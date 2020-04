Speciale Tgr, #iorestoacasa. Viaggio nell’Italia del coronavirus, stasera su Rai3

Anticipazioni TV

Uno Speciale in prima serata per scoprire gli effetti del coronavirus, raccontare le storie di pazienti, medici, infermieri, dell’Italia che reagisce e che resiste.

Questa sera, giovedì 2 aprile 2020, appuntamento con lo Speciale Tgr, #iorestoacasa. Viaggio nell'Italia del coronavirus. Lo Speciale andrà in onda a partire dalle 21.15 su Rai3.

Lo Speciale, condotto da Maria Chiara Grandis, sarà un viaggio nelle regioni per conoscere gli effetti del Coronavirus, raccontare le storie di pazienti, medici, infermieri, dell’Italia che reagisce, e che resiste. strong>Ospiti il Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini; il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana; l’infettivologa dell’Ospedale Sacco, Claudia Balotta; il medico psichiatra dell’Ospedale di Circolo di Varese e docente all'Università dell’Insubria, Nicola Poloni; e il presidente nazionale della Croce Rossa, Francesco Rocca.

Nel corso della serata sono previsti, inoltre, collegamenti in diretta con gli inviati della Tgr da piazza Castello a Torino, dal Ponte Morandi di Genova e dal lungomare di Napoli oltre ad alcuni reportage dalle zone più calde del contagio, ma anche dalla regioni che non sono in emergenza e vivono una quotidianità diversa dal solito. Storie drammatiche, di realtà come Bergamo che non molla mai, della Romagna che deve fronteggiare la crisi del turismo, ma anche storie positive, di medici e infermieri che si sono sacrificati, si sono ammalati e ce l’hanno fatta, di cittadini che hanno lottato contro il virus, o che vivono in quarantena, e sperano di ritornare presto alla normalità. Un viaggio per andare oltre il coronavirus.

