ScrivimiAncora: Il Film con Lily Collins e Sam Claflin Stasera su Italia 1

Tratto da uno dei best-seller romantici di Cecelia Ahern, il film diretto da Christian Ditter, va in onda questa sera alle 21.20.

#ScrivimiAncora, il film in onda stasera alle 21.20 su Italia 1, è una delicata, vivace e toccante commedia romantica sugli scherzi del destino e sulla forza dei sentimenti. Basato sull'omonimo romanzo best-seller di una specialista del genere, Cecelia Ahern (già portata sul grande schermo con il film P.S. I Love You, tratto dal suo romanzo d'esordio), Scrivimi Ancora, diretto da Christian Ditter, vede protagonisti due dei giovani attori più amati dai giovani in questi ultimi anni: Lily Collins e Sam Claflin.

Sulla scia di alcune delle migliori commedie di sempre, #ScrivimiAncora pone al pubblico la più annosa delle questioni: può un forte legame tra un ragazzo e una ragazza essere soltanto amicizia?



#ScrivimiAncora: Il trailer italiano del film - HD

Qui sotto la trama ufficiale del film, che vede nel suo cast anche Jaime Winstone nel ruolo dell'amica e confidente di Rosie, Ruby; Christian Cooke che interpreta Greg; Tamsin Egerton nel ruolo di Sally e Suki Waterhouse nel ruolo della rivale in amore di Rosie, Bethany.

Rosie e Alex sono migliori amici dall'età di 5 anni. Crescono sognando di viaggiare per il mondo e di lasciare la piccola cittadina in cui vivono per trasferirsi in America e frequentare insieme l'università. Nella realtà, quando si tratta di amore, vita e di fare le scelte giuste, i due ragazzi sono però i peggior nemici di loro stessi. Tra un imprevisto e un'opportunità mancata, il destino li spinge inesorabilmente in direzioni opposte, lontani l'una dall’altro. Solo una continua corrispondenza, fatta prima di lettere, poi di mail e sms, riesce a preservare il loro speciale legame. Ma può un'amicizia resistere al passare degli anni, alla distanza e a una serie infinita di relazioni disastrose, specialmente quando si capisce che forse è qualcosa di più?