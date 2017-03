Sorelle - Fiction Rai1: anticipazioni seconda puntata di oggi 16 marzo

Chiara è un brillante avvocato, single, che vive a Roma dopo aver chiuso i contatti con la città dov'è cresciuta, Matera, a causa di gravi incomprensioni con la sorella Elena, separata con tre figli, e con la madre Antonia, che accusa lievi sintomi di demenza. La misteriosa sparizione di Elena costringe Chiara a tornare a Matera e a fare i conti con il suo grande amore, finito per un atroce tradimento.

E' questa la premessa della trama di Sorelle, la nuova Fiction in onda ogni giovedì su Rai Uno diretta da Cinzia TH Torrini con protagonisti Anna Valle, Ana Caterina Morariu, Loretta Goggi, Giorgio Marchesi, Alessio Vassallo e Irene Ferri, di cui stasera, giovedì 16 marzo, andrà in onda la seconda puntata.

Anticipazioni trama della seconda puntata di Sorelle:







Il corpo ritrovato nella gravina di Matera sembra essere quello di Elena. Le dinamiche però non sono chiare, e l'ipotesi più plausibile sembra essere quella del suicidio. Chiara è ferma nell'intento di voler andare fino in fondo a quanto accaduto e decide di fermarsi a Matera anche per stare vicino alla madre Antonia, che è convinta che la figlia sia ancora viva e sembra aver perso la ragione. Anche Daniele, fidato collaboratore di Chiara da sempre innamorato di lei, si reca a Matera per supportarla e starle accanto. Il ritrovamento della macchina di Elena da parte di Silvia, Ispettrice di Polizia e amica di famiglia, rimescola le carte e apre la pista all’ipotesi dell'omicidio.