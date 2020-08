Stasera in Tv 10 Agosto Film e Programmi

Anticipazioni TV

Film e programmi stasera in TV. Ecco cosa fanno questa sera in TV Oggi Lunedì 10 Agosto 2020 sui canali del digitale, Mediaset, Rai e SKY. Programmi stasera in TV: da Battiti Live alla UEFA Europa League.

Ecco i Film e i Programmi televisivi stasera in tv. La guida tv di oggi Oggi Lunedì 10 Agosto 2020 tutti palinsesti del digitale terrestre e di SKY. I film stasera in tv e i programmi stasera in tv. Su Rai 1, l’appuntamento è con il sesto episodio della seconda stagione della serie televisiva Il Giovane Montalbano, con Michele Riondino; su Rai 2 vi aspetta invece la 25esima puntata della nona stagione del telefilm Hawaii Five O mentre su Rai 3 andrà in onda il film di Thomas Lilti Ippocrate. Su Rete 4 sarà trasmesso il thriller Codice Mercury con Bruce Willis e Alec Baldwin; su Canale 5 vi aspetta il film Il Paradiso all’Improvviso diretto da Leonardo Pieraccioni, mentre su Italia 1 va in onda la kermesse musicale Battiti Live. Su Iris l’appuntamento è con il film di Richard Donner I Goonies mentre su Tv8 sarà trasmessa live la UEFA Europa League che vedrà in campo Inter e Bayer L.

Stasera in TV: Film su Rai, Mediaset, digitale terrestre

Cosa c'è da vedere stasera in tv? Ecco i film più interessanti proposti in prima serata:

Il Paradiso all’Improvviso

(Commedia, 2003, durata: 93 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film di Leonardo Pieraccioni con Leonardo Pieraccioni, Angie Capeda, Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Anna Maria Barbera, Giulia Montanarini.

Il paradiso all'improvviso: il trailer del film

Trama del film: Lorenzo Buccinati è un single incallito con il vizietto di scommettere, direttore di un’azienda che produce effetti climatici artificiali. Durante un viaggio di lavoro ad Ischia, Lorenzo conosce Amaranta, piantata in asso all’ultimo momento dal suo fidanzato. Scoppiata la scintilla, Lorenzo si offre di trascorrere il weekend romantico nell bella isola partenopea con la bellissima cliente ma non immagina…Leggi qui la trama completa de Il Paradiso all'Improvviso

Ippocrate

(Drammatico, 2014, durata: 102 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Un film di Thomas Lilti con Vincent Lacoste, Jacques Gamblin, Reda Kateb, Marianne Denicourt, Félix Moati.

Ippocrate: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del film: Benjamin Barois è un giovane medico praticante che inizia il suo tirocinio sotto le direttive del padre, severo primario dell’ospedale. Quando un giovane senza tetto accusa dolori lancinanti all’addome e Benjamin non può eseguire il test, perché l’attrezzatura non funziona, il giovane si renderà conto che la strada che ha intrapreso è ben diversa da come l’aveva sempre immaginata… Leggi la trama completa di Ippocrate.

Altri film sul digitale terrestre in onda questa sera:

Film stasera in tv su Sky Cinema:

Kung Fu Panda (Animazione, 2008, durata: 90 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Family .

(Animazione, 2008, durata: 90 Min) in onda . Birthday Girl (Drammatico, 2000, durata: 90 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Suspance .

(Drammatico, 2000, durata: 90 Min) in onda . Wildlife (Drammatico, 2018, durata: 104 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Due.

Programmi stasera in TV:

Il giovane Montalbano , serie Tv con Michele Riondino con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. In onda alle 21.25 su Rai 1

, serie Tv con Michele Riondino con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. In onda Battiti Live , la kermess musicale dell’estate condotta da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci. In onda alle 21.10 su Italia 1

, la kermess musicale dell’estate condotta da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci. In onda UEFA Europa League - Inter Vs Bayer everkusen , quarti di finale dell’ambitissima coppia che vedrà in campo le squadre di Antonio Conte e il Bayer Leverkusen di Peter Bosz. In onda alle 20.55 su Tv8

, quarti di finale dell’ambitissima coppia che vedrà in campo le squadre di Antonio Conte e il Bayer Leverkusen di Peter Bosz. In onda In Onda , il programma di approfondimento quotidiano condotto da David Parenzo e Luca Telese, in onda alle 20.35 su La7

, il programma di approfondimento quotidiano condotto da David Parenzo e Luca Telese, in onda Hawaii Five O, nell’episodio venticinque della nona stagione, vedremo Wright ancora in fuga e Junior preso con la rabbia del padre. In onda alle 21.20 su Rai 2

Scopri tutti i film in tv stasera

Scopri tutte le serie tv in onda stasera

Scopri tutti gli altri programmi stasera in tv