi televisivi stasera in tv. La guida tv di oggi Oggi Venerdì 10 Luglio 2020 tutti palinsesti del digitale terrestre e di SKY. I film stasera in tv e i programmi stasera in tv. Su Rai 1, va in onda il meglio delle otto edizioni del varietà I migliori anni condotto da Carlo Conti; su Rai 2, va in onda il thriller statunitense Scatti di follia; su Rai 3, va in onda La Grande Storia - Quasi Amici, il documentario che racconta il rapporto tra Benito Mussolini e Adolf Hitler; su Canale 5, in prima visione, il primo episodio della seconda stagione del telefilm Manifest; su Rete 4, torna il consueto appuntamento con l'informazione condotto da Veronica Gentili, Stasera Italia; su Rai Movie va in onda Il sapore del successo, film statunitense del 2015 che racconta la vita dello chef stellato Adam Jones interpretato da Bradley Cooper;

Stasera in TV: Film su Rai, Mediaset, digitale terrestre

Cosa c'è da vedere stasera in tv? Ecco i film più interessanti proposti in prima serata:

Il Sapore del Successo

(Drammatico, commedia, 2015, durata: 101 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di John Wells con Bradley Cooper, Sienna Miller, Omar Sy, Daniel Brühl, Riccardo Scamarcio, Alicia Vikander, Sam Keeley





Il Sapore del Successo: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del film: Nel film, lo chef Adam Jones (Bradley Cooper) aveva tutto, ma lo ha perso. L’ex enfant terrible della scena gastronomica parigina aveva conquistato due stelle Michelin e il suo unico obiettivo era creare delle "esplosioni di gusto"...Leggi qui la trama completa di Il Sapore del Successo

La Vendetta di un uomo tranquillo

(Drammatico, thriller, 2016, durata: 92 Min) in onda alle 20.20 su Rai 4

Un film di Raúl Arévalo con Antonio de la Torre, Luis Callejo, Ruth Díaz, Raúl Jiménez, Manolo Solo





La Vendetta di un uomo tranquillo: Il trailer italiano ufficiale - HD



Trama del film: José (Antonio de la Torre) è un uomo chiuso e solitario che non sembra trovare il suo posto nel mondo. Una mattina di inverno si reca nel bar gestito da Ana e da suo fratello e da quel giorno la sua vita si intreccia con quella degli altri frequentatori abituali del bar che lo accolgono come uno di loro....Leggi qui la trama completa di La Vendetta di un uomo tranquillo

Altri film sul digitale terrestre in onda questa sera:

Film stasera in tv su Sky Cinema

Favolacce (drammatico, 2020, durata: 98 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Due

(drammatico, 2020, durata: 98 Min) in onda Soldado (thriller, 2018, durata: 124 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno

(thriller, 2018, durata: 124 Min) in onda Fast and Furious 7 (azione, thriller, 2015, durata: 140 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Collection

Programmi stasera in TV

I migliori anni una puntata speciale con il meglio di tutte le edizioni del programma. Condotto da Carlo Conti. In onda alle 21.25 su Rai 1

una puntata speciale con il meglio di tutte le edizioni del programma. Condotto da Carlo Conti. In onda Stasera Italia programma di attualità e politica. Condotto da Veronica Gentili. In onda alle 21.20 su Rete 4

programma di attualità e politica. Condotto da Veronica Gentili. In onda La Grande Storia - Quasi Amici documentario. Il rapporto tra Mussolini e Hitler. Dal primo all'ultimi incontro dei due dittatori. In onda alle 21.20 su Rai 3

documentario. Il rapporto tra Mussolini e Hitler. Dal primo all'ultimi incontro dei due dittatori. In onda Italia's Got Talent - Best Of talent show. Le migliori esibizioni sul palco di Italia's Got Talent. In onda alle 21.30 su TV8

talent show. Le migliori esibizioni sul palco di Italia's Got Talent. In onda Temptation Island reality condotto da Filippo Bisciglia. In onda alle 21.10 su La5

reality condotto da Filippo Bisciglia. In onda I migliori Fratelli di Crozza il meglio dello satira di Maurizio Crozza. In onda alle 21.30 su Nove

