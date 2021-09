Star in the Star: stasera su Canale 5 il nuovo talent show condotto da Ilary Blasi

Anticipazioni TV

Prende il via stasera su Canale 5 Star in The Star, il nuovo talent/celebrity show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Molti misteri e una scomoda indiscrezione su un format che si annuncia pieno di sorprese.

Debutta stasera 16 settembre alle 21.20 su Canale 5 il nuovo talent/celebrity show condotto da Ilary Blasi, Star of the Star. Si tratta della versione italiana di un format tedesco, intitolato Big Performance – Wer ist der Star im Star?, a sua volta nato da un programma sud-coreano del 2015, ed è molto atteso, specie dopo la prima indiscrezione trapelata, che ha rivelato il nome di uno dei concorrenti, come potete leggere più sotto. Nonostante questo, però, l'aspettativa è tanta, anche perché, ha dichiarato Ilary, "ci saranno sorprese impensabili".

Lo show vede protagoniste dieci star della musica italiana, impegnate a riproporre, in una gara all'ultima imitazione, le canzoni più famose di celebri cantanti. Come ogni talent che si rispetti, ci sarà una giuria, quest'anno composta da Andrea Pucci, Claudio Amendola e Marcella Bella, che valuteranno le performance. In ogni puntata ci sarà inoltre un giudice ospite.

Star in The Star è prodotto da Banijai Italia, con la direzione artistica di Luca Tommassini, coreografo, regista e ballerino, già noto per il suo lavoro ad X-Factor e Amici. Le puntate di questa prima stagione saranno sette, in onda ogni giovedì in prima serata.

Ma come si svolge la gara? Ilary Blasi l'ha raccontato cosi a Tv Sorrisi e Canzoni:

È un celebrity show dove ci sono dieci personaggi famosi, in grado di cantare, che devono immedesimarsi in altrettante star italiane o internazionali tra cui, Michael Jackson, Claudio Baglioni, Zucchero, Mina e Lady Gaga. Non solo dovranno imitarli ma saranno camuffati, come se fossero loro. Sarà impossibile capire chi si nasconde dietro la maschera, non lo saprò neppure io! All’inizio i concorrenti dovranno imitare il cantante assegnato, che sarà sempre lo stesso per tutte e sette le puntate, cantando in playback. Poi inizieranno a cantare con la loro voce, cercando di imitarlo. Alla fine di ogni puntata sarà eliminato un concorrente, che verrà smascherato. Vincerà chi dimostrerà di essere il più bravo.

I concorrenti, indiscrezioni a parte, sono segretissimi e parte del divertimento dello show - un mix tra Tale e Quale Show e Il cantante mascherato - starà proprio nel cercare di riconoscerli.