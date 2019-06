Sei mai stata sulla Luna?: Il Film Stasera su Rai Movie

Un anno prima dell'incredibile successo di Perfetti sconosciuti, l'infaticabile Paolo Genovese aveva realizzato un'altra commedia con il solito ricchissimo cast, il titolo era Sei mai stata sulla Luna?. Il film, in onda stasera, mercoledì 5 giugno 2019, alle 21.10 su Rai Movie, è una commedia romantica ambientata nelle campagne pugliesi e racconta di Guia (Liz Solari), 30enne in carriera. La sua vita - che si divide tra Milano e Parigi per via del suo lavoro per una importante rivista di moda - le sembra perfetta finché non ritrova catapultata uno sperduto paese della Puglia, dove ha ereditato una grande masseria. Lì conoscerà un affascinante contadino di nome Renzo (Raoul Bova), e la sua vita cambierà per sempre.





Il Trailer Ufficiale del Film:



Oltre ai due protagonisti principali, il cast del film comprende, tra gli altri: Dino Abbrescia, Nino Frassica, Sabrina Impacciatore, Neri Marcorè, Giulia Michelini, Rolando Ravello, Sergio Rubini, Paolo Sassanelli, Pietro Sermonti ed Emilio Solfrizzi.

Sei mai stata sulla Luna?, il film diretto da Paolo Genovese, è una commedia sentimentale sospesa tra città e campagna che racconta l'incontro tra due mondi diversi. Da un lato il caos della città dove si muove con disinvoltura la nostra protagonista (Liz Solari), il suo fidanzato (Pietro Sermonti) e la sua assistente (Giulia Michelini). Dall'altro un piccolo paese della Puglia stravolto dall'arrivo della bella giornalista, dove troveremo un carosello di personaggi esilaranti e originali: il fattore Renzo (Raoul Bova), il barista avanguardista (Emilio Solfrizzi); e quello tradizionalista (Sergio Rubini), Pino (Neri Marcorè), il cugino autistico aspirante prete; Mara (Sabrina Impacciatore), la bancaria sognatrice e Anita, la veterinaria misteriosa; Oderzo (Nino Frassica), il contadino emigrato al nord e il notaio latinista (Dino Abbrescia); l'agente immobiliare macellaio (Paolo Sassanelli), la mucca Celestina e tanti altri.



La nostra protagonista è Guia, ha 30 anni, lavora in una prestigiosa rivista internazionale di moda, guida una spider di lusso, viaggia in jet privato e vive tra Milano e Parigi. Ha tutto, o almeno credeva di avere tutto, fino a quando si ritrova in uno sperduto paese della Puglia dove si imbatterà in Renzo, un affascinante contadino del posto che le farà capire che l'unica cosa che le manca è l'amore, quello vero. Ma quando la felicità sarà ad un passo da lei, non saprà come raggiungerla.

Sei mai stata sulla Luna? è anche il titolo di una canzone inedita di Francesco De Gregori, realizzata per la colonna sonora del film:



