Sirene, Fiction Rai: anticipazioni stasera giovedì 23 novembre 2017

Stasera, giovedì 23 novembre 2017, appuntamento con il penultimo episodio di Sirene. La fiction di Rai1, con Luca Argentero e Valentina Bellè, girata nella splendida città di Napoli, racconta la storia di quattro sirene per la prima volta sulla terra. Arrivate nel mondo degli umani per riportare nelle acque l'ultimo tritone rimasto, dovranno fare i conti con un mondo completamente diverso dal loro ma da cui imparano una grande lezione: l’amore, quello vero, supera qualsiasi barriera.

Ecco le anticipazioni del quinto episodio in onda oggi:

Francesca (Lorena Cacciatore) e Salvatore (Luca Argentero) stanno per convolare a nozze. Il giorno del matrimonio è infatti arrivato ma è anche il momento in cui le sirene faranno ritorno in mare. Mentre fervono gli ultimi preparativi, l’incantesimo su Salvatore si spezza improvvisamente. Il ragazzo capisce di non essere innamorato della sua futura sposa ma di nutrire dei forti sentimenti per Yara (Valentina Bellè). Nonostante questo, quando scopre che dietro questo inganno c’è proprio la ragazza di cui è davvero innamorato, si sente tradito. Intanto la dottoressa Maldini (Teresa Saponangelo) trova l’indirizzo di Salvatore ed è pronta ad affrontare Marica (Maria Pia Calzone) e le figlie. Le sirene non hanno altra alternativa che scappare velocemente in mare per fermare l'estinzione della loro razza. Salvatore invece interrompe il matrimonio prima di pronunciare i voti, rivelando a Francesca i suoi veri sentimenti.

Sirene ci aspetta questa sera, alle 21.25 su Rai1.