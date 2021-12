Sissi: Stasera su Canale 5 la Prima Puntata della nuova Serie TV su Elisabetta di Baviera

Anticipazioni TV

Questa Sera, alle 21.20 su Canale 5, va in onda la Prima Puntata, composta da due episodi, del costume drama Sissi, che racconta la vita di Elisabetta di Baviera alias la Principessa Sissi, resa celebre al cinema da Romy Schneider.

Comincia Questa Sera, martedì 28 dicembre, la nuova serie-evento Sissi, che racconta la vita della Duchessa Elisabetta di Baviera fino al titolo di Imperatrice d'Austria e oltre. Realizzata per la televisione tedesca RTL, dove ha battuto ogni record di ascolto, andrà in onda in esclusiva su Canale 5, in Prima Serata, il martedì. Si comincia stasera e si prosegue martedì 4 gennaio e martedì 11 gennaio, per un totale di tre puntate ciascuna di due episodi.

A interpretare Sissi in quello che ci piace chiamare un costume drama dedicato al girl power, è l’emergente attrice svizzero-americana Dominique Devenport, mentre l'Imperatore Franz ha il volto del tedesco Jannik Schümann. Chi ha amato prima Downton Abbey e poi Bridgerton apprezzerà la sicuramente la serie, non solo per il carisma del personaggio principale, ma anche per le atmosfere, le scenografie e i costumi, che hanno richiesto impegno e un notevole budget.

Chi era Sissi e cosa racconta la serie

Sissi narra la vera storia di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, che visse alla fine del XIX° secolo e si innamorò dell'Imperatore d'Austria Francesco Giuseppe I. La serie si concentra sul rapporto fra i due e sull’esistenza non facile della principessa, che fin dal principio si sentì a disagio alla Corte di Vienna. Decisa ad assecondare le proprie inclinazioni e piuttosto irrequieta, fu vittima di nevrosi e pensieri depressivi, sfiorò l’anoressia e il 10 settembre del 1898, a soli 60 anni, venne assassinata dall’anarchico italiano Luigi Lucheni.

Sissi: perché vederla

La serie Sissi è composta da 8 episodi di un’ora ciascuno ed è stata girata on field tra la Baviera e il Baltico . La protagonista conserva alcuni tratti dell’Impetratrice di cui abbiamo letto e che abbiamo visto rappresentata al cinema e in tv, ma è stata rivisitata in chiave contemporanea, diventando un simbolo di forza, intraprendenza, indipendenza e ribellione. Come già detto, molto ricca e curata è la mise en scène del costume drama, che ci riserva sequenze ricche di passione e azione, location magnifiche e acconciature sontuose, I personaggi appaiono molto umani e l'Imperatore Franz assurge a simbolo della sempiterna lotta tra potere e i desideri personali. I pochi fortunati che hanno avuto un assaggio di Sissi lo hanno definito: "Un predestinato che, dietro la facciata di rigoroso sovrano dell'Impero Austro-Ungarico, cela un turbinio di emozioni e sentimenti".

Dicono della serie

Chi ha partecipato a Sissi narra di aver adorato la serie. Ecco alcune dichiarazioni che ci danno la misura del valore del costume drama.

Moritz von Kruedener, Amministratore Delegato della Beta Film:

Sissi è una storia senza tempo, quella di una giovane donna che lotta per l'indipendenza in un ambiente ostile. Storia che sembra ripetersi. Oggi, Sissi andrebbe da Oprah.

Andreas Gutzeit, produttore, responsabile autori e showrunner:

Siamo stati molto fortunati ad avere trovato Dominique Devenport per interpretare la nostra, nuova e unica Sissi. Proprio come la stessa Imperatrice, Dominique colpisce per la sua energia e la perfetta comprensione del ruolo. Jannik Schümann, invece, rappresenterà un Imperatore Francesco mai visto prima, mostrandone conflitti interiori e passioni irrefrenabili, che catturerà il cuore a tutti.

Dominique Devenport, la protagonista della serie:

Quando penso a Sissi, la prima cosa che mi viene in mente è la sua statua, sul trono, che svetta su tutti, e i tanti miti che ne circondano la figura. Sono davvero felice di interpretare questa nuova Sissi, raccontata per quello che era realmente: una giovane donna, con grandi sogni, forti emozioni, pronta a lottare per la sua visione del mondo e della vita.

Sissi al cinema

Se la maggior parte delle persone conosce la principessa Sissi, il merito è dei tre film diretti nel 1955, 1956 e 1957 da Ernst Marischka e con Romy Schneider nel ruolo dell'imperatrice Elisabetta, a cui viene attribuito il soprannome di Sissi, e con Karlheinz Böhm nel personaggio dell'Imperatore Francesco Giuseppe. I film della trilogia di Sissi sono: La Principessa Sissi, Sissi - La giovane Imperatrice e Sissi - Destino di un'Imperatrice.

Romy Schneider ha ripreso la parte in Ludwig di Luchino Visconti, con Helmut Berger nei panni di Ludovico II di Baviera. A differenza di quanto accade nella della trilogia, nel film del regista de Il Gattopardo l'Imperatrice viene rappresentata in maniera maniera più realistica: è una donna aristocratica e disincantata.

Su Elisabetta d'Austria sono stati girati 28 film. Il primo è stato realizzato nel 1920 in Germania con la regia di Rolf Raffé, preceduto da un'altra opera, dal titolo Mayerling (1919), incentrata sul suicidio del Principe ereditario Rodolfo e in cui l'Imperatrice aveva un ruolo meno importante. Un secondo film su Mayerling fu girato nel 1968. Ne erano interpreti Ava Gardner (Elisabetta), James Mason (Francesco Giuseppe), Omar Sharif (Rodolfo) e Catherine Deneuve (Maria Vetse).

Nel nostro paese Sissi ha avuto le fattezze sia di Sandra Ceccarelli, nel film tv Il destino di un principe (2006), che di Cristiana Capotondi, nella miniserie Sissi (2009).

Anticipazioni della prima puntata di Sissi

La prima puntata di Sissi si articola in due episodi. Nel primo episodio la ribelle e allegra Duchessa Elisabetta Di Baviera va a Bad Ischl in vista delle nozze con l'imperatore Francesco Giuseppe I D'Austria. Nel secondo episodio della serie, invece, tutti attendono con trepidazione il matrimonio tra Sissi e Franz Joseph, ma la principessa non ha nessuna intenzione di adeguarsi alle regole del cerimoniale. Al contrario, sembra intenzionata a rifiutare in toto l'etichetta di corte.

Appuntamento dunque, Stasera alle 21.20 su Canale 5, per la Prima Puntata del costume drama Sissi. Non perdetela!