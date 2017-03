Sorelle, stasera la nuova fiction con Anna Valle e Loretta Goggi: anticipazioni prima puntata

Andrà in onda questa sera in prima serata su Rai Uno la prima delle sei puntate di Sorelle, la nuova fiction prodotta da Endemol Shine Italy per Rai Fiction.

La nuova serie tv che mescola diversi generi dal melò al giallo, dal dramma al mistery con venature paranormali, è stata scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta e diretta da Cinzia TH Torrini.

Protagoniste delle 6 puntate da 100 minuti sono Anna Valle, Loretta Goggi, Ana Caterina Morariu, affiancate da Giorgio Marchesi, Alessio Vassallo, Irene Ferri, Alan Cappelli Goetz, Aurora Giovinazzo, Niccolò Calvagna, Leonardo Della Bianca, Elisabetta Pellini.

Anticipazioni della trama e cast di "Sorelle"

Chiara (Anna Valle) è un brillante avvocato in carriera, single e senza figli. E' originaria di Matera ma vive a Roma, dove lavora in un prestigioso studio legale. Soddisfatta della sua indipendenza e dei successi professionali, Chiara si è distaccata dalle sue radici e dalla città in cui è nata, dove difficilmente fa ritorno a causa di gravi tensioni con la famiglia. A Matera vivono sua madre Antonia (Loretta Goggi) e sua sorella Elena (Ana Caterina Morariu), con i tre figli: i due gemelli adolescenti Stella (Aurora Giovinazzo) e Marco (Leonardo Della Bianca), e il piccolo Giulio (Niccolò Calvagna). Ed è proprio a Matera che, anni prima, si è infranto il sogno d’amore di Chiara, quando il suo fidanzato di allora, Roberto (Giorgio Marchesi), l'ha tradita con sua sorella Elena, mettendola incinta. Anche se oggi Roberto ed Elena sono separati e lui vive a Parma con una nuova compagna, la ferita di Chiara non si è ancora rimarginata e il suo rapporto con la sorella è pessimo. Un affetto profondo la tiene comunque legata a quella sorella così diversa da lei e anche così incomprensibile. Ed è proprio quello che sembra essere l'ennesimo colpo di testa di Elena a costringere Chiara a far ritorno a Matera: sua sorella, infatti, sembra essere sparita nel nulla. Ad aiutare Chiara a risolvere il mistero legato alla sorella ci sono l’amica di sempre e Ispettrice di Polizia Silvia (Irene Ferri), e Daniele (Alessio Vassallo), suo prezioso assistente nello studio legale di Roma, che non perde occasione per darle supporto e starle accanto, perché segretamente innamorato di lei. Il ritorno a Matera costringerà Chiara a fare i conti con la vita che avrebbe desiderato...