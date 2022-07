Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Sei Sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1. Nelle Trame dell'episodio in onda il 15 luglio 2022, German promette ad Adela di lasciare Carolina mentre Don Ricardo assolda un operaio come sua nuova spia. Celia scopre che Joaquin non è l'uomo buono che credeva.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 15 luglio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 16.00 su Rai1: Don Ricardo ha capito il doppio gioco di Salvador e non fidandosi più di lui, cerca in fabbrica un nuovo alleato. Corrompe un operaio per avere delle informazioni su quanto accade in fabbrica. German non riesce più a soffocare i suoi sentimenti e dichiara ancora una volta il suo amore ad Adela. Il Rivera assicura alla Silva che lascerà Carolina. Intanto Donna Dolores scopre che Rodolfo ha una relazione con Victoria mentre Diana cerca di arginare i problemi causati dallo zio e può contare sull'aiuto del Montaner.

Anticipazioni Sei Sorelle: Don Ricardo assolda una nuova spia

Don Ricardo è tornato a far paura. Il terribile zio delle Silva ha tentato di mettere in difficoltà le nipoti, assegnando loro un compito piuttosto gravoso. Il Silva vuole a tutti i costi far crollare l'azienda di famiglia, per venderla al miglior offerente e arricchirsi. Per farlo, sino a ora, si è servito dell'aiuto di Salvador Montaner. Il direttore della Tessuti Silva ha però deciso di voltargli le spalle e ha confessato ad Adela, Diana e Celia di essere stato in combutta con Ricardo sin dall'inizio. Pentito, ha deciso di fare il doppio gioco e di aiutare le sorelle a liberarsi del loro nemico. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano però che il suo voltafaccia non passerà inosservato. Don Ricardo si accorgerà del cambiamento di Salvador e non fidandosi più di lui, dopo averlo fatto a lungo pedinare, corromperà un operaio affinché gli fornisca le informazioni che gli servono.

German promette ad Adela di lasciare Carolina in Sei Sorelle Anticipazioni 15 luglio 2022

Adela ha scoperto che a mandarle i mazzi di fiori è stata Carolina. La signora Rivera ha voluto vendicarsi di suo marito. German ha confessato alla Silva di amarla e nonostante abbia provato a starle lontano, i suoi sentimenti non sono passati. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che il sarto rivelerà ad Adela di essere pronto a una nuova vita per lei. Le prometterà di lasciare la moglie e di dedicarsi solo e unicamente a lei. Purtroppo però i due innamorati dovranno presto affrontare un impedimento, che metterà a dura prova il loro amore. Intanto Francisca sarà pronta a incontrare il maestro Tabuyo, per l'audizione che è riuscito a procurarle Don Luis.

Sei Sorelle Anticipazioni: Donna Dolores scopre che Rodolfo tradisce Blanca

Donna Dolores ha fatto di tutto per impedire che tra i suoi figli scoppiasse una faida. La signora Loygorri ha persino chiesto a Blanca di non frequentare più Cristobal e di rompere la loro amicizia, per evitare le malelingue e la gelosia di Rodolfo. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Dolores scoprirà un particolare che non le piacerà per nulla. Capirà che il suo primogenito tradisce la fidanzata e che la sua amante è la bella e conturbante Victoria. Donna Dolores deciderà di non intervenire e chiederà a Rodolfo di stare attento; nessuno deve scoprire cosa ha combinato e dovrà sposare comunque la Silva. Intanto Diana continuerà a cercare di fermare Don Ricardo, con l'aiuto di Salvador mentre Celia scoprirà che Joaquin non è l'uomo che credeva.

