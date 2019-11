Se Son Rose...: Stasera su Sky Cinema l'ultimo film di Pieraccioni in prima TV assoluta

Anticipazioni TV

La commedia del 2018, diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni con un cast d'eccezione tutto al femminile, è disponibile anche on demand su Sky e Now TV.

Stasera alle 21.15, va in onda su Sky Cinema Uno in prima visione TV Se Son Rose..., l'ultimo film di Leonardo Pieraccioni uscito nei cinema nel novembre dell'anno scorso.

Disponibile anche on demand su Sky e Now TV nella collezione "Ritorni di Fiamma", la commedia vede ancora una volta Pieraccioni nella doppia veste di regista e protagonista, affiancato da un cast femminile d'eccezione, che comprende Michela Andreozzi, Elena Cucci, Claudia Pandolfi a Caterina Murino.

La storia del film è quella del cinquantenne Leonardo, giornalista web e single incallito. Sua figlia, stanca di vedere il padre campione di un'inarrestabile rincorsa al disimpegno, decide di mandare un messaggio fatale a tutte le sue ex fidanzate. Alcune di esse incredibilmente rispondono all'accorato appello e, quella che era nata come un'innocua provocazione di un'adolescente, si trasforma in una macchina del tempo. Per Leonardo, barricato nel fortino delle sue pigre certezze tra divano, involtini primavera e computer, sarà un emozionante e divertente viaggio nel passato e nel presente.



Se son rose: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Pieraccioni, nel commentare la genesi dell'idea alla base del film, afferma: "Nella prima pagina della sceneggiatura campeggia una frase: 'Una storia quasi vera'. C'è un errore o almeno una debolezza: quel 'quasi'. È una storia 'quasi' completamente autobiografica! A cinquant'anni mi sono regalato un “punto della situazione”. Dopo aver frequentato le commedie sentimentali, dove arrivava una bellezza eccezionale, con i due che si rinchiudevano dentro una casa e un finale alla “E vissero felici e contenti”, ho aggiunto un punto interrogativo: “Saranno davvero felici e contenti.?” E adesso, dopo i cinquanta, dopo una figlia meravigliosa e dopo molte storie finite a “ramengo”, ho raccontato una cosa che conosco perfettamente: quelli che dopo tre anni, non riescono a fare la maratona del matrimonio, perché partono con le infradito e non con le scarpe da ginnastica. Una storia su quelli che alla partenza dicono “Funzionerà tutto.!” e che dopo nemmeno tre anni “Sbrang”, gli si spezzano anche le infradito e rimangono scalzi. Sul tema c'è un famoso libro che io sostengo: “L’amore dura tre anni” di Frédéric Beigbeder . E adesso, che ho superato i 50, l’amore non mi dura più tre anni, ma solo tre mesi, a volte neanche tre ore».



Se son rose: Clip Esclusiva per la prima messa in onda in TV su Sky Cinema - HD

