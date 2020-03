Si parla di Coronavirus insieme a Carlo Calenda, stasera ad Accordi&Disaccordi in onda su Nove

Anticipazioni TV

Ospite Carlo Calenda questa sera nel talk show condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio.

Andrà in onda stasera, venerdì 13 marzo 2020, alle 22.45 su Nove, un nuovo appuntamento con Accordi & Disaccordi, il talk di approfondimento politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi. Nella puntata di oggi troveremo ospite in studio il leader del partito Azione, Carlo Calenda, che discuterà insieme ai conduttori dell'emergenza Coronavirus.

Accordi & Disaccordi, anticipazioni della puntata

Con il Paese blindato in un’unica “zona protetta”, come da ultime disposizioni del Governo, l’appuntamento con l’attualità non si ferma sul Nove e si torna nello studio di Accordi & Disaccordi - rigorosamente senza pubblico - insieme al conduttore Luca Sommi, Marco Travaglio e, in collegamento, Andrea Scanzi.

Nella puntata di stasera si discuterà dell'emergenza Coronavirus insieme all'ex ministro dello Sviluppo Economico e fondatore di Azione Carlo Calenda: dalle importanti misure economiche adottate a sostegno dell'economia e del lavoro, al ruolo del premier Conte nella gestione della crisi e della paura di tutto il mondo all'indomani della proclamazione di pandemia da parte dell'OMS.

Non perdete l'appuntamento di stasera con Accordi & Disaccordi in onda alle 22.45 su Nove.