Stasera in TV 1 Settembre Film e Programmi

Film e programmi stasera in TV. Ecco cosa fanno questa sera in TV Oggi Martedì 1 Settembre 2020 sui canali del digitale, Mediaset, Rai e SKY. Programmi TV:

Ecco i Film e i Programmi televisivi stasera in tv. La guida tv di oggi Oggi Martedì 1 Settembre 2020 tutti palinsesti del digitale terrestre e di SKY. I film stasera in tv e i programmi stasera in tv. Su Rai 1, torna in onda il programma di scienza e natura condotto da Piero Angela SuperQuark; su Rai 2 andrà in onda il nono episodio della ventiquattresima stagione di Squadra Speciale Cobra 11 ; su Rai 3 in onda in prima visione tv la commedia Un profilo per due; su Canale 5, va in onda il film d'avventura Windstorm - Ritorno alle origini con Hanna Binke; su Italia 1 il quarto episodio della quarta stagione di Lincoln Rhyme Caccia al collezionista di ossa; su Rete 4, in onda il la commedia italiana Sms - Sotto mentite spoglie con Vincenzo Salemme.

Stasera in TV: Film su Rai, Mediaset, digitale terrestre

Cosa c'è da vedere stasera in tv? Ecco i film più interessanti proposti in prima serata:

Windstorm - Ritorno alle origini

(avventura, family, 2017, durata: 106 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film di Katja Von Garnier con Hanna Binke, Jannis Niewöhner, Amber Bongard, Marvin Linke, Thomas Sarbacher, Nicolette Krebitz, Cornelia Froboess

Windstorm - Ritorno alle origini: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del film: Il film diretto da Katja von Garnier, vede protagonista ancora una volta la piccola Mika (Hanna Binke) e il suo indomito stallone Windstorm. Il suo centro terapeutico per cavalli procede gonfie vele e l'ha resa una vera celebrità.....Leggi qui la trama completa di Windstorm - Ritorno alle origini

Ti presento un amico

(commedia, 2010, durata: 98 Min) in onda alle 21.10 su Cine34

Un film di Carlo Vanzina con Raoul Bova, Martina Stella, Sarah Felberbaum, Kelly Reilly, Barbora Bobulova, Stefano Dionisi, Carlo Giuseppe Gabardini

Ti presento un amico: Il trailer del film di Carlo Vanzina, con Raoul Bova

Trama del film: Nel caos londinese e in pieno tempo di crisi, Marco Ferretti (Raoul Bova) cerca di tenersi stretti il lavoro e la ragazza. Purtroppo molte aziende della Capitale hanno in programma drastici tagli al personale e la compagna, con cui convive, è una delle prime vittime della corsa al risparmio. Licenziata in tronco, la donna torna a casa dal suo ex, inseguendo la prospettiva di un futuro più roseo....Leggi qui la trama completa di Ti presento un amico

Altri film sul digitale terrestre in onda questa sera:

Film stasera in tv su Sky Cinema:

Shrek Terzo (animazione, avventura, commedia, 2007, durata: 92 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Collection

(animazione, avventura, commedia, 2007, durata: 92 Min) in onda Closer (drammatico, 2004, durata: 100 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Due

(drammatico, 2004, durata: 100 Min) in onda Tulipani: Amore, onore e una bicicletta (commedia, drammatico, 2017, durata: 90 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema romance

Programmi stasera in TV:

SuperQuark - programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela. In onda alle 21.25 su Rai 1

- programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela. In onda In onda - programma di informazione e attualità. In onda alle 20.35 su La7

