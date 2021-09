Seat Music Awards 2021, il 9 e 10 settembre su Rai 1: conducono Carlo Conti e Vanessa Incontrada

Anticipazioni TV

Carlo Conti e Vanessa Incontrada conducono i Seat Music Awards 2021, in onda il 9 e il 10 settembre su Rai 1.

Stasera 9 settembre e domani 10 settembre si terranno i Seat Music Awards 2021, trasmessi su Rai 1 in prima serata: come consuetudine da dieci anni, saranno Carlo Conti e Vanessa Incontrada a fare gli onori di casa all'Arena di Verona, consacrando gli artisti musicali che nell'ultimo anno (tra il giugno 2020 e questo agosto) hanno toccato le più alte vette di diffusione dei loro brani, tra oro e platino dei propri album o singoli. La passerella musicale è senza fine e sicuramente sarà possibile trovare qualche performance che incontri i gusti di ciascuno spettatore; tra un'esibizione e l'altra, obbligatoria la presenza di ospiti e qualche doverosa risata, per uno spettacolo che Conti vorrebbe dedicato alla memoria della recentemente scomparsa Raffaella Carrà.

Seat Music Awards 2021: i cantanti e gli ospiti del 9 settembre

Giovedì 9 settembre si esibiranno all'Arena di Verona Alessandra Amoroso, Claudio Baglioni, Orietta Berti, Gigi D'Alessio, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Il Volo, Achille Lauro, Ligabue, Madame, Mahmood ed Elisa, Fiorella Mannoia, Marracash, Marco Masini, Mecna, Marco Mengoni, Francesca Michielin, Massimo Pericolo, Psicologi, Purple Disco Machine, Random, Samuel, Sangiovanni, Aka 7even, Zucchero.

Saranno inoltre consegnati premi speciali ad Amadeus e Maria De Filippi, mentre l'appuntamento si avvarrà anche dei contributi di Alessandro Cattelan, Antonella Clerici, Paola Cortellesi, Marco Giallini, Jerry Calà, Giorgio Panariello, Pio e Amedeo e Alessandro Siani.

Da notare che Andrea Bocelli celebrerà i dieci anni della sua Andrea Bocelli Foundation, che raccoglierà fondi anche durante la trasmissione, per la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del 2016.

Seat Music Awards 2021: i cantanti e gli ospiti del 10 settembre

Venerdì 10 settembre ai Seat Music Awards sarà la volta di Annalisa, Eleonora Abbagnato, Autogol Dj Matrix feat. Arisa e Ludwig, Baby K, Loredana Bertè, Blanco, Boomdabash, Capo Plaza, Colapesce e Dimartino, Deddy, Fred De Palma, Diodato, Emma Emis Killa e Jake La Furia, Ernia, Francesco Gabbani, Guè Pequeno, Il tre, Irama, Elettra Lamborghini, Mace, Negramaro, Noemi e Carl Brave, Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Rocco Hunt e Ana Mena, Federico Rossi, Mara Sattei, Shablo, Shade, Takagi&Ketra e Giusy Ferreri, Tancredi.

Menzione speciale per Loretta Goggi, che festeggerà col pubblico i 40 anni della sua canzone probabilmente più famosa, nonché uno dei tormentoni sempreverdi per eccellenza: Maledetta primavera.

Seat Music Awards Disco Estate: l'appuntamento extra di domenica 12 settembre

Sarà invece Nek a condurre Seat Music Awards Disco Estate domenica 12 settembre, mentre sul palcoscenico dell'Arena di Verona si daranno il cambio Paolo Belli, Michele Bravi, Red Canzian, Clementino, Coma_Cose, Gaia, Gaudiano, Enrico Nigiotti, Matteo Romano, Federico Rossi, Sottotono.