Scomparsa: Vanessa Incontrada, Eleonora Gaggero e Giuseppe Zeno presentano la nuova fiction

Scomparsa comincia con due ragazzine che ballano davanti al mare e con la mamma di una delle due (che è una psichiatra infantile) che, un po’ come fa Leonardo DiCaprio con Kate Winslet in Titanic, impedisce a un bambino di gettarsi da una balaustra. Prosegue quindi con i preparativi per una festa e con le due ragazzine che non si trovano più, e con le prime fasi di un’indagine di cui si fa carico il Vice questore Giovanni Nemi. E di più non vogliamo raccontare…

Interpretata da Vanessa Incontrada, Giuseppe Zeno e da Eleonora Gaggero, Scomparsa è la nuova fiction di Rai 1 realizzata da Endemol Shine Italy per Rai Fiction e si compone di 12 episodi della durata di 50 minuti che andranno in onda, in prima serata e a due a due, a partire dal 20 novembre.

Ambientata a San Benedetto del Tronto, Scomparsa è sceneggiata da Peter Exacoustos e Maddalena Ravagli e diretta da Maurizio Costa, che hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione a Roma insieme agli interpreti.

La prima a parlare ai giornalisti è stata la direttrice di Rai Fiction Eleonora Andreatta, che ha introdotto così la fiction: "Scomparsa è una storia dall'anima fortemente generalista perché da un lato si rivolge a un pubblico adulto, mentre dall’altro sa parlare ai giovani, dal momento che mette l’accento sul contraddittorio mondo degli adolescenti di oggi. Il perno della serie è una grande star amatissima dagli spettatori: Vanessa Icontrada, che è un volto rassicurante per il pubblico di Rai 1 e che esprime classe ed eleganza. La sua Nora, che è una madre che ha scelto di crescere una figlia da sola e che lotta per ritrovarla, è un personaggio che farà presa su tutti, così come il padre single con un bambino piccolo da accudire impersonato da Giuseppe Zeno".

A giudicare dai 110 minuti che abbiamo visto, Scomparsa mescola bene i generi: il thriller di provincia, il melò e perfino il paranormale, rappresentato dal personaggio di una sensitiva impersonata da Sandra Ceccarelli. Un simile mix di linguaggi, e anche di argomenti, ha conquistato sia gli attori che Fabrizio Costa, che ha spiegato: "La scommessa di questo lavoro era cercare di armonizzare le varie caratteristiche che la storia conteneva. Inizialmente ci siamo molto appoggiati alla dimensione thriller della trama, poi abbiamo lasciato spazio alla commozione. Durante la prima lettura della sceneggiatura, mi sono immediatamente reso conto di quanto fossero importanti le tematiche affrontate, a cominciare dal rapporto fra genitori e figli. E' una realtà che tutti conosciamo e per questo gli attori sono entrati subito nella fiction. Credo di aver fatto qualcosa di emozionante e che spero possa piacere".

Chiamata così in omaggio all’eroina di "Casa di bambola" di Ibsen, Nora è una bella protagonista femminile, una donna solida a cui la Incontrada si è accostata non senza fatica: "Nora è un stato personaggio complicato da interpretare perché è una donna razionale, e lo è per le sue scelte di vita e per il suo lavoro. Ho messo la mia istintività in Nora, ma lei è tutto, fuorché istintiva".

Anche il dramma che il personaggio vive è stato in qualche modo una sfida per l’attrice: "Per quanto non sia vera, una storia così non può non toccarti, e per entrarci devi lasciarti andare emotivamente. Abbiamo tutti vissuto questa fiction con partecipazione, ci sono state scene difficili da girare, c'è una sequenza in particolare che mi ha quasi spossata. Dopo averla finita, ero molto provata, perché mi chiedevo cosa avrei provato se una cosa del genere fosse capitata a mio figlio. Scomparsa ha anche il pregio di esplorare con attenzione e profondità il rapporto fra una madre e una figlia. A volte pensiamo di conoscere i nostri figli, ma non è così. Mio figlio ha 9 anni e mi domando cosa accadrà quando ne avrà 15. Riuscirò ancora a comprenderlo?".

Orgogliosa di far parte della squadra di Scomparsa, la Incontrada è stata felice di dividere il set con Giuseppe Zeno: "Con Giuseppe è stato fico collaborare. Abbiamo mangiato tanto, fatto tante corse sul lungomare e abbiamo sofferto molto insieme, ma ci siamo dati forza e positività".

Felice dei complimenti della collega, Giusepe Zeno, che è appena diventato papà, considera Scomparsa come una tappa fondamentale nel suo cammino di attore: "La storia mi sembrava interessante e quello di Giovanni era per me un ruolo inedito. Avevo interpretato poliziotti in passato, ma in contesti prevalentemente action. Questo Vice questore mi ha permesso un grande scavo psicologico. Scomparsa è stata un’esperienza straordinaria da un punto di vista professionale e umano, sono cresciuto molto. Ringrazio Fabrizio che mi ha permesso di tirare fuori una cifra attoriale nuova, che faticavo a far uscire in passato. Fabrizio mi ha riconciliato in qualche modo con la mia professione. Anche lavorare con Vanessa e gli altri è stato bello. Eravamo molto presi dall’evoluzione della storia e dalla necessità di mantenere una verità, e per essere veri dovevamo inoltrarci in territori umani sconosciuti, come quella 'zona emotiva' dove confluiscono il bisogno di dare tanto amore e l'incapacità di darlo in cui 'si incontrano' Nora e Giovanni".

A Eleonora Gaggero, che è stata la figlia di Vanessa Incontrada anche nel film di Federico Moccia Non c'è campo, è stato affidato il personaggio forse più enigmatico di Scomparsa, quello che sembra nascondere più segreti, e questa sua caratteristica, che certamente è stata di stimolo per la giovane attrice, l'ha messa anche un po’ alla prova: "Interpretare Camilla non è stato semplice, perché in lei ci sono due personaggi: la Camilla che obbedisce a sua mamma ed è brava, e la Camilla fragile, che non ha avuto un padre, che si rifugia nell'amica Sonia. Scomparsa è stata un’esperienza dura perché mi sono ritrovata a interpretare un ruolo diverso da quelli che ho ricoperto passato. Vanessa mi ha aiutato molto, e mi ha aiutato il fatto che anche lei fosse in difficoltà. Questa sfida ci ha unite".

Fra gli interpreti di Scomparsa ci sono anche Pamela Stefana, Simon Griechi, Clotilde Sabatino, Fiorenza Tessari, Michele De Virgilio, Saul Nanni, Federico Russo, Elisabetta Bellini, Marco Cocci, Alberto Molinari e Chiara Conti.