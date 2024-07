Segreti di Famiglia Anticipazioni: La Quinta Puntata va in onda su Canale 5 questa sera, mercoledì 17 luglio 2024

Anticipazioni TV

Quinto e nuovo appuntamento con Segreti di Famiglia, la serie turca che ci fa compagnia in prima serata. Scopriamo insieme le Anticipazioni della quinta puntata in onda oggi, mercoledì 17 luglio 2024, su Canale5.

Non perdete il quinto appuntamento con Segreti di Famiglia, la Fiction turca in onda su Canale5 in prima serata con protagonista Kaan Urgancıoğlu, Emir di Endless Love. Scopriamo insieme le Anticipazioni di cosa succederà negli episodi in onda questa sera, 17 luglio 2024, alle ore 21.30.

Segreti di Famiglia Anticipazioni: la Trama della nuova serie di Canale5

Segreti di Famiglia è il nuovo e intrigante appuntamento della prima serata di Canale5. La serie turca, il cui nome originale è Yargi, arriva in Italia per farci tuffare ancora una volta nelle storie d'amore e di intrighi made in Turkey.

Protagonisti dell’avvincente intreccio di intrighi sono Ilgaz Kaya e Ceylin Erguvan. Il primo è un PM, rispettato e affermato, mentre la seconda è una giovane e spregiudicata avvocatessa, pronta a tutto per spianarsi la strada nella carriera. Proprio questa sua peculiarità la porta a essere scelta da Ilgaz come legale nella vicenda di omicidio in cui è coinvolto suo fratello e la cui vittima è Inci, la sorella della Erguvan. Durante le indagini, i due ragazzi scoprono che le loro famiglie custodiscono da tempo tantissimi segreti, che non avrebbero mai voluto divulgare. Ma tra bugie, tra tradimenti, tra depistaggi e strani ulteriori assassini, Ilgaz e Ceylin scopriranno l’amore, quello in grado di superare differenze sociali e terribili difficoltà.

Segreti di Famiglia Anticipazioni Quinta Puntata: ecco cosa vedremo stasera su Canale5

Eren è marcato stretto da Pars ma nonostante gli occhi del procuratore capo addosso, l’ispettore decide di aiutare Ceylin a rintracciare il taxi su cui sulla sorella Inci è salita la notte del suo omicidio. I due sono fiduciosi di trovare degli indizi e sperano che questi li aiutino a far luce, ancora di più, su quanto accaduto. Intanto Ilgaz sorprende Engin mentre annusa una sciarpa di Ceylin per sentirne il profumo. Il PM si convince che il collega dell’avvocato sia innamorato di lei e che non abbia mai avuto il coraggio di uscire allo scoperto. Più tardi Ceylin a casa di Engin trova una barchetta di carta molto simile a quelle che Inci costruiva. La ragazza si convince che l’assassino di sua sorella viva in quella dimora.

Segreti di Famiglia va in onda in prima serata su Canale5.