Sorelle: presentata la nuova serie in sei puntate su Rai 1 dal 9 marzo

È stata presentata stamani nella sede Rai di Viale Mazzini Sorelle, la nuova fiction di Rai Uno: si tratta di una serie in sei puntate da 100 minuti che andrà in onda in prima serata a partire dal 9 marzo. Prodotta da Rai Fiction Endemol Shine Italia, è scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, ed ha un cast composto da Anna Valle, Loretta Goggi, Ana Caterina Morariu, Giorgio Marchesi, Alessio Vassallo, Irene Ferri, Alan Cappelli Goetz, Aurora Giovinazzo, Niccolò Calvagna, Leonardo Della Bianca ed Elisabetta Pellini. La storia è quella di due sorelle che non si vedono da anni e non si parlano più da quando la minore, Elena (Ana Caterina Morariu), ha sposato quello che un tempo era il suo fidanzato, da cui poi ha divorziato. Chiara (Anna Valle) è diventata avvocato, vive a Roma da sola concentrata sulla sua carriera, mentre la madre single e i tre nipoti vivono a Matera. Quando Elena si assenta, come è solita fare, lasciando da soli i tre figli, la madre chiama Chiara, costretta a tornare controvoglia nella città e coinvolta contro tutte le aspettative in qualcosa di molto diverso e drammatico, che la costringe a fare i conti col suo passato e con la sua stravagante famiglia.

Sulle peculiarità di questa fiction al femminile diretta da Cinzia TH Torrini, ha parlato la direttrice di Rai Fiction Tini Andreatta: Questa serie è nata dagli autori di Un’altra vita ed ha la stessa regia. Ci sono degli elementi comuni: è la storia di una rinascita femminile con una protagonista forte, che attraversa un percorso di cambiamento. Chiara è una donna moderna, che si è allontanata dal suo passato a causa di questo suo grande amore e ha rinunciato ai sentimenti. Queste due sorelle rappresentano l’opposto l’una dell’altra, una è tutta razionalità e scelte limpide e l’altra è impulsiva, irrazionale e non ha regole e Chiara deve ripercorrere una strada che le porta a riconoscere il profondo affetto che le lega. Il personaggio di Loretta Goggi ha la stessa irrazionalità della figlia Elena. Questo ritratto fa parte di una serie di ritratti femminili contemporanei che la Rai ha scelto di raccontare nel tempo, per questa esigenza che sentivamo di rappresentare il mondo anche visto dalla parte delle donne.

A Cinzia TH Torrini è spettato il compito di mettere insieme generi diversi: il dramedy famigliare, il melò, il giallo, il mystery e gli elementi paranormali. Risponde la regista: La mia grande sfida è stata cavalcare tutti questi generi cercando di tenerli insieme emozionalmente e qua e là di fare anche sorridere, in una serie che è come una scatola cinese, e penso di esserci riuscita. Anna Valle, di corsa prima di recarsi su un altro set, ringrazia tutti e parla della sua esperienza: “È stato un set impegnativo ma in cui ognuno nel proprio lavoro ha messo tantissima passione e questo per me è stato importante per farmici mettere lo stesso amore, la stessa passione. Sono particolarmente affezionata a questo progetto, lavorare con Loretta e il resto del cast è stato un regalo, siamo stati un bel gruppo. Ivan Cotroneo risponde a una domanda sul fatto se Sorelle fosse stato da subito ambientata nella bellissima Matera, capitale europea della cultura 2019: Matera è un personaggio della storia come lo era Ponza per Un’altra vita. Quando arrivano i protagonisti le storie vengono riscritte, siamo partiti dall’idea della rinascita e dell'’incontro tra due sorelle, poi abbiamo riscritto tutto, questo succede spesso, abbiamo riscritto per i nostri attori e nel corso della storia abbiamo pensato a Matera e abbiamo arricchito la storia con la presenza di Matera che è diventata poi una protagonista.

Loretta Goggi nel film è mamma e nonna, la vediamo coi capelli grigi lunghi e in vestiti eccentrici. Così parla del personaggio: È una madre sui generis che ha scelto di vivere la sua femminilità in maniera autonoma, senza farsi condizionare, ha avuto due figlie da due compagni diversi, non si è mai sposata e ama entrambe anche se si è trovata molto vicina per affinità ad Elena, che ha la sua stessa impostazione di donna disinibita e libera. È una donna hippy e devo ringraziare Cinzia che mi ha voluto fortemente, non sapevo se ero in grado di fare questo personaggio perché era molto lontano da tutte le mamme che ho interpretato. Lei però ha visto in un negozio etnico di Firenze un costume, mi ha mandato la foto e poi mi ha trasformato sia come abbigliamento che come invecchiamento. Mi vedete coi capelli grigi, gioielli e gonnelloni portati anni fa dall’India, ed è grazie a loro che ho iniziato ad entrare in questo personaggio che non mi somiglia per niente e fa tutto il contrario di quello che faccio nella vita. Cinzia si è incaponita sulla mia persona e Tini ha creduto che potessi farcela.

Giorgio Marchesi è l’uomo amato da entrambe le figlie; È bello che questo personaggio abbia a che fare con tre donne assolutamente spiazzanti per lui, rappresentanti di una femminilità così diversa. È un personaggio che commette anche degli errori, ma la cosa bella è che in Sorelle tutti i personaggi a un certo punto commettono un errore. Partiamo dalle indagini sulla scomparsa di Elena e poi si scoprono molti segreti, che anche le persone più vicine a noi hanno, è un’indagine che ognuno fa su se stesso e sul proprio passato. Alessio Vassallo nella serie è il collaboratore dell’avvocato Chiara: Sono innamorato di Chiara dalla prima puntata quindi si capisce è che il mio personaggio l’elemento paranormale della serie. Rileggo sempre dei libri quando lavoro e stavolta ho riletto "Le notti bianche", dove c’è una frase che dice: “un minuto di beatitudine è forse poco per colmare la vita di un uomo”. Il mio personaggio fa ridere Chiara portandole dei momenti di beatitudine. Comunque io cercherò di conquistare Anna Valle per sei puntate, ribadisco, sono io l’elemento paranormale.

Ana Caterina Morariu: Sono grata a coloro che mi hanno scelto per un personaggio molto diverso da me e dai ruoli che ho sempre affrontato che sono in genere dolci, remissivi. Cinzia ha avuto la lungimiranza di vedere che sono anche altro. È il momento di raccontare come sono le donne veramente. Nella storia lei lascia i suoi figli ma li ha resi molto indipendenti, sa di poterlo fare. E se Loretta Goggi guarda alla sua carriera, cosa pensa di sé come attrice oggi? Mi reputo da una vita una debuttante e questo mi porta a mettermi sempre alla prova e a non sentirmi mai completamente soddisfatta e realizzata. Ho iniziato a recitare a 10 anni ma fino a 22 ho fatto tutti ruoli fotocopia: ero l’orfana, l’affamata, la moribonda. Sono passata alla rivista perché volevo far ridere, la mia grande ambizione era interpretare un carattere, ma non avevo il fisico, ero bionda, con le lentiggini e piatta. Per questo sono passata alle imitazioni, mentre oggi mi è più facile approcciarmi ai ruoli che avrei voluto fare. Questo è un personaggio diverso. C’è una frase che mi ripeteva sempre Cinzia sul set “ricordati che ce l’hai solo tu”. È quella la terapia che ho usato su di me per guarire dalla mia timidezza e dai miei limiti mettendomi alla prova, spero di fare ancora qualcosa del genere, chissà, magari una bisnonna.

Cinzia TH Torrini, dopo aver rivelato di essere una grande perfezionista sul set e di aver richiesto molto dai suoi attori, promette “Misteri e colpi di scena fino all'ultimo, che è a 8 minuti dalla fine e che vi sorprenderà”. A chi vuole saperne di più, non resta che vedere tutte e 6 le puntate.