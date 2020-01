Sono Le Venti: Inizia stasera il nuovo programma di Peter Gomez su Nove

Anticipazioni TV

Al via questa sera, alle 20.00 su Nove, una striscia quotidiana di informazione condotta da Peter Gomez.

Stasera, lunedì 20 gennaio 2020, inizia alle 20.00 su Nove il nuovo programma - prodotto da Loft Produzioni - di Peter Gomez: Sono Le Venti.

Sono le Venti: la Prima Puntata in onda stasera

Una striscia quotidiana d'informazione: questo il format ideato, scritto e condotto da Peter Gomez, con la direzione artistica di Duccio Forzano, regista ed autore televisivo. Il conduttore collaborerà anche con Marco Posani - autore di molti programmi Rai e Mediaset - e con Luca Sommi - autore di numerose trasmissioni televisive, come La Confessione, e al timone con Andrea Scanzi di Accordi&Disaccordi sullo stesso canale -.

Sono Le Venti proverà a concentrarsi su quello che conta davvero: le notizie della giornata, approfondite grazie all'intervento di alcuni ospiti e di una squadra di giovani video-giornalisti. Tanti temi trattati: cronaca, politica, costume, spettacolo. Inoltre, ci sarà il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli, il quale ci parlerà dell'ambiente. I telespettatori potranno inviare le domande direttamente in redazione e in formato video, Peter Gomez risponderà in diretta.

Non perdete il primo appuntamento con Sono Le Venti, in onda da stasera alle 20.00 su Nove.